Alerte RVI-Crossover - indicateur pour MetaTrader 5
Un simple indicateur sémaphore à flèche avec des alertes sur la barre fermée la plus récente et la possibilité d'envoyer des signaux à une boîte aux lettres et des messages Push à un smartphone. Les signaux de l'indicateur sont basés sur le croisement de l'indicateur technique RVI et de sa ligne de signal.
Fig.1 Indicateur RVI-Crossover_Alert
