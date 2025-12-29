CodeBaseSections
Indicateurs

Alerte RVI-Crossover - indicateur pour MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | French English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Italiano Türkçe
Vues:
13
Note:
(21)
Publié:
Un simple indicateur sémaphore à flèche avec des alertes sur la barre fermée la plus récente et la possibilité d'envoyer des signaux à une boîte aux lettres et des messages Push à un smartphone. Les signaux de l'indicateur sont basés sur le croisement de l'indicateur technique RVI et de sa ligne de signal.

Fig.1 Indicateur RVI-Crossover_Alert

Fig.1 Indicateur RVI-Crossover_Alert

Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/1001

