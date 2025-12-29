Le 'wd.Multi_ClockPrice lite!' est la version allégée de 'wd.Multi_ClockPrice', fournissant une représentation visuelle de l'heure du serveur et des prix offerts sur le graphique. Il se synchronise avec l'horloge du PC toutes les secondes, permettant des mises à jour transparentes même lorsque MT5 est hors ligne. Les prix offerts en temps réel sont affichés, répondant efficacement au besoin d'information sur les prix. Placez des étiquettes d'information dans la sous-fenêtre spécifiée, en ajustant les positions selon les besoins.

Fox Wave Clean - Professional Order Manager Professional EA for efficient trade management with one-click position control. Clean design, powerful functionality.

Un indicateur sémaphore simple avec des alertes et la possibilité d'envoyer des signaux à une boîte aux lettres et à un smartphone.

L'indicateur XLineRegression construit des niveaux basés sur l'algorithme de régression linéaire