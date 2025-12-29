Kod TabanıBölümler
RVI-Crossover_Alert - MetaTrader 5 için gösterge

En yeni kapalı çubukta uyarılar içeren basit bir semafor ok göstergesi ve bir posta kutusuna sinyal gönderme ve bir akıllı telefona mesaj gönderme yeteneği. Gösterge sinyalleri, RVI teknik göstergesinin ve sinyal hattının kesişmesine dayanır.

Şekil 1 Gösterge RVI-Crossover_Alert

MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/1001

