Fan sayfamıza katılın
Öyleyse bir link gönderin -
başkalarının da faydalanmasını sağlayın
RVI-Crossover_Alert - MetaTrader 5 için gösterge
- Görüntülemeler:
- 7
- Derecelendirme:
-
- Yayınlandı:
- Bu koda dayalı bir robota veya göstergeye mi ihtiyacınız var? Freelance üzerinden sipariş edin Freelance'e git
En yeni kapalı çubukta uyarılar içeren basit bir semafor ok göstergesi ve bir posta kutusuna sinyal gönderme ve bir akıllı telefona mesaj gönderme yeteneği. Gösterge sinyalleri, RVI teknik göstergesinin ve sinyal hattının kesişmesine dayanır.
Şekil 1 Gösterge RVI-Crossover_Alert
MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/1001
Fox Wave Clean - Professional Order Manager Professional EA for efficient trade management with one-click position control. Clean design, powerful functionality.wd.Multi_ClockPrice lite!
'wd.Multi_ClockPrice lite!', 'wd.Multi_ClockPrice'ın lite sürümüdür ve grafikte sunucu zamanının ve teklif fiyatlarının görsel bir temsilini sağlar. Her saniye PC saati ile senkronize olur ve MT5 çevrimdışı olduğunda bile sorunsuz güncellemelere izin verir. Gerçek zamanlı teklif fiyatları görüntülenir ve fiyat bilgisi ihtiyacını verimli bir şekilde karşılar. Belirtilen alt pencereye bilgi etiketleri yerleştirin ve gerektiğinde konumları ayarlayın.
Uyarılar içeren basit bir semafor göstergesi ve bir posta kutusuna ve bir akıllı telefona sinyal gönderme yeteneğiXLineRegresyon
XLineRegression göstergesi doğrusal regresyon algoritmasına dayalı seviyeler oluşturur