ポケットに対して
インディケータ

RVI-Crossover_Alert - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português 한국어 Français Italiano Türkçe
ビュー:
1096
評価:
(22)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
RVI-Crossover_Alert

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1001

RSI-Crossover_Alert RSI-Crossover_Alert

アラートを有しメールボックスとスマートフォンにシグナルを送信する非常に簡単なセマフォ指標。

MultiSignals_PCH MultiSignals_PCH

これはPrice Channel指標の改善版です。2つの追加的な価格レベル、取引シグナルと決済逆指値及び決済指値レベルが追加されました。

SpudsStochastic SpudsStochastic

8つのストキャスティックス（%K 6、9、12、14、16、19、21、24）

XRSX_BB_HTF XRSX_BB_HTF

この指標は、別の時間枠を持つチャートに置かれるRSIの修正版です。また、ユーザーはRSIとシグナルラインの平滑化アルゴリズムを変更することができます。