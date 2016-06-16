無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
RVI-Crossover_Alert - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1096
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
RVI-Crossover_Alert
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1001
RSI-Crossover_Alert
アラートを有しメールボックスとスマートフォンにシグナルを送信する非常に簡単なセマフォ指標。MultiSignals_PCH
これはPrice Channel指標の改善版です。2つの追加的な価格レベル、取引シグナルと決済逆指値及び決済指値レベルが追加されました。
SpudsStochastic
8つのストキャスティックス（%K 6、9、12、14、16、19、21、24）XRSX_BB_HTF
この指標は、別の時間枠を持つチャートに置かれるRSIの修正版です。また、ユーザーはRSIとシグナルラインの平滑化アルゴリズムを変更することができます。