La implementación del modo multidivisa en MetaTrader 5

Introducción

En realidad, existe una gran cantidad de sistemas de trading, indicadores y Expert Advisors. Sin embargo, los desarrolladores todavía se enfrentan a los problemas concretos del desarrollo de sistemas multidivisa.

Con el lanzamiento del terminal de cliente MetaTrader 5 y el lenguaje de programación MQL5, hemos conseguido una nueva posibilidad de implementar un modo multidivisa completo y, por consiguiente, robots e indicadores multidivisa más eficientes. Estas nuevas posibilidades serán el tema de este artículo.





Descripción general de los métodos tradicionales

En nuestro caso, el método tradicional consiste en el intento de implementar un sistema multidivisa basado en las funciones comunes OnTick() y OnCalculate(), que han sustituido la función start() de MQL4. En pocas palabras, con la aparición de un nuevo tick o barra en el gráfico actual, se solicitan todos los pares de divisas (participando en el sistema multidivisa) de forma secuencial para su posterior análisis y toma de decisiones.

Los problemas de este método son los siguientes:



La dependencia de todo el sistema de la llegada de ticks en un símbolo de trading del gráfico actual.

Cuando los ticks en un símbolo del gráfico actual son frecuentes en un mercado rápido, realmente no hay ningún problema. Pero con un mercado lento, por ejemplo, por la noche, pueden haber muy pocos ticks: uno cada medio minuto o incluso menos. Durante los intervalos entre la llegada de los pocos ticks, todo el sistema multidivisa está en "reposo", aunque puedan ocurrir cambios muy frecuentes en los otros símbolos.

Si el sistema está configurado para trabajar en períodos de tiempo largos, este defecto no es muy relevante. Pero cuanto más pequeño es el período de tiempo, más impacto tiene. El mundo va cada vez más rápido, los ordenadores son capaces de procesar cada vez más informaciones por unidad de tiempo y, por consiguiente, más gente tiende a trabajar con períodos más pequeños e incluso ticks. La complejidad de la sincronización del historial de los datos en todos los símbolos utilizados en un sistema multidivisa.

"En MetaTrader 4, solo se dibujan las barras en las cuales ha ocurrido por lo menos un cambio de precio. Si no sucede ningún cambio de precio en el intervalo de un minuto, ocurrirá una brecha en el gráfico con un período de un minuto."; extracto de al introducción del artículo Gráficos "sin brechas".



Se mantiene este enfoque de implementación de gráficos en MetaTrader 5. Es decir, el mismo número de barras en el gráfico para cada símbolo no quiere decir que están sincronizados en el tiempo. Por ejemplo, la barra número cien puede tener un tiempo de apertura distinto para cada símbolo. Por tanto, durante la construcción y el cálculo del indicador multidivisa, es importante asegurarse de que todas las barras son coherentes entre sí.



Esto tampoco es muy relevante si el sistema está configurado para trabajar con un período de tiempo largo, ya que a medida que aumenta el tiempo, se reduce la posibilidad de que falten barras. Aunque, como dicen, todo cuidado es poco. Y nunca se sabe, salvo si no se hace nada.



Debemos tener en cuenta el tiempo de sincronización de la barra incompleta actual por separado. La aparición una nueva barra en el gráfico, no significa que las barras nuevas se han formado también en los otros símbolos. Con lo cual, con el intento de averiguar el precio de una nueva barra a través de otro símbolo, mediante las funciones CopyXXXX(), se puede obtener el precio de la barra anterior del símbolo, o simplemente un error de copia. De hecho, una barra nueva en otro símbolo se puede formar mucho antes que la barra actual. Además, esto puede afectar la precisión de la evaluación de la situación.



El artículo Crear un Indicador Multidivisa Usando un Número de Buffers de Indicador Intermediarios describe algunas opciones que resuelven más o menos el problema de la sincronización de los datos del historial. Otro punto importante relacionado con la sincronización de los datos: ¿cómo podemos averiguar que se ha actualizado el historial para algún símbolo de trading?

Por ejemplo, al implementar un indicador de una sola divisa no hay ningún problema. Si la variable de entrada prev_calculated de la función OnCalculate() es igual a cero, volvemos a calcular el indicador. Pero, ¿qué hacemos si ha habido una actualización del historial para el símbolo, pero no en el gráfico actual? Esto puede ocurrir en cualquier momento y puede ser necesario volver a calcular el indicador multidivisa. La respuesta a esta pregunta es crucial.

Sin ni siquiera entrar en otros aspectos, podemos ver que estos tres ejemplos bastan para causar tantos problemas, que el código del EA o indicador multidivisa se hace muy extenso. Pero no se ha resuelto el problema en todo su alcance...





Una nueva esperanza con la función OnTimer()

La nueva capacidad del programa MQL para generar el evento Timer y el controlador estándar de evento OnTimer() da una esperanza para que surjan nuevos tipos de sistemas multidivisa. Esto se debe, por un lado, al hecho de que ahora el Expert Advisor o indicador multidivisa puede ser independiente de la llegada de ticks al símbolo del gráfico actual y, por otro lado, al hecho de que podamos observar el funcionamiento del EA a lo largo del tiempo. Pero...

Esto resuelve parcialmente los problemas descritos en el apartado 1 del capítulo anterior y, por supuesto, proporciona algunas ventajas. Pero al igual que cuando recibimos el evento NewTick, con la recepción del evento Timer, es necesario indagar de forma secuencial todos los pares de divisas para tratar de llevar a cabo el seguimiento de los cambios. A veces hay que hacer esto con bastante frecuencia, lo que aumenta de forma significativa el uso de los recursos de los programas de MQL5.



Los problemas planteados en los apartados 2 y 3, siguen con la misma dificultad. Además de esto, es necesario resolver los problemas específicos de la función OnTimer(). Por ejemplo, los problemas de inicialización y desinicialización del temporizador, su funcionamiento durante los fines de semana, etc.

Sin menospreciar las ventajas obvias del controlador de eventos OnTimer(), hay resaltar que todavía no permite la implementación de un modo multidivisa completo.





Las nuevas posibilidades de la función OnChartEvent()

Las limitaciones de las funciones ordinarias anteriores se deben a su restrictiva especialización: están diseñadas para controlar eventos predeterminados y concretos, no para sistemas multidivisa.



Un elemento clave que puede salvar a los desarrolladores de sistemas multidivisa puede ser el controlador de eventos personalizados estándar OnChartEvent(). Permite al programador generar sus propios eventos según sus necesidades.

Por ejemplo, nadie nos puede impedir el uso de esta función para obtener los ticks de cualquier símbolo del gráfico actual. Lo único que tenemos que hacer es enviar un "espía" al gráfico con el símbolo correspondiente.



Con el peculiar término "espía", me refiero al siguiente indicador.

#define VERSION "1.00 Build 2 (26 Dec 2010)" #property copyright "Copyright 2010, Lizar" #property link "https://www.mql5.com/ru/users/Lizar" #property version VERSION #property description "iSpy agent-indicator. If you want to get ticks, attach it to the chart" #property indicator_chart_window input long chart_id= 0 ; input ushort custom_event_id= 0 ; int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double & price[] ) { double price_current=price[rates_total- 1 ]; if (prev_calculated== 0 ) { EventChartCustom (chart_id, 0 ,( long ) _Period ,price_current, _Symbol ); return (rates_total); } EventChartCustom (chart_id,custom_event_id+ 1 ,( long ) _Period ,price_current, _Symbol ); return (rates_total); }

Podemos lanzar este "espía" dentro del gráfico del símbolo en cuestión, y luego controlar sus mensajes en el EA o el indicador mediante la función OnChartEvent(). Par descifrar correctamente los mensajes del espía", tenemos que interpretar los parámetros de esta función del siguiente modo:

id: el identificador de evento. Si id-CHARTEVENT_CUSTOM = 0, nuestro "espía" informa de que prev_calculated se ha puesto a cero, y se deben tomar las acciones adecuadas;

lparam: en este caso, se trata del período del gráfico, en el cual se ha lanzado el "espía";

dparam: el precio del tick. Por defecto, es el último precio de cierre. Aunque durante el lanzamiento del "espía" se le puede asignar cualquier valor de la enumeración de ENUM_APPLIED_PRICE;

sparam: el nombre del símbolo de trading que recibe el evento.

Para mostrar el funcionamiento de varios "espías" al mismo tiempo, vamos a escribir un sencillo EA que llamamos exSpy.mq5 (la versión completa está disponible en el archivo):

#define VERSION "1.00 Build 1 (26 Dec 2010)" #property copyright "Copyright 2010, Lizar" #property link "https://www.mql5.com/ru/users/Lizar" #property version VERSION #property description "The Expert Advisor shows the work of iSPY indicator" int OnInit () { if ( iCustom ( "GBPUSD" , PERIOD_M1 , "iSpy" , ChartID (), 0 )== INVALID_HANDLE ) { Print ( "Error in setting of spy on GBPUSD" ); return ( true );} if ( iCustom ( "EURUSD" , PERIOD_M1 , "iSpy" , ChartID (), 1 )== INVALID_HANDLE ) { Print ( "Error in setting of spy on EURUSD" ); return ( true );} if ( iCustom ( "USDJPY" , PERIOD_M1 , "iSpy" , ChartID (), 2 )== INVALID_HANDLE ) { Print ( "Error in setting of spy on USDJPY" ); return ( true );} Print ( "Spys ok, waiting for events..." ); return ( 0 ); } void OnChartEvent ( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam ) { if (id>= CHARTEVENT_CUSTOM ) { Print ( TimeToString ( TimeCurrent (),TIME_SECONDS), " -> id=" , id- CHARTEVENT_CUSTOM , ": " ,sparam, " " , EnumToString (( ENUM_TIMEFRAMES )lparam), " price=" ,dparam); } }

Lanzamos el Expert Advisor en cualquier gráfico.



Los resultados son los siguientes:





A partir del registro, se puede observar que obtenemos todos los ticks del símbolo en cuestión, así que el evento de "inicialización", que se recibirá sobre todo si hay una actualización o una carga del historial.

Vamos a resumir los resultados intermedios:

No dependemos de los ticks de un símbolo determinado, como era el caso con las funciones OnTick() y OnCalculate().

No estamos limitados a definir intervalos de tiempo estrictos, como era el caso con OnTimer().

No hace falta solicitar todos los símbolos en una secuencia o en un bucle para mantener el seguimiento de sus cambios. Una vez se produce el cambio en el símbolo, obtenemos el evento correspondiente. Podemos identificar el símbolo, en el cual ha ocurrido el evento, mediante el identificador de evento id o el parámetro sparam .

o el parámetro . Hemos resuelto el problema del seguimiento de la sincronización de los datos del historial con el servidor para cada símbolo por separado.

Se proporciona una pequeña parte del trabajo para otros programas. Esto es importante para la paralelización del procesamiento de los datos.

En los parámetros de la función OnChartEvent(), obtenemos datos adicionales: el período, el precio y el nombre del símbolo. Esto puede simplificar en gran medida el código del EA o el indicador, ya que no hace falta solicitar más estos datos.

Básicamente, podríamos concluir el artículo en este punto, ya que hemos implementado con éxito un modo multidivisa mediante el terminal MetaTrader 5 y el lenguaje de programación MQL5. Pero esta es una implementación en "bruto". Por tanto, vamos a profundizar más en el tema.





La implementación de un modo multidivisa

Si usa el concepto anterior de implementación de un modo multidivisa en su formato original, empezará a tener problemas a partir de algún punto. El problema de este método es que no permite obtener todos los ticks para cada símbolo de trading, en el cual se está ejecutando el "espía".



Con un mercado rápido, en un segundo puede haber una cantidad de ticks en cada símbolo. Esto puede dar lugar a un "bloqueo" de la orden del evento. He aquí un mensaje de advertencia de la sección de Ayuda:

El terminal de cliente añade los eventos que van apareciendo a la cola de los eventos. De modo que lo eventos se procesan uno tras otro según el orden de su recepción. Hay una excepción para el evento NewTick. Si ya hay un evento en la cola o se está procesando el evento, el nuevo evento NewTick no se pone a la espera. El tamaño de la cola de eventos está limitado. Si hay un desbordamiento de la cola, se eliminan los eventos antiguos sin ser procesados para permitir la recepción de nuevos eventos. Por tanto, se recomienda escribir controladores de eventos eficientes, y no se recomienda usar bucles infinitos (hay una excepción con el script que controla el evento Start solo).

El desbordamiento de la cola puede dar lugar a una pérdida importante de eventos para el indicador o EA multidivisa. Esto por un lado. Por otro lado, no siempre necesitamos ticks para todos los símbolos. A veces necesitamos obtener solo el evento "new bar" (barra nueva) en cualquier período de tiempo. O una cantidad de eventos "new bar" para distintos períodos de tiempo. Básicamente, nuestro "espía" no es adecuado para estos requisitos y su uso no es muy conveniente.



Hagámoslo genérico, para que nunca tengamos que volver a la cuestión de cómo obtener un evento basándose en el símbolo del EA o indicador multidivisa. Para ello, vamos a tomar como ejemplo la enumeración de los eventos ENUM_CHART_EVENT_SYMBOL a partir de la descripción de "MCM Control Panel" para Asesores Expertos e Indicadores Multidivisa:

enum ENUM_CHART_EVENT_SYMBOL { CHARTEVENT_INIT = 0 , CHARTEVENT_NO = 0 , CHARTEVENT_NEWBAR_M1 = 0x00000001 , CHARTEVENT_NEWBAR_M2 = 0x00000002 , CHARTEVENT_NEWBAR_M3 = 0x00000004 , CHARTEVENT_NEWBAR_M4 = 0x00000008 , CHARTEVENT_NEWBAR_M5 = 0x00000010 , CHARTEVENT_NEWBAR_M6 = 0x00000020 , CHARTEVENT_NEWBAR_M10= 0x00000040 , CHARTEVENT_NEWBAR_M12= 0x00000080 , CHARTEVENT_NEWBAR_M15= 0x00000100 , CHARTEVENT_NEWBAR_M20= 0x00000200 , CHARTEVENT_NEWBAR_M30= 0x00000400 , CHARTEVENT_NEWBAR_H1 = 0x00000800 , CHARTEVENT_NEWBAR_H2 = 0x00001000 , CHARTEVENT_NEWBAR_H3 = 0x00002000 , CHARTEVENT_NEWBAR_H4 = 0x00004000 , CHARTEVENT_NEWBAR_H6 = 0x00008000 , CHARTEVENT_NEWBAR_H8 = 0x00010000 , CHARTEVENT_NEWBAR_H12= 0x00020000 , CHARTEVENT_NEWBAR_D1 = 0x00040000 , CHARTEVENT_NEWBAR_W1 = 0x00080000 , CHARTEVENT_NEWBAR_MN1= 0x00100000 , CHARTEVENT_TICK = 0x00200000 , CHARTEVENT_ALL = 0xFFFFFFFF , };

De hecho, esta enumeración consiste en marcadores (flags) de los eventos del gráfico personalizado. Es el conjunto mínimo que puede necesitar el modo multidivisa en cuestión. Por supuesto, se puede complementar. La combinación de los marcadores determinará cuales son los eventos que se van a enviar desde el "espía".



Se pueden combinar los marcadores mediante la operación "OR". Por ejemplo, la combinación CHARTEVENT_NEWBAR_M1 | CHARTEVENT_NEWBAR_H1 quiere decir que vamos a enviar eventos "new bar" a partir del período de tiempo por horas y minutos con la ayuda del "espía". Estos marcadores serán los parámetros de entrada de nuestro indicador espía. Más adelante, los llamaremos "indicador agente".



De acuerdo con los nuevos conceptos, este será el código del indicador en sí:

#define VERSION "1.00 Build 3 (26 Dec 2010)" #property copyright "Copyright 2010, Lizar" #property link "https://www.mql5.com/en/users/Lizar" #property version VERSION #property description "This is the MCM Control Panel agent-indicator." #property description "Is launched on the required symbol on any time-frame" #property description " and generates the custom NewBar event and/or NewTick " #property description " for the chart which receives the event " #property indicator_chart_window input long chart_id; input ushort custom_event_id; input ENUM_CHART_EVENT_SYMBOL flag_event=CHARTEVENT_NO; MqlDateTime time, prev_time; int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double & price[] ) { double price_current=price[rates_total- 1 ]; TimeCurrent (time); if (prev_calculated== 0 ) { EventCustom(CHARTEVENT_INIT,price_current); prev_time=time; return (rates_total); } if ((flag_event & CHARTEVENT_TICK)!= 0 ) EventCustom(CHARTEVENT_TICK,price_current); if (time.min==prev_time.min && time.hour==prev_time.hour && time.day==prev_time.day && time.mon==prev_time.mon) return (rates_total); if ((flag_event & CHARTEVENT_NEWBAR_M1)!= 0 ) EventCustom(CHARTEVENT_NEWBAR_M1,price_current); if (time.min% 2 == 0 && (flag_event & CHARTEVENT_NEWBAR_M2)!= 0 ) EventCustom(CHARTEVENT_NEWBAR_M2,price_current); if (time.min% 3 == 0 && (flag_event & CHARTEVENT_NEWBAR_M3)!= 0 ) EventCustom(CHARTEVENT_NEWBAR_M3,price_current); if (time.min% 4 == 0 && (flag_event & CHARTEVENT_NEWBAR_M4)!= 0 ) EventCustom(CHARTEVENT_NEWBAR_M4,price_current); if (time.min% 5 == 0 && (flag_event & CHARTEVENT_NEWBAR_M5)!= 0 ) EventCustom(CHARTEVENT_NEWBAR_M5,price_current); if (time.min% 6 == 0 && (flag_event & CHARTEVENT_NEWBAR_M6)!= 0 ) EventCustom(CHARTEVENT_NEWBAR_M6,price_current); if (time.min% 10 == 0 && (flag_event & CHARTEVENT_NEWBAR_M10)!= 0 ) EventCustom(CHARTEVENT_NEWBAR_M10,price_current); if (time.min% 12 == 0 && (flag_event & CHARTEVENT_NEWBAR_M12)!= 0 ) EventCustom(CHARTEVENT_NEWBAR_M12,price_current); if (time.min% 15 == 0 && (flag_event & CHARTEVENT_NEWBAR_M15)!= 0 ) EventCustom(CHARTEVENT_NEWBAR_M15,price_current); if (time.min% 20 == 0 && (flag_event & CHARTEVENT_NEWBAR_M20)!= 0 ) EventCustom(CHARTEVENT_NEWBAR_M20,price_current); if (time.min% 30 == 0 && (flag_event & CHARTEVENT_NEWBAR_M30)!= 0 ) EventCustom(CHARTEVENT_NEWBAR_M30,price_current); if (time.min!= 0 ) {prev_time=time; return (rates_total);} if ((flag_event & CHARTEVENT_NEWBAR_H1)!= 0 ) EventCustom(CHARTEVENT_NEWBAR_H1,price_current); if (time.hour% 2 == 0 && (flag_event & CHARTEVENT_NEWBAR_H2)!= 0 ) EventCustom(CHARTEVENT_NEWBAR_H2,price_current); if (time.hour% 3 == 0 && (flag_event & CHARTEVENT_NEWBAR_H3)!= 0 ) EventCustom(CHARTEVENT_NEWBAR_H3,price_current); if (time.hour% 4 == 0 && (flag_event & CHARTEVENT_NEWBAR_H4)!= 0 ) EventCustom(CHARTEVENT_NEWBAR_H4,price_current); if (time.hour% 6 == 0 && (flag_event & CHARTEVENT_NEWBAR_H6)!= 0 ) EventCustom(CHARTEVENT_NEWBAR_H6,price_current); if (time.hour% 8 == 0 && (flag_event & CHARTEVENT_NEWBAR_H8)!= 0 ) EventCustom(CHARTEVENT_NEWBAR_H8,price_current); if (time.hour% 12 == 0 && (flag_event & CHARTEVENT_NEWBAR_H12)!= 0 ) EventCustom(CHARTEVENT_NEWBAR_H12,price_current); if (time.hour!= 0 ) {prev_time=time; return (rates_total);} if ((flag_event & CHARTEVENT_NEWBAR_D1)!= 0 ) EventCustom(CHARTEVENT_NEWBAR_D1,price_current); if (time.day_of_week== 1 && (flag_event & CHARTEVENT_NEWBAR_W1)!= 0 ) EventCustom(CHARTEVENT_NEWBAR_W1,price_current); if (time.day== 1 && (flag_event & CHARTEVENT_NEWBAR_MN1)!= 0 ) EventCustom(CHARTEVENT_NEWBAR_MN1,price_current); prev_time=time; return (rates_total); } void EventCustom(ENUM_CHART_EVENT_SYMBOL event, double price) { EventChartCustom (chart_id,custom_event_id,( long )event,price, _Symbol ); return ; }

Este indicador forma parte del MCM Control Panel, que lo hemos renombrado, los archivos adjuntos solo incluyen una versión actualizada del mismo (véase "Spy Control panel MCM.mq5”). Pero esto no quiere decir que no se puede utilizar por separado desde el panel.

Este indicador agente genera eventos de usuario personalizados y los envía al gráfico receptor para el procesamiento posterior de estos eventos en el EA o el indicador, mediante la función OnChartEvent(). Ahora, los parámetros de entrada de esta función deben interpretarse del siguiente modo:

id: el identificador de evento;

lparam: el indicador el evento, recibido a partir del agente del panel. Los indicadores correspondientes a la enumeración ENUM_CHART_EVENT_SYMBOL;

dparam: el precio del tick o el precio de apertura para una barra nueva de un período de tiempo concreto;

sparam: el nombre del símbolo de trading, en el cual sucede el evento.

El EA de prueba no parece más complicado que el anterior (la versión completa está disponible en el archivo)

#define VERSION "1.00 Build 1 (28 Dec 2010)" #property copyright "Copyright 2010, Lizar" #property link "https://www.mql5.com/en/users/Lizar" #property version VERSION #property description "The EA demonstrates the work of the MCM Spy Control panel" int OnInit () { if ( iCustom ( "GBPUSD" , PERIOD_M1 , "Spy Control panel MCM" , ChartID (), 0 , CHARTEVENT_NEWBAR_M1|CHARTEVENT_NEWBAR_M5)== INVALID_HANDLE ) { Print ( "Error in setting of spy on GBPUSD" ); return (true);} if ( iCustom ( "EURUSD" , PERIOD_M1 , "Spy Control panel MCM" , ChartID (), 1 , CHARTEVENT_NEWBAR_M2)== INVALID_HANDLE ) { Print ( "Error in setting of spy on EURUSD" ); return (true);} if ( iCustom ( "USDJPY" , PERIOD_M1 , "Spy Control panel MCM" , ChartID (), 2 , CHARTEVENT_NEWBAR_M6)== INVALID_HANDLE ) { Print ( "Error in setting of spy on USDJPY" ); return (true);} Print ( "Spys ok, waiting for events..." ); return ( 0 ); } void OnChartEvent ( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam ) { if (id>= CHARTEVENT_CUSTOM ) { Print ( TimeToString ( TimeCurrent (),TIME_SECONDS), " -> id=" ,id- CHARTEVENT_CUSTOM , ": " ,sparam, " " , EnumToString ((ENUM_CHART_EVENT_SYMBOL)lparam), " price=" ,dparam); } }

Los resultados del funcionamiento de exSpy Control panel MCM:





Como puede observar, recibimos periódicamente todos los eventos solicitados.



Una vez más, vamos a resumir los resultados intermedios:

Gracias a la nueva versión del indicador agente, hemos conservado todos nuestros resultados anteriores.

Ahora, podemos especificar como mínimo 23 eventos, que incluyen los eventos "new tick", "new bar" e "initialization".

El EA o el indicador asigna más trabajo a los agentes, con el fin de vaciarlos.



Al final, la implementación de un modo multidivisa completo en MetaTrader 5 no es tan difícil.

Asimismo, me gustaría hacer hincapié en algunos matices.



En primer lugar, todos los eventos generados mediante los "agentes" para nuestro EA o indicador multidivisa son externos. En relación con esto, surge la pregunta: "¿Es necesario ejecutar los agentes directamente desde el EA o el indicador?" La respuesta es: "no."

En segundo lugar, en la función OnChartEvent(), el identificador de eventos id parece ser redundante, ya que podemos averiguar qué símbolo ha recibido el evento mediante el parámetro sparam; el nombre del símbolo de trading. Por tanto, ¿podemos tal vez usarlo para otra finalidad? La respuesta es: "sí, podemos."

Estos argumentos han dado lugar a la aparición de "MCM Control Panel" para Asesores Expertos e Indicadores Multidivisa. Es una especie de "capa intermedia" entre el terminal y el EA o indicador. Esto nos proporciona aún más ventajas y flexibilidad en la configuración del entorno multidivisa:

Se puede instalar el panel como un indicador independiente en el gráfico, y luego asignar los indicadores multidivisa compatibles con el panel.

El panel puede integrar indicadores y Expert Advisors como unidades. Se carga junto con ellos.

Podemos activar/desactivar el símbolo desde la ventana de "Observación del mercado" para el trading o el análisis mediante el menú "Eventos". No se puede averiguar el número de serie del símbolo en la función OnChartEvent() mediante el identificador de eventos id en la ventana de "Observación del mercado".

en la ventana de "Observación del mercado". Podemos establecer el modo de trading mediante los ticks o el evento "new bar" para cualquier período y para el símbolo seleccionado en la "Observación del mercado". Todo esto se hace mediante el menú normal.

Podemos cambiar todas las configuraciones anteriores sin desactivar, detener o entrar a la ventana de propiedades del EA o el indicador.

Y todo esto no limita el potencial de innovación en la creación de indicadores y Expert Advisors multidivisa. Además, no tenemos que integrar las salidas de este panel en nuestro código. La gestión de los indicadores agente está implementada ahora en el panel de control.

La estructura del sistema multidivisa es aún más sencilla.





El indicador RSI multidivisa para el índice dólar USDx



Para experimentar todas las ventajas del método anterior, propongo implementar la variante multidivisa del indicador RSI para el índice dólar USDx mediante MCM Control Panel.



Para empezar, quiero señalar algunas características especiales. Normalmente, cuando tratamos de analizar el índice dólar, solo calculamos los indicadores de las lecturas del índice. Desde mi punto de vista, esto no es del todo cierto, ya que cada símbolo del índice de los pares de divisas aporta sus propias contribuciones. Por tanto, como ejemplo, vamos a calcular el RSI del índice dólar mediante la fórmula similar a la del cálculo del índice:

Es decir, primero vamos a calcular el RSI para un par de divisas concreto, y luego leer el RSI del índice, teniendo en cuenta el peso de los coeficientes.

Los lectores pueden observar que existe un problema con la sincronización de los datos del historial de todos los símbolos que utiliza el sistema multidivisa, (véase el apartado 2 de la sección "Descripción general de los métodos tradicionales")

Se ha resuelto este problema en el indicador, mediante las funciones de la clase para la construcción de los buffers sincronizados de RSI (SynchronizedBufferRSI.mqh file). No tiene sentido proporcionar todo el código de la clase, con lo cual vamos a describir las partes más relevantes a continuación.

En primer lugar, se define el buffer del indicador dentro de la clase con el modificador de acceso público:

public : double buffer[];

En segundo lugar, se lleva a cabo la inicialización mediante el método de la clase:

bool Init( int n, string symbol, int rsi_count, int rsi_period);

Y en tercer lugar, para cada barra, se sincroniza el valor del buffer del indicador con el período de tiempo actual, mediante el método de actualización de la clase:

void CSynchronizedBufferRSI::Refresh( int bar= 0 ) { buffer[bar]= EMPTY_VALUE ; datetime time[ 1 ]; if ( CopyTime ( _Symbol , _Period ,bar, 1 ,time)!= 1 ) return ; double value[ 1 ]; if ( CopyBuffer (m_handle, 0 ,time[ 0 ],time[ 0 ],value)!= 1 ) return ; buffer[bar]=value[ 0 ]; return ; }

Para una sincronización completa de todos los buffers de indicadores, tenemos que utilizar todo un período de tiempo por minutos sin "brechas", como se describe en el siguiente artículo. Pero para este método de sincronización de los buffers de indicadores, hemos elegido específicamente el período de tiempo del gráfico actual, ya que el indicador se muestra en el mismo.



Por mi experiencia propia, puedo decir que el uso de este método de sincronización tiene sentido con los períodos pequeños, para cualquier serie temporal o buffer de indicador, si su símbolo es distinto del símbolo del gráfico actual.

El gráfico muestra claramente por qué vale la pena hacerlo:





Para períodos de tiempo mayores, por lo general esto no se contempla.

Y por último, pero no menos importante. Tenemos a continuación, el código de un controlador de evento de usuario ordinario, que se usa en el indicador:

void OnChartEvent ( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam ) { int custom_id=id- CHARTEVENT_CUSTOM - 1 ; if (custom_id>= 0 ) { if (lparam!=CHARTEVENT_NEWBAR_NO) { if (EventToPeriod(lparam)== _Period && sparam== _Symbol ) { iRSIUSDx_Ind[ 0 ]= EMPTY_VALUE ; for ( int i= 0 ;i<symbol_total;i++) buffer[i].Refresh(); iRSIUSDx(symbol_total); return ; } buffer[custom_id].Refresh(); iRSIUSDx(symbol_total); return ; } else { buffer[custom_id].RefreshBuffer(); Init_iRSIUSDx(symbol_total,calculate); return ; } } }

Características del código:

El uso del identificador de eventos id para hacer referencia a la matriz que contiene los punteros hacia las instancias de la clase, que están diseñadas para calcular los buffers del indicador RSI sincronizado con el período de tiempo actual. Este método simplifica en gran medida la estructura del código.

para hacer referencia a la matriz que contiene los punteros hacia las instancias de la clase, que están diseñadas para calcular los buffers del indicador RSI sincronizado con el período de tiempo actual. Este método simplifica en gran medida la estructura del código. Se usa el evento "Inicialización" para volver a calcular únicamente el buffer del indicador RSI del par de divisas que lo ha recibido, y no el de cada uno de los seis símbolos. Como se ha mencionado anteriormente, esto permite sincronizar el indicador, por ejemplo, al actualizar el historial de un símbolo.

Se usa el evento "new bar" para sincronizar todos los buffers del indicador RSI para una nueva barra en el gráfico actual.

Se usa el evento "new tick" por todos los pares de divisas para actualizar los indicadores en la última barra incompleta. Asimismo, solo se vuelve a calcular la barra nueva para el par que ha recibido el "tick nuevo".

Después de analizar todo el código del indicador RSI para el índice dólar USDx, su funcionamiento será mucho más claro.



Características de la instalación:

Descargamos el "MCM Control Panel" para Asesores Expertos e Indicadores Multidivisa y los indicadores, y compilamos los archivos "iControl panel MCM.mq5" y "Spy Control panel MCM.mq5".

Especificamos el siguiente orden de los símbolos en la ventana "observación del mercado":

EURUSD USDJPY GBPUSD USDCAD USDSEK USDCHF Esto es necesario, porque no he colocado las comprobaciones oportunas en el indicador, y esta secuencia es necesaria para calcular el índice correctamente.

Esto es necesario, porque no he colocado las comprobaciones oportunas en el indicador, y esta secuencia es necesaria para calcular el índice correctamente. Extraemos el archivo iRSIUSDx.zip en la carpeta /MQL5. Colocamos iRSIUSDx.ex5 a partir de la carpeta /MQL5/Indicators/iRSIUSDx/ en el gráfico EURUSD con el período M1.

De modo secuencial, para cada uno de los seis símbolos en el menú "Event" del panel de "MCM Control Panel", establecemos el evento "New tick", como se describe aquí. Obtendremos una figura similar a la figura anterior.

Además, par el símbolo EURUSD, establecemos el evento "new bar" en el gráfico por minutos. Se usa este evento en el indicador para la sincronización la barra nueva en el período de tiempo actual, que es igual a M1.

Si quiere un ejemplo más gráfico, establezca el índice dólar como se describe aquí.

Conclusión



La implementación que hemos visto del modo multidivisa completo en MetaTrader 5 pone de manifiesto las ventajas de la plataforma y el lenguaje de programación MQL5 en la resolución de este problema. La mayoría de las dificultades encontradas anteriormente están resueltas ahora.

Obviamente, esto es solo el principio de un desarrollo en esta dirección. Sin duda, surgirán más y mejores opciones para la sincronización de los datos, la gestión de los modos multidivisa, etc. Espero que haya quedado claro que ahora disponemos de todas las herramientas necesarias para ello.

