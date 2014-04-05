Usta Avci

Usta Avcı v1.0

Bu gösterge, m15 - H1 - H4 ve 1D zaman dilimlerinde en iyi alım ve satım seviyelerinde sinyaller vermek için RSI, MFI, Momentum ve ATR göstergelerini kullanır. Her yeni sinyalde grafikte TP1, TP2, TP3 ve SL seviyelerini gösterir.

Bu göstergenin tüm değerleri özelleştirilebilir ve tüm ürünlerde kullanılabilir. Mevcut yüklenen ayarlar Altın için hazırlanmıştır. Altın, Gümüş, Petrol, Doğal Gaz ve Endekslerde en iyi sonuçları verir.



ALTIN ​​AYARI

TP1=7.50
TP2=14.75
TP3=37.500
SL=26.0

RSI dönemi=14
MFI dönemi=10
ATR dönemi=14
ANNEdönem=14

RSI_m15_Satın Al=35
RSI_H1_Satın Al=33
RSI_H4_Satın Al=35
RSI_D1_Satın Al=35
RSI_m15_Satış=65
RSI_H1_Satış=73
RSI_H4_Satış=75
RSI_D1_Satış=74


MFI_m15_Satınalma=29
MFI_H1_Satın Al=30
MFI_H4_Satınalma=25
MFI_D1_Satın Al=31
MFI_m15_Satış=69
MFI_H1_Satış=79
MFI_H4_Satış=76
MFI_D1_Satış=79

Mom_m15_Satınal=100.5
Anne_H1_Satın_Al=99.5
Anne_H4_Satın_Al=99
Anne_D1_Satın_Al=94
Mom_m15_Satış=101.0
Mom_H1_Satış=103.0
Anne_H4_Satış=99.5
Anne_D1_Satış=100






Recommended products
Mac Binary Options Signals MT5
Satya Prakash Mishra
Indicators
Mac-Binary option Signals is unique mathematical concept to trade iqoptions,binary,rocketoptions specter or any other binary options company 1 min 5 expiry run robot 30min everyday and fill profit and loss ratios inside mt2iq/mt2binary and run or 1min to 5min expiry ...go to setting in mt2iq robot allow otc and digital options. and select risk 500and profit 300$ per day it can stop automatically after profit or loss... If it can close after loss restart and Reset profit and loss button run again
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (13)
Indicators
First of all Its worth emphasizing here that this Trading Tool is Non Repainting , Non Redrawing and Non Lagging Indicator , Which makes it ideal for professional trading . Online course, user manual and demo. The Smart Price Action Concepts Indicator is a very powerful tool for both new and experienced traders . It packs more than 20 useful indicators into one , combining advanced trading ideas like Inner Circle Trader Analysis and Smart Money Concepts Trading Strategies . This indicator focus
Your Trend Friend
Luigi Nunes Labigalini
5 (1)
Indicators
The trend is your friend! Look at the color of the indicator and trade on that direction. It does not  repaint. After each candle is closed, that's the color of the trend. You can focus on shorter faster trends or major trends, just test what's most suitable for the symbol and timeframe you trade. Simply change the "Length" parameter and the indicator will automatically adapt. You can also change the color, thickness and style of the lines. Download and give it a try! There are big movements w
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.14 (21)
Indicators
First of all Its worth emphasizing here that this Trading Indicator is   Non-Repainting   , Non Redrawing and Non Lagging Indicator   Indicator, Which makes it ideal from both manual and robot trading.  User manual: settings, inputs and strategy . The Atomic Analyst  is a PA Price Action Indicator that uses Strength and Momentum of the price to find a better edge in the market. Equipped with Advanced filters which help remove noises and false signals, and Increase Trading Potential. Using Multi
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4 (29)
Indicators
MT4 version  |   FAQ The Owl Smart Levels Indicator is a complete trading system within the one indicator that includes such popular market analysis tools as Bill Williams' advanced fractals , Valable ZigZag which builds the correct wave structure of the market, and Fibonacci levels which mark the exact levels of entry into the market and places to take profits. Detailed description of the strategy Instructions for working with the indicator Advisor-assistant in trading Owl Helper Private User
Wave Trend MT5
Diego Arribas Lopez
Indicators
MT4 Version Wave Trend MT5 Wave Trend is an oscillator, which helps identifing in a extremely accurate manner market reversals. The Oscillator being obove the overbought level and a cross down of the fast into the slow MA usually indicates a good SELL signal. If the oscillators is below the oversold level and the fast MA crosses over the slower MA usually highlights a good BUY signal. The Wave Trend indicator can be also used when divergences appear against the price, indicating the current move
Modified Bollinger Bands
Gennadiy Stanilevych
Indicators
The standard Bollinger Bands indicator has been improved by integrating additional indications from the Standard Deviation indicator (StdDev), which gives an additional filter for confirming trading signals. In addition, the color of the indicator's lines shows the beginning of a trend, its development and exhaustion. This indicator has a signal block that notifies the trader of the beginning of the trend on any time frame to which it is attached. Settings Type of messages - select the type of
Supply and Demand Pro
Godbless C Nygu
4 (1)
Indicators
Join Deriv link on profile>>> GET THIS FULL COPY AND GET ANOTHER FREE INDICATOR ONE OF THE BEST AND USEFULL INDICATORS IN THE WORLD ..This is the one of the best usefull indicators which has chosen to be used by top traders in the world. AUTOMATIC SUPPORT AND RESISTANCE This way of trading is also called Supply and demand, On this way of trading you can see auto colours appear where the market changes direction buying or selling Direction. ALL KIND OF PAIRS METALS AND INDICIES ARE INCLUDED A
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Indicators
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation.
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.88 (16)
Indicators
***  Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe is a real-time market analysis tool developed based on the Smart Money Concepts (SMC) framework. It automatically analyzes reversal points and key zones across multiple timeframes, with a focus on providing no repaint signals and highlighting Points of Interest (POI). Additionally It also features an Auto Fibonacci Level System that automatically draws Fibonacci lines to help detect pullback and reversal points instantly. Most importantly, the sign
Volume Profile V6
Andrey Kolesnik
4.5 (2)
Indicators
The volume profile indicator of the market + a smart oscillator. It works on almost all instruments-currency pairs, stocks, futures, cryptocurrency, on real volumes and on tick ones. You can set both the automatic definition of the profile range, for example, for a week or a month, etc., and set the range manually by moving the boundaries (two vertical lines red and blue). It is shown as a histogram. The width of the histogram at this level means, conditionally, the number of transactions condu
PZ ABCD Retracement MT5
PZ TRADING SLU
Indicators
Identify precise entry and exit points with AB=CD patterns This indicator finds AB=CD retracement patterns. The AB=CD Retracement pattern is a 4-point price structure where the initial price segment is partially retraced and followed by an equidistant move from the completion of the pullback, and is the basic foundation for all harmonic patterns. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Customizable pattern sizes Customizable AC and BD ratios Customizable b
Super Trend Trading View 5
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
Indicators
The SuperTrend indicator is a popular technical analysis tool used by traders and investors to identify trends in the price of a financial instrument, such as a stock, currency pair, or commodity. It is primarily used in chart analysis to help traders make decisions about entering or exiting positions in the market. this version of super trend indicator is exactly converted from trading view to be used in MT5
Laguerre SuperTrend Clouds MT5
Libertas LLC
Indicators
Laguerre SuperTrend Clouds   adds an Adaptive Laguerre averaging algorithm and alerts to the widely popular SuperTrend indicator. As the name suggests,   Laguerre SuperTrend Clouds (LSC)   is a trending indicator which works best in trendy (not choppy) markets. The SuperTrend is an extremely popular indicator for intraday and daily trading, and can be used on any timeframe. Incorporating Laguerre's equation to this can facilitate more robust trend detection and smoother filters. The LSC uses the
Candle Pattern Finder MT5
Pavel Zamoshnikov
4.2 (5)
Indicators
This indicator searches for candlestick patterns. Its operation principle is based on Candlestick Charting Explained: Timeless Techniques for Trading Stocks and Futures by Gregory L. Morris. If a pattern is detected, the indicator displays a message at a bar closure. If you trade using the MetaTrader 4 terminal, then you can download the full analogue of the " Candle Pattern Finder for MT4 " indicator It recognizes the following patterns: Bullish/Bearish (possible settings in brackets) : Hammer
Priority Argument
Andriy Sydoruk
Indicators
The Priority Argument indicator algorithm is based on standard indicators as well as its own mathematical calculations. The indicator will help users determine the direction of the trend. It will also become an irreplaceable advisor for entering the market or for closing a position. This indicator is recommended for everyone, both beginners and professionals. How to work: The implementation of the trend indicator is simple - in the form of lines of two colors. We buy when the indicator line c
MonteCarlo Simulation
Omega J Msigwa
Indicators
About the Indicator This indicator is based on Monte carlo simulations on the closing prices of a financial instrument. By definition, Monte carlo is a statistical technique used to model the probability of different outcomes in  a process that involves random numbers based on previously observed outcomes. How does it Work? This indicator generates multiple price scenarios for a security by modelling random price changes over time based on historical data. Each simulation trial uses random vari
History Pattern Search mt5
Yevhenii Levchenko
Indicators
The indicator builds current quotes, which can be compared with historical ones and on this basis make a price movement forecast. The indicator has a text field for quick navigation to the desired date. Options: Symbol - selection of the symbol that the indicator will display; SymbolPeriod - selection of the period from which the indicator will take data; IndicatorColor - indicator color; Inverse - true reverses quotes, false - original view; Next are the settings of the text field, in w
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
Indicators
Premium level is a unique indicator with more than 80% accuracy of correct predictions! This indicator has been tested for more than two months by the best Trading Specialists! The author's indicator you will not find anywhere else! From the screenshots you can see for yourself the accuracy of this tool! 1 is great for trading binary options with an expiration time of 1 candle. 2 works on all currency pairs, stocks, commodities, cryptocurrencies Instructions: As soon as the red arrow app
AIS Forest Fire Trend MT5
Aleksej Poljakov
Indicators
One of the number sequences is called "Forest Fire Sequence". It has been recognized as one of the most beautiful new sequences. Its main feature is that this sequence avoids linear trends, even the shortest ones. It is this property that formed the basis of this indicator. When analyzing a financial time series, this indicator tries to reject all possible trend options. And only if he fails, then he recognizes the presence of a trend and gives the appropriate signal. This approach allows one t
Naturu
Ivan Stefanov
Indicators
'Naturu' is a manual indicator that uses nature’s symmetry as its algorithm. Master the market with a simple strategy and hidden wisdom!   When you load the indicator, you’ll see two lines—Top and Bottom. Click once on a line to activate it. To move it, simply click on the candlestick where you want it placed. You define a high point and a low point, and the indicator then calculates: A magenta zone showing where bulls’ and bears’ interests are closest—that is, the area with the highest potent
Protected highs lows and trend detected
Minh Truong Pham
Indicators
This indicator presents an alternative approach to identify Market Structure. The logic used is derived from learning material created by   DaveTeaches (on X) Upgrade v1.10: + add option to put protected high/low value to buffer (figure 11, 12) + add  Retracements  value to buffer when Show Retracements When quantifying Market Structure, it is common to use fractal highs and lows to identify "significant" swing pivots. When price closes through these pivots, we may identify a Market Structure S
Currencies Strength
Jinsong Zhang
Indicators
This indicator is used to compare the relative strength of the trade on the chart against the other several selected symbols. By comparing the price movement of each traded variety based on the same base day, several trend lines of different directions can be seen, reflecting the strong and weak relationship between the several different traded varieties, so that we can have a clearer understanding of the market trend. For example, you can apply this indicator on a EurUSD chart and compare it w
SC MTF Adx for MT5 with alert
Krisztian Kenedi
5 (5)
Indicators
Highly configurable Adx indicator. Features: Highly customizable alert functions (at levels, crosses, direction changes via email, push, sound, popup) Multi timeframe ability Color customization (at levels, crosses, direction changes) Linear interpolation and histogram mode options Works on strategy tester in multi timeframe mode (at weekend without ticks also) Adjustable Levels Parameters: ADX   Timeframe:  You can set the lower/higher timeframes for Adx. ADX   Bar Shift:   you can set the of
FREE
Scan pattern
VLADISLAV AKINDINOV
Indicators
The indicator is designed to help in making a decision on the direction of trading (buy or sell). It is a history scanner that searches for matches of the current pattern (combination of several current bars) with historical data in percentage terms by the relative vertical position of candles relative to each other, the size of each candle, the size of the candle body and the candle shadows. In history, the matches found are indicated by vertical lines on the candle of the beginning of the soug
SMC Candlestick Trader 5
Usiola Oluwadamilol Olagundoye
Experts
75% Off until August 30, 2025. Asset: Gold TimeFrame: Any sample .set file for XAUUSD 1 Minute is in the comment section. You can view EA Live Performance on myfxbook . SMC Candlestick Trader for MT5 is a powerful Expert Advisor built specifically for trading Gold (XAUUSD) on the any timeframe. It identifies 11 different candlestick patterns on higher timeframes (M15, M30 & H1) and executes only high-probability break of structure (BOS) or change of character (CHOCH) trades that are validated b
WanaScalper
Isaac Wanasolo
1 (1)
Indicators
A scalping indicator based on mathematical patterns, which on average gives signals with relatively small SL, and also occasionally helps to catch big moves in the markets (more information in the video) This indicator has three main types of notifications: The first type warns of a possible/upcoming signal on the next bar The second type indicates the presence of a ready signal to enter the market/open a position The third type is for SL and TP levels - you will be notified every time price re
HiperCube VIX
Adrian Lara Carrasco
Indicators
Welcome to HiperCube VIX Discount code for 25% off at Darwinex Zero: DWZ2328770MGM This indicator provide you a real info of market of volume of sp500 / us500 Definition  HiperCube VIX  known as the CBOE Volatility Index, is   a widely recognized measure of market fear or stress . It signals the level of uncertainty and volatility in the stock market, using the S&P 500 index as a proxy for the broad market. The VIX Index is calculated based on the prices of options contracts on the S&P 500 inde
FREE
Gann Square of 144 for MT5
Taras Slobodyanik
5 (5)
Indicators
The Gann Box (or Gann Square) is a market analysis method based on the "Mathematical formula for market predictions" article by W.D. Gann. This indicator can plot three models of Squares: 90, 52(104), 144. There are six variants of grids and two variants of arcs. You can plot multiple squares on one chart simultaneously. Parameters Square — selection of a square model: 90 — square of 90 (or square of nine); 52 (104) — square of 52 (or 104); 144 — universal square of 144; 144 (full) — "full" v
WaveTrend 3D
Rashed Samir
Indicators
WaveTrend 3D is the mql version of this oscillator (By jdehorty and LazyBear). WaveTrend 3D (WT3D) is a novel implementation of the famous WaveTrend (WT) indicator and has been completely redesigned from the ground up to address some of the inherent shortcomings associated with the traditional WT algorithm. WaveTrend 3D is an alternative implementation of WaveTrend that directly addresses some of the known shortcomings of the indicator, including its unbounded extremes, susceptibility to whips
Buyers of this product also purchase
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.98 (59)
Indicators
Each buyer of this indicator also receives the following for free: The custom utility "Bomber Utility", which automatically manages every trade, sets Stop Loss and Take Profit levels, and closes trades according to the rules of this strategy Set files for configuring the indicator for various assets Set files for configuring Bomber Utility in the following modes: "Minimum Risk", "Balanced Risk", and "Wait-and-See Strategy" A step-by-step video manual to help you quickly install, configure, and s
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
Indicators
ARIBot is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicators
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (8)
Indicators
Trend Ai indicator  mt5 is great tool that will enhance a trader’s market analysis by combining trend identification with actionable entry points and reversal alerts.  This indicator empowers users to navigate the complexities of the forex market with confidence and precision Beyond the primary signals, Trend Ai indicator identifies secondary entry points that arise during pullbacks or retracements, enabling traders to capitalize on price corrections within the established trend. Important Advan
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (15)
Indicators
Introducing Quantum TrendPulse , the ultimate trading tool that combines the power of SuperTrend , RSI , and Stochastic into one comprehensive indicator to maximize your trading potential. Designed for traders who seek precision and efficiency, this indicator helps you identify market trends, momentum shifts, and optimal entry and exit points with confidence. Key Features: SuperTrend Integration: Easily follow the prevailing market trend and ride the wave of profitability. RSI Precision: Detect
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
5 (15)
Indicators
Let me introduce you to an excellent technical indicator – Grabber, which works as a ready-to-use "All-Inclusive" trading strategy. Within a single code, it integrates powerful tools for technical market analysis, trading signals (arrows), alert functions, and push notifications. Every buyer of this indicator also receives the following for free: Grabber Utility for automatic management of open orders Step-by-step video guide: how to install, configure, and trade with the indicator Custom set fi
Algo Pumping
Ihor Otkydach
4.74 (19)
Indicators
PUMPING STATION – Your Personal All-inclusive strategy Introducing PUMPING STATION — a revolutionary Forex indicator that will transform your trading into an exciting and effective activity! This indicator is not just an assistant but a full-fledged trading system with powerful algorithms that will help you start trading more stable! When you purchase this product, you also get FOR FREE: Exclusive Set Files: For automatic setup and maximum performance. Step-by-step video manual: Learn how to tr
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.84 (19)
Indicators
FX Volume: Experience Genuine Market Sentiment from a Broker’s Perspective Quick Overview Looking to elevate your trading approach? FX Volume provides real-time insights into how retail traders and brokers are positioned—long before delayed reports like the COT. Whether you’re aiming for consistent gains or simply want a deeper edge in the markets, FX Volume helps you spot major imbalances, confirm breakouts, and refine your risk management. Get started now and see how genuine volume data can
PipRush MT5
Hugo Feruglio
Indicators
PipRush is a technical indicator that identifies structured trading opportunities using statistical logic. It automatically draws trade setups with predefined entry, stop loss, and take profit levels. The indicator is designed for traders who want to reduce manual analysis and apply a consistent, data-driven approach. Key Features Automatically plots full trade setup, including entry, stop loss, take profit, and risk-to-reward levels Real-time dashboard displays live performance metrics Alerts f
Atbot
Zaha Feiz
4.66 (50)
Indicators
ATbot : How It Works and How to Use It How It Works The "AtBot" indicator for the MT5 platform generates buy and sell signals using a combination of technical analysis tools. It integrates Simple Moving Average (SMA), Exponential Moving Average (EMA), and the Average True Range (ATR) index to identify trading opportunities. Additionally, it can utilize Heikin Ashi candles to enhance signal accuracy. MQL Channel    Leave a massage after purchase and receive a special bonus gift. Key Features: ⦁
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (21)
Indicators
How many times have you bought a trading indicator with great back-tests, live account performance proof with fantastic numbers and stats all over the place but after using it, you end up blowing your account? You shouldn't trust a signal by itself, you need to know why it appeared in the first place, and that's what RelicusRoad Pro does best! User Manual + Strategies + Training Videos + Private Group with VIP Access + Mobile Version Available A New Way To Look At The Market RelicusRoad is the
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indicators
Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This indicator is a unique, high quality and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and a new formula. With this update, you will be able to show double timeframe zones. You will not only be able to show a higher TF but to show both, the chart TF, PLUS the higher TF: SHOWING NESTED ZONES. All Supply Demand traders will love it. :) Important Information Revealed Maximize the potential of Advanced Supply
Matrix Arrow Indicator MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (16)
Indicators
Matrix Arrow Indicator MT5  is a unique 10 in 1 trend following   100% non-repainting  multi-timeframe indicator that can be used on all symbols/instruments:   forex,   commodities,   cryptocurrencies,   indices,   stocks .  Matrix Arrow Indicator MT5  will determine the current trend at its early stages, gathering information and data from up to 10 standard indicators, which are: Average Directional Movement Index (ADX) Commodity Channel Index (CCI) Classic Heiken Ashi candles Moving Average
ACB Breakout Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (1)
Indicators
The ACB Breakout Arrows indicator provides a crucial entry signal in the market by detecting a special breakout pattern. The indicator constantly scans the chart for a settling momentum in one direction and provide the accurate entry signal right before the major move. Get multi-symbol and multi-timeframe scanner from here - Scanner for ACB Breakout Arrows MT 5 Key features Stoploss   and Take Profit levels are provided by the indicator. Comes with a MTF Scanner dashboard which tracks the brea
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.72 (18)
Indicators
Entry points at the bar close,  without redrawing .  Trend scanner  across all assets,  MTF - mode  and much more in one tool. We recommend using it together with   RFI LEVELS. ИНСТРУКЦИЯ RUS   /   INSTRUCTIONS  ENG         /         VERSION MT4   Main functions: Accurate entry signals WITHOUT REPAINTING! Once a signal appears, it remains valid! This is a significant distinction from repainting indicators that might provide a signal and then alter it, potentially leading to deposit losses. Now,
TPSpro RFI Levels MT5
Roman Podpora
4.55 (20)
Indicators
Reversal zones - levels / Active zones of a major player INSTRUCTIONS RUS   /   INSTRUCTIONS   ENG   /   Version MT4 EVERY BUYER OF THIS INDICATOR       GET ADDITIONALLY   FOR FREE   : 3 months       access to trading signals from the service       RFI SIGNALS       — ready-made entry points according to the TPSproSYSTEM algorithm. 3 months       access to training materials with regular updates - immersion in strategy and professional growth. 24/5 support on weekdays and access to a closed tra
PZ Support Resistance MT5
PZ TRADING SLU
3.71 (7)
Indicators
Unlock key market insights with automated support and resistance lines Tired of plotting support and resistance lines? This is a multi-timeframe indicator that detects and plots supports and resistance lines in the chart with the same precision as a human eye would. As price levels are tested over time and its importance increases, the lines become thicker and darker, making price leves easy to glance and evaluate. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Boos
PZ Swing Trading MT5
PZ TRADING SLU
5 (5)
Indicators
Protect against whipsaws: revolutionize your swing trading approach Swing Trading is the first indicator designed to detect swings in the direction of the trend and possible reversal swings. It uses the baseline swing trading approach, widely described in trading literature. The indicator studies several price and time vectors to track the aggregate trend direction and detects situations in which the market is oversold or overbought and ready to correct. [ Installation Guide | Update Guide | Tro
PZ Trend Trading MT5
PZ TRADING SLU
3.8 (5)
Indicators
Capture every opportunity: your go-to indicator for profitable trend trading Trend Trading is an indicator designed to profit as much as possible from trends taking place in the market, by timing pullbacks and breakouts. It finds trading opportunities by analyzing what the price is doing during established trends. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Trade financial markets with confidence and efficiency Profit from established trends without getting whip
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (6)
Indicators
The Berma Bands (BBs) indicator is a valuable tool for traders seeking to identify and capitalize on market trends. By analyzing the relationship between the price and the BBs, traders can discern whether a market is in a trending or ranging phase. Visit the [ Berma Home Blog ] to know more. Berma Bands are composed of three distinct lines: the Upper Berma Band, the Middle Berma Band, and the Lower Berma Band. These lines are plotted around the price, creating a visual representation of the pric
Quantum Breakout Indicator PRO MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (7)
Indicators
Introducing   Quantum Breakout PRO , the groundbreaking MQL5 Indicator that's transforming the way you trade Breakout Zones! Developed by a team of experienced traders with trading experience of over 13 years,   Quantum Breakout PRO   is designed to propel your trading journey to new heights with its innovative and dynamic breakout zone strategy. Quantum Breakout Indicator will give you signal arrows on breakout zones with 5 profit target zones and stop loss suggestion based on the breakout b
PZ Divergence Trading MT5
PZ TRADING SLU
3.71 (7)
Indicators
Unlock hidden profits: accurate divergence trading for all markets Tricky to find and scarce in frequency, divergences are one of the most reliable trading scenarios. This indicator finds and scans for regular and hidden divergences automatically using your favourite oscillator. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Easy to trade Finds regular and hidden divergences Supports many well known oscillators Implements trading signals based on breakouts Displays
Golden Spike Premium
Kwaku Bondzie Ghartey
5 (1)
Indicators
Golden Spikes Indicator Technical indicator for synthetic indices trading on M1 timeframe. Compatible with Boom/Crash indices on Deriv platform and Gain/Pain indices on Weltrade platform. send me A private  message to receive trade ASISTANT EA.. booklet guide:  https://drive.google.com/file/d/1knQJqGHZSP5eQN24ndRz2ayZVCst6XhN/view?usp=sharing Also check my premium spikes bot: https://www.mql5.com/en/market/product/142350 Features Uses Parabolic SAR, RSI, and Bollinger Bands analysis Three risk
Trend Hunter MT5
Andrey Tatarinov
5 (3)
Indicators
Trend Hunter is a trend indicator for working in the Forex, cryptocurrency, and CFD markets. A special feature of the indicator is that it confidently follows the trend, without changing the signal when the price slightly pierces the trend line. The indicator is not repaint; a signal to enter the market appears after the bar closes. When moving along a trend, the indicator shows additional entry points in the direction of the trend. Based on these signals, you can trade with a small StopLoss. Tr
Basic Harmonic Patterns Dashboard MT5
Mehran Sepah Mansoor
4.22 (9)
Indicators
This dashboard shows the latest available   harmonic patterns   for the selected symbols, so you will save time and be more efficient /   MT4 version . Free Indicator:   Basic Harmonic Pattern Comparison of "Basic Harmonic Pattern" vs. "Basic Harmonic Patterns Dashboard" Indicators Feature Basic Harmonic Pattern Basic Harmonic Patterns Dashboard Functionality Detects and displays harmonic patterns on a single chart Searches multiple symbols and timeframes for harmonic patterns, displays res
Trend Sensor MT5
Yuriy Lyachshenko
Indicators
The indicator shows the most appropriate entry and exit points. It also displays statistical data on all signals for better analysis of trading. With the help of this indicator you will be able to better understand the market. As soon as the power of the trend begins to weaken (this will be shown on the panel), the trend line will gravitate to the horizontal position - this is the signal to exit the trade. Or you can exit when the average/median profit level is reached. The indicator was the r
MonetTrend
Aliya Bolek
Indicators
MonetTrend — Премиум-индикатор для торговли по тренду (M30, H1, H4) MonetTrend — это мощный и визуально понятный трендовый индикатор, созданный для торговли на таймфреймах M30, H1 и H4. Он идеально подходит для работы с волатильными инструментами, такими как: • Золото (XAUUSD) • Криптовалюты (BTCUSD) • Валютные пары (EURUSD, USDJPY и др.) Ключевые особенности MonetTrend: • Автоматическое отображение Take Profit 1 (TP1) и Stop Loss (SL): После появления сигнала индикатор сразу показывает: • TP
AW Breakout Catcher MT5
AW Trading Software Limited
5 (9)
Indicators
Breakdowns of price levels, advanced statistics, TakeProfit calculation and 3 types of notifications. Benefits:  Do not redraw your results Signal strictly at the close of the candle False Breakdown Filtering Algorithm It goes well with any trending strategy. Works on all tools and timeseries Manual and instruction ->  HERE  / Problem solving ->  HERE  / MT4 version ->  HERE How to trade with the indicator  Trading with AW Breakout Catcher in just three easy steps: Step 1 - Opening a position A
ATrend
Zaha Feiz
4.8 (15)
Indicators
ATREND: How It Works and How to Use It How It Works The " ATREND " indicator for the MT5 platform is designed to provide traders with robust buy and sell signals by utilizing a combination of technical analysis methodologies. This indicator primarily leverages the Average True Range (ATR) for volatility measurement, alongside trend detection algorithms to identify potential market movements. Leave a massage after purchase and receive a special bonus gift. Key Features: ⦁ Dynamic Trend Detect
Breakout Retest Scan MT5
Elif Kaya
4 (1)
Indicators
Contact me for instruction, any questions! - Non-repaint - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. - Lifetime update free Related product: Bitcoin Expert Introduction The Breakout and Retest strategy is traded support and resistance levels. it involves price breaking through a previous level.  The break and retest strategy is designed to help traders do two main things, the first is to avoid false breakouts. Man
Filter:
No reviews
Reply to review