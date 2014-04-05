Usta Avcı v1.0

Bu gösterge, m15 - H1 - H4 ve 1D zaman dilimlerinde en iyi alım ve satım seviyelerinde sinyaller vermek için RSI, MFI, Momentum ve ATR göstergelerini kullanır. Her yeni sinyalde grafikte TP1, TP2, TP3 ve SL seviyelerini gösterir.





Bu göstergenin tüm değerleri özelleştirilebilir ve tüm ürünlerde kullanılabilir. Mevcut yüklenen ayarlar Altın için hazırlanmıştır. Altın, Gümüş, Petrol, Doğal Gaz ve Endekslerde en iyi sonuçları verir.

ALTIN ​​AYARI

TP1=7.50 TP2=14.75 TP3=37.500 SL=26.0

RSI dönemi=14 MFI dönemi=10 ATR dönemi=14 ANNEdönem=14

RSI_m15_Satın Al=35 RSI_H1_Satın Al=33 RSI_H4_Satın Al=35 RSI_D1_Satın Al=35 RSI_m15_Satış=65 RSI_H1_Satış=73 RSI_H4_Satış=75 RSI_D1_Satış=74



MFI_m15_Satınalma=29 MFI_H1_Satın Al=30 MFI_H4_Satınalma=25 MFI_D1_Satın Al=31 MFI_m15_Satış=69 MFI_H1_Satış=79 MFI_H4_Satış=76 MFI_D1_Satış=79

Mom_m15_Satınal=100.5 Anne_H1_Satın_Al=99.5 Anne_H4_Satın_Al=99 Anne_D1_Satın_Al=94 Mom_m15_Satış=101.0 Mom_H1_Satış=103.0 Anne_H4_Satış=99.5 Anne_D1_Satış=100





















