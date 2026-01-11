Indonesian Member - page 85
You are missing trading opportunities:
- Free trading apps
- Over 8,000 signals for copying
- Economic news for exploring financial markets
Registration Log in
You agree to website policy and terms of use
If you do not have an account, please register
ooohh.. makanya tuyul botak ya mas, lha wong dia stress sama market, rontok semua deh hehehe... :))
Kenapa tuyul itu bisa jadi contoh buat anak kecil?
karena dia pinter masih kecil sudah bisa nyari duit wakaka
hehehe.. :))
gimana bisa rontok? lah emang gak ada rambutnya wkwkwkwk
karena tuyul yg dilihat cuman tuyul yg udah stress aja mas hihihi... :))
yang ada kans, ikutan ini dunk ... https://www.mql5.com/en/forum/204847
tapi kalau kalah psikologi wah malu deh :))
tahu ga, kenapa dari GU naik sampai lebih dari 400 pips?
karena udah terlalu banyak yang sell :))
screenshot COT GBPUSD kemarin dan hari ini dari broker ternama.
kasihan ya floating lama (atau kena s/l),
mereka tidak tahu sentiment nya (yang punya) market sudah berubah, tapi tetap maksain sell.
karena tuyul yg dilihat cuman tuyul yg udah stress aja mas hihihi... :))
yang ada kans, ikutan ini dunk ... https://www.mql5.com/en/forum/204847
tapi kalau kalah psikologi wah malu deh :))
gak papa lah tuyulnya yang stress, paling banter boros di bandwith, asal jangan orangnya aja yg stress wkwkwk
OK!! Ane Siapkan jurus manual digabung serangan tuyul wkwkwk
sip mas, kita semua support ^_^
gak papa lah tuyulnya yang stress, paling banter boros di bandwith, asal jangan orangnya aja yg stress wkwkwk
OK!! Ane Siapkan jurus manual digabung serangan tuyul wkwkwk
daftar masuk rank #2,
wah udah ada tanda2 bagus nih mas :)
daftar masuk rank #2,
wah udah ada tanda2 bagus nih mas :)
mas, mau daftar cent ke robo*** kok diblokir sama internet provider saya ya
apa harus pakai proxy, atau ada website lainnya ya?