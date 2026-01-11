Indonesian Member - page 85

Yohana Parmi:

ooohh.. makanya tuyul botak ya mas, lha wong dia stress sama market, rontok semua deh hehehe... :))

gimana bisa rontok? lah emang gak ada rambutnya wkwkwkwk
 
whiteking:

Kenapa tuyul itu bisa jadi contoh buat anak kecil?

karena dia pinter masih kecil sudah bisa nyari duit wakaka


hehehe.. :))

 
Achmad Wijaya:
karena tuyul yg dilihat cuman tuyul yg udah stress aja mas hihihi... :))

 

yang ada kans, ikutan ini dunk ... https://www.mql5.com/en/forum/204847

tapi kalau kalah psikologi wah malu deh :))

tahu ga, kenapa dari GU naik sampai lebih dari 400 pips?

karena udah terlalu banyak yang sell  :))

screenshot COT GBPUSD kemarin dan hari ini dari broker ternama.

kasihan ya floating lama (atau kena s/l),

mereka tidak tahu sentiment nya (yang punya) market sudah berubah, tapi tetap maksain sell.

 
Yohana Parmi:

gak papa lah tuyulnya yang stress, paling banter boros di bandwith, asal jangan orangnya aja yg stress wkwkwk
Yohana Parmi:

OK!! Ane Siapkan jurus manual digabung serangan tuyul wkwkwk
 
Achmad Wijaya:
sip mas, kita semua support ^_^

 
Achmad Wijaya:
daftar masuk rank #2,

wah udah ada tanda2 bagus nih mas :)


 
Yohana Parmi:

itu artinya yang  daftar kedua terakhir wkwkwkwk
 
@Achmad Wijaya

mas,  mau daftar cent ke robo*** kok diblokir sama internet provider saya ya

apa harus pakai proxy, atau ada website lainnya ya?

