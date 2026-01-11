Indonesian Member - page 80

Bersiap yuk, GJ ada signal pre-breakout :)

 

Mengucapkan selamat hari raya idul fitri bagi umat muslim yang merayakan

mohon maaf lahir dan batin atas semua kesalahan dan khilaf

#lebaranmudik

 

GBPJPY...FROM HALTE SD1 BB WEEKLY ... MOVE TO HALTE BB MONTHLY SD1


 
 
 
Files:
ProfitLine2.ex4  15 kb
 
Jir lebaran bagi bagi angpaw lewat attachment ex4 wkwkwk
 

Itu ada yang ruwet sampe kaya jaring laba-laba kombinasi indinya

bagus sih dan rela bagi-bagi, tapi bikin mt4 lambat gak

 
whiteking:

Itu ada yang ruwet sampe kaya jaring laba-laba kombinasi indinya

bagus sih dan rela bagi-bagi, tapi bikin mt4 lambat gak


ngga lambat tuh... saya sih tetap pake BBMA..indicator lain bisa pakai indi apa aja yg saya UPLOUD fungsinya hanya mempertegas penunjuk arah dari  HALTE mau pergi kemana ?.... BUY atau SELL bersama BUS TREND MARKET... hehe

 
Achmad Wijaya:
Jir lebaran bagi bagi angpaw lewat attachment ex4 wkwkwk

kwwwkw....bagi bagi goyang lewat attachment ex4 online... mudah2 an tidak ada yg dipakai untuk gambar poster... kwkwkwkw

