Bersiap yuk, GJ ada signal pre-breakout :)
Mengucapkan selamat hari raya idul fitri bagi umat muslim yang merayakan
mohon maaf lahir dan batin atas semua kesalahan dan khilaf
#lebaranmudik
GBPJPY...FROM HALTE SD1 BB WEEKLY ... MOVE TO HALTE BB MONTHLY SD1
Itu ada yang ruwet sampe kaya jaring laba-laba kombinasi indinya
bagus sih dan rela bagi-bagi, tapi bikin mt4 lambat gak
ngga lambat tuh... saya sih tetap pake BBMA..indicator lain bisa pakai indi apa aja yg saya UPLOUD fungsinya hanya mempertegas penunjuk arah dari HALTE mau pergi kemana ?.... BUY atau SELL bersama BUS TREND MARKET... hehe
Jir lebaran bagi bagi angpaw lewat attachment ex4 wkwkwk
kwwwkw....bagi bagi goyang lewat attachment ex4 online... mudah2 an tidak ada yg dipakai untuk gambar poster... kwkwkwkw