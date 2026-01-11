Indonesian Member - page 83

teman-teman tadi ada yang mendapat GBPUSD ga ya? :)

good luck

 

stay alert EU

barus saja naik dari Support (S.0), scalper win :))


 

ssstt... ada momen bagus GU dari R.1 :)


 
wee mantab

ada yang nawari no deposit bonus lumayan gede

pake gak ya?

 
Sikaat pake aja, gak pake mikir wkwkwkwk
 
dimana pak :))

 
perasaan 3 hari ini bener bener merasa dikerjain ama Mr Draghi lol, sampai market pun salah menafsirkan pernyataan si bapa ntu
 
mau takshare di sini kira kira melanggar rule gak ya?

 
mungkin di forum ga boleh, tapi sepertinya di pm boleh pak :))

 
ookeee
monggo yang minat PM
:D

