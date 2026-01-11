Indonesian Member - page 79

Achmad Wijaya:
Menurutku sih daripada marah marahan, mendingan nggak marah marahan :)

ada hiburan bagus disini mas, lucu-lucu lho .. :)

Yohana Parmi:

iya pak. dan sebenernya GBP masih punya beberapa "kejutan" yang bikin ngeri :)

jadi untuk cegah psiko error, saya beri sl breakeven.

yah.. bener masih sideways jadi kesenggol deh impas nya 

gpp, cari aman :)


waw ...mbak Yohana masih bisa aja walaupun mepet-mepet.... hebat.. saya aja masih nunggu trend besar dihalte kemungkinan  kalau ngga Buy ya Sell dihari Senin kalau sempat... hehe lebaran jeee..... banyak WD  dari pada trading... kwkwkwkw

 
1225113:

waw ...mbak Yohana masih bisa aja walaupun mepet-mepet.... hebat.. saya aja masih nunggu trend besar dihalte kemungkinan  kalau ngga Buy ya Sell dihari Senin kalau sempat... hehe lebaran jeee..... banyak WD  dari pada trading... kwkwkwkw


karena ingin nunggu black Friday, pak :))

tapi ternyata masih sideways di S/R terdekat 

USDJPY juga begitu, lebih dari 30 jam ranging sideways tidak ada tenaga volume untuk lepas dari range sideways nya

kesel deh :(

UJ H1:

Semoga minggu terakhir bulan Juni market JPY bisa ramai, pak :)

 
tradernya lagi pada mudik, jadi sepi market
 
Achmad Wijaya:
tradernya lagi pada mudik, jadi sepi market

hehehe... iya mas :))

 
Andai tangan tidak kuasa menjabat Sekurang-kurangnya kata tetap bisa terungkap Setulus hati mengucapkan Selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir & batin Ridho Allah serta berkahnya... Achmad Wijaya Family
 

 

Happy Idul Fitri....

I hope our relationship become better then before..... sorry if I made mistakes in the past time... but I wil be the best in the next...

jika hati sejernih air jangan biarkan keruh

Jika hati seputih awan jangan biarkan mendung

jika hati seindah bulan hiasi dengan iman untuk memohon maaf lahir dan batin pada sesama

agar Ridho dan berkah-NYA ... menyertai kita semua... ammiennnn!!!!!


 
