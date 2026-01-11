Indonesian Member - page 79
Menurutku sih daripada marah marahan, mendingan nggak marah marahan :)
ada hiburan bagus disini mas, lucu-lucu lho .. :)
https://www.mql5.com/en/forum/9784/unread#unread
iya pak. dan sebenernya GBP masih punya beberapa "kejutan" yang bikin ngeri :)
jadi untuk cegah psiko error, saya beri sl breakeven.
yah.. bener masih sideways jadi kesenggol deh impas nya
gpp, cari aman :)
waw ...mbak Yohana masih bisa aja walaupun mepet-mepet.... hebat.. saya aja masih nunggu trend besar dihalte kemungkinan kalau ngga Buy ya Sell dihari Senin kalau sempat... hehe lebaran jeee..... banyak WD dari pada trading... kwkwkwkw
karena ingin nunggu black Friday, pak :))
tapi ternyata masih sideways di S/R terdekat
USDJPY juga begitu, lebih dari 30 jam ranging sideways tidak ada tenaga volume untuk lepas dari range sideways nya
kesel deh :(
UJ H1:
Semoga minggu terakhir bulan Juni market JPY bisa ramai, pak :)
tradernya lagi pada mudik, jadi sepi market
hehehe... iya mas :))
Happy Idul Fitri....
I hope our relationship become better then before..... sorry if I made mistakes in the past time... but I wil be the best in the next...
jika hati sejernih air jangan biarkan keruh
Jika hati seputih awan jangan biarkan mendung
jika hati seindah bulan hiasi dengan iman untuk memohon maaf lahir dan batin pada sesama
agar Ridho dan berkah-NYA ... menyertai kita semua... ammiennnn!!!!!