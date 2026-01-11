Indonesian Member - page 86
@Achmad Wijaya
mas, mau daftar cent ke robo*** kok diblokir sama internet provider saya ya
apa harus pakai proxy, atau ada website lainnya ya?
coba via www.robobintangbintangbintang-indonesia dot com
ohh.. pakai IB ya
btw, mas Achmad udah pakai "bintang-bintang" tapi disini masih kebaca aslinya hehe.. hebat nih
salam knal om om trader smua,,salam opit
Banyak broker yang kena blok yah,
pakai add ons firefox , anonymox
I'm from karawang