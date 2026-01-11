Indonesian Member - page 86

Yohana Parmi:
@Achmad Wijaya

mas,  mau daftar cent ke robo*** kok diblokir sama internet provider saya ya

apa harus pakai proxy, atau ada website lainnya ya?

pake proxy bisa, pake vps juga bisa, asal bisa by pass internet provider aja
 
Achmad Wijaya:
coba via www.robobintangbintangbintang-indonesia dot com

ohh.. pakai IB ya

btw, mas Achmad udah pakai "bintang-bintang" tapi disini masih kebaca aslinya hehe.. hebat nih

 
Yohana Parmi:

udah di hapus wkwkwk, btw keknya lewat sana juga di blok sama internet baik
 
salam knal om om trader smua,,salam opit
 
halo, salam kenal juga mas satu lima satu dua delapan satu dua
 

Banyak broker yang kena blok yah,

pakai add ons firefox , anonymox 

 
masih banyak jalan menuju Romi wkwkwk
 
 
1225113:
bro aku bisa minta supportresitant_arrow yg mq4 nya gak? Array nya perlu di modif
  
I'm from karawang
