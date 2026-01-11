Indonesian Member - page 88
Ngemeng ngemeng gap pagi ini eurjpy juga gbpjpy terlihat dari TF H1
sering kalau habis gap lalu perlahan kembali tertutup itu celah
Plus fractals
sepertinya JPY jadi incaran . .
Untuk menghindari Lossing gap hari senin, pake SuportResisten_Arrow Pada hari jum at terbukti manjur
arraynya bikin mampus memory lapie wkwkwkwk kecuali Maxbar di kurangin jadi 1000, kalo lebih dari seribu ribet load nya
Bro.... ini tuyul bener atau Tuyul-tuyulan lagi main-main dirumah....kwkwkwkwkwdari Simon Gniadkowski
iki opo ? wkwkwkwk
kalau itu biasanya untuk deposit minimal 5000 USD atau 10000 USD dibawah itu error...kwkwkwkw
Trus gimana bro, bisa di perbaiki..?
bisa aja, cuma anenya lagi gak mood coding :p
Okey bro kapan-kapan aja kalau sempat and mood...hehe
sepertinya JPY jadi incaran . .
Iya bro jpy jadi incaran kemarin,
mungkin hari ini masih ada sisa
emas juga keren kemarin turunya