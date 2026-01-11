Indonesian Member - page 88

whiteking:

Ngemeng ngemeng gap pagi ini eurjpy juga gbpjpy terlihat dari TF H1

sering kalau habis gap lalu perlahan kembali tertutup itu celah

sepertinya JPY jadi incaran . .
 

Plus fractals

Files:
Fractals_with_alerts.ex4  24 kb
 
Achmad Wijaya:
sepertinya JPY jadi incaran . .

Untuk menghindari Lossing gap hari senin,    pake SuportResisten_Arrow  Pada hari jum at  terbukti manjur 

 
1225113:

Untuk menghindari Lossing gap hari senin,    pake SuportResisten_Arrow  Pada hari jum at  terbukti manjur 

arraynya bikin mampus memory lapie wkwkwkwk kecuali Maxbar di kurangin jadi 1000, kalo lebih dari seribu ribet load nya
 
Achmad Wijaya:
arraynya bikin mampus memory lapie wkwkwkwk kecuali Maxbar di kurangin jadi 1000, kalo lebih dari seribu ribet load nya

Bro.... ini tuyul bener atau Tuyul-tuyulan lagi main-main  dirumah....kwkwkwkwkw

dari Simon Gniadkowski
Files:
MaDMaX.ex4  15 kb
 
1225113:

Bro.... ini tuyul bener atau Tuyul-tuyulan lagi main-main  dirumah....kwkwkwkwkw

iki opo ?  wkwkwkwk

mad

 
1225113:

kalau itu biasanya untuk deposit minimal 5000 USD atau 10000 USD dibawah itu error...kwkwkwkw

itu backtest 10000, errornya ordersend 130, lebih cenderung ke pengaturan tp sl, spread, digit broker
 
1225113:

Trus gimana bro, bisa di perbaiki..?

bisa aja, cuma anenya lagi gak mood coding :p
 
Achmad Wijaya:
bisa aja, cuma anenya lagi gak mood coding :p

Okey bro kapan-kapan aja kalau sempat and mood...hehe

 
Achmad Wijaya:
sepertinya JPY jadi incaran . .

Iya bro jpy jadi incaran kemarin,

mungkin hari ini masih ada sisa

emas juga keren kemarin turunya

