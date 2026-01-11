Indonesian Member - page 87
yang mana bro
Here you go.....
eh ini hasil decompile ? hapus bro .... takut nya melanggar rule
Aku dapatnya dari RU seperti itu adanya.... mangkanya saya ngga pake mq4
hai, saya newbie dari Bali, salam kenal
hoho begono, oke sip bro thank you btw
get ready, besok mulai mas :)
Ngemeng ngemeng gap pagi ini eurjpy juga gbpjpy terlihat dari TF H1
sering kalau habis gap lalu perlahan kembali tertutup itu celah