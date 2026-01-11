Indonesian Member - page 81
Itu ada yang ruwet sampe kaya jaring laba-laba kombinasi indinya
bagus sih dan rela bagi-bagi, tapi bikin mt4 lambat gak
Itu bukan jaring laba laba mas, itu jaring ikan xixixi
kwwwkw....bagi bagi goyang lewat attachment ex4 online... mudah2 an tidak ada yg dipakai untuk gambar poster... kwkwkwkw
Selamat Ied Fitri
Semoga amal kita diterima di sisi Alloh
:)
Initial balance : 200.
EG M15.
Total net profit : 731381.69%
RDD : 29.66%
tradesperbar=1( maximum trades per bar allowed by the expert )
UNTUK MANANAGE ONLY MANUAL ORDER (skript) WITH THE SAME NUMBER MAGIC
tradesperbar=0 ( maximum trades per bar allowed by the expert )
PERLU DICOBA DEMO DULU 5 HARI ... APAKAH BENAR ? ... KWEKWEKWEKWEK
Biasanya lebih sip pakai EA dan manual pasti lebih mantap hasilnya ..... semoga bermanfaat
cek cek cek..
trimakasih rambo trader
:D
step kwan
ada peringatan klo nama indikator berubah
Sorry Broo.... ada kesalahan tayang,,, kwkwkw ini yang benar
saya tester tapi tidak ada trade, pak.
harus pakai TF berapa atau bgmn ya.. :)
di cek dulu mbak,,, dan dirubah seperti ini
tradesperbar=1( maximum trades per bar allowed by the expert )
baru EA akan order sesuai perintah itu... dan EA ini pakai Hiden SL dan Hiden TP sesuay dg yang dikehendaki.. dan lock profit disitu tertera BE 5 pip...mbak bisa rubah untuk memperkecil resiko yg mbak kehendaki... TF m-15, m-30 bisa H1... disamping EA berjalan, mbak bisa memasukkan OP secara manual dan EA nanti akan memanage karena Magic numbernya sama dengan EA
oh iya, pak, baru ada trade setelah sy isi itu :)
ini start pakai $500 dg 0.01 lot,
masih ada salah setting ga ya
coba didownload lagi EA-nya... yang tadi sudah saya ganti eanya... itu untuk Common only sell dan common only buy strategi order.. maaf ya mbak
coba didownload lagi EA-nya
sudah sy download ulang, pak hehe .. ^_^
termasuk download history center komplit.
tp hasilnya masih sama.
EURUSD, M15, Jan 01 - June 28, 2017, $500, 0.01 lot.
---
atau mungkin cocok pada TF tertentu?
ngga tau ya kalau test nya seperti itu... kemarin saya test seperti ini dengan tf yang sama plus order manual
Floating P/L:
-4.13
Working Orders:
Ticket
Open Time
Type
Size
Item
Price
S / L
T / P
Market Price
No transactions
Summary:
Deposit/Withdrawal:
20.00
Credit Facility:
0.00
Closed Trade P/L:
12.78
Floating P/L:
-4.13
Margin:
3.57
Balance:
32.78
Equity:
28.65
Free Margin:
25.08
Gross Profit:
14.31
Gross Loss:
1.53
Total Net Profit:
12.78
Profit Factor:
9.35
Expected Payoff:
0.08
Absolute Drawdown:
0.00
Maximal Drawdown:
0.58 (2.46%)
Relative Drawdown:
2.46% (0.58)
Total Trades:
167
Short Positions (won %):
43 (90.70%)
Long Positions (won %):
124 (96.77%)
Profit Trades (% of total):
159 (95.21%)
Loss trades (% of total):
8 (4.79%)
Largest
profit trade:
1.52
loss trade:
-0.45
Average
profit trade:
0.09
loss trade:
-0.19
Maximum
consecutive wins ($):
69 (4.72)
consecutive losses ($):
2 (-0.58)
Maximal
consecutive profit (count):
4.72 (69)
consecutive loss (count):
-0.58 (2)
Average
consecutive wins:
23
consecutive losses:
1