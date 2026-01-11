Indonesian Member - page 81

whiteking:

Itu ada yang ruwet sampe kaya jaring laba-laba kombinasi indinya

bagus sih dan rela bagi-bagi, tapi bikin mt4 lambat gak

Itu bukan jaring laba laba mas, itu jaring ikan xixixi

1225113:

kwwwkw....bagi bagi goyang lewat attachment ex4 online... mudah2 an tidak ada yg dipakai untuk gambar poster... kwkwkwkw

mudah mudahan sedekahnya ditambah jadi mq4 lol
 

Selamat Ied Fitri
Semoga amal kita diterima di sisi Alloh
1225113:



Initial balance : 200.

EG M15.

Total net profit : 731381.69%
RDD : 29.66%

 maxtrades=1( maximum trades allowed by the traders )

 tradesperbar=1( maximum trades per bar allowed by the expert )


UNTUK MANANAGE ONLY MANUAL ORDER (skript) WITH THE SAME NUMBER MAGIC

 maxtrades=0 ( maximum trades allowed by the traders )

 tradesperbar=0 ( maximum trades per bar allowed by the expert )

PERLU DICOBA DEMO DULU 5 HARI ... APAKAH BENAR ? ... KWEKWEKWEKWEK

Biasanya lebih sip pakai EA dan manual pasti lebih mantap hasilnya ..... semoga bermanfaat


cek cek cek..
trimakasih rambo trader
Umar Ismail:

step kwan

ada peringatan klo nama indikator berubah


Sorry Broo.... ada kesalahan tayang,,, kwkwkw ini yang benar

Files:
saya tester tapi tidak ada trade, pak.

Yohana Parmi:

saya tester tapi tidak ada trade, pak.

harus pakai TF berapa atau bgmn ya.. :)


di cek dulu mbak,,, dan dirubah seperti ini

 maxtrades=1( maximum trades allowed by the traders )

 tradesperbar=1( maximum trades per bar allowed by the expert )

1225113:

di cek dulu mbak,,, dan dirubah seperti ini

 maxtrades=1( maximum trades allowed by the traders )

 tradesperbar=1( maximum trades per bar allowed by the expert )

baru EA akan order sesuai perintah itu



oh iya, pak, baru ada trade setelah sy isi itu :)

ini start pakai $500 dg 0.01 lot,

Yohana Parmi:

oh iya, pak, baru ada trade setelah sy isi itu :)

ini start pakai $500 dg 0.01 lot,

masih ada salah setting ga ya



coba didownload lagi EA-nya... yang tadi sudah saya ganti eanya...  itu untuk Common only sell dan common only buy strategi order.. maaf ya mbak

 
1225113:

coba didownload lagi EA-nya


sudah sy download ulang, pak hehe .. ^_^

termasuk download history center komplit.

tp hasilnya masih sama.

EURUSD, M15, Jan 01 - June 28, 2017, $500, 0.01 lot.

---

Yohana Parmi:

sudah sy download ulang, pak hehe .. ^_^

termasuk download history center komplit.

tp hasilnya masih sama.

EURUSD, M15, Jan 01 - June 28, 2017, $500, 0.01 lot.

---

atau mungkin cocok pada TF tertentu?


Floating P/L:

-4.13

Working Orders:

Ticket

Open Time

Type

Size

Item

Price

S / L

T / P

Market Price

 

No transactions

 

Summary:

Deposit/Withdrawal:

20.00

Credit Facility:

0.00

 

Closed Trade P/L:

12.78

Floating P/L:

-4.13

Margin:

3.57

Balance:

32.78

Equity:

28.65

Free Margin:

Gross Profit:

14.31

Gross Loss:

1.53

Total Net Profit:

12.78

Profit Factor:

9.35

Expected Payoff:

Absolute Drawdown:

0.00

Maximal Drawdown:

0.58 (2.46%)

Relative Drawdown:

Total Trades:

167

Short Positions (won %):

43 (90.70%)

Long Positions (won %):

124 (96.77%)

Profit Trades (% of total):

159 (95.21%)

Loss trades (% of total):

8 (4.79%)

Largest

profit trade:

1.52

loss trade:

-0.45

Average

profit trade:

0.09

loss trade:

-0.19

Maximum

consecutive wins ($):

69 (4.72)

consecutive losses ($):

2 (-0.58)

Maximal

consecutive profit (count):

4.72 (69)

consecutive loss (count):

-0.58 (2)

Average

consecutive wins:

23

consecutive losses:

tapi testnya canggihan punya mbak sepertinya.... ok harus dicut EA nya hehe karena pasti tidak bermanfaat..... saya kira bagus resultnya ... trims mbak coreksinya... nanti kalau ada EA lagi mohon di coreksi,,,,,
