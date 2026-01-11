Indonesian Member - page 91

New comment
 
whiteking:

Ini gambar yang bawah keknya cocok banget tuh sucalpingan

Tf yang di pake M5 kalau di plot di H1 keren juga kali yeh


Dicoba aja dulu Broo ....mudah-mudahan bermanfaat...

 
Hati hati NFP ^_^
 
Achmad Wijaya:
Hati hati NFP ^_^

NFP... makanan apaan Broo....?   :D

 
1225113:

NFP... makanan apaan Broo.. :D..?

makanan pembuka sekaligus penutup :p
 
Achmad Wijaya:
Hati hati NFP ^_^

mas, gold rebound dari Support #1

siapa tahu bakal naik ke R #1 untuk kecewakan orang2 yang sedang sell? :))

kan begitu market sering bikin kecewa siapa aja yang buka posisi hehe ...


 
Yohana Parmi:

mas, gold rebound dari Support #1

siapa tahu bakal naik ke R #1 untuk kecewakan orang2 yang sedang sell? :))

kan begitu market sering bikin kecewa siapa aja yang buka posisi hehe ...



S2 @ 1203, S3 @ 1191

R0 @ 1227, R1 @ 1240, R2 @ 1266

 
Yohana Parmi:

mas, gold rebound dari Support #1

siapa tahu bakal naik ke R #1 untuk kecewakan orang2 yang sedang sell? :))

kan begitu market sering bikin kecewa siapa aja yang buka posisi hehe ...


Mbak Yohana... Untuk mendapatkan data info  COT akurat dimana ya..?  ..thanks

 
1225113:

Mbak Yohana... Untuk mendapatkan data info  COT akurat dimana ya..?


COT nya broker atau COT real fisik nya pak

kalau COT yang real fisik "dirahasiakan" oleh yang punya market :)

karena data akan dikeluarkan datanya setelah 1 minggu, jadi lagging. pak.

bisa dicari di google store android, gratis. (tidak boleh disebutkan disini :)

--

kalau COT broker bisa dari broker besar , sayangnya jg dilarang disebut disini pak

coba googling huruf x lalu digandeng dengan m, lalu tanda minus "-" lalu nama negara kita :))

di halaman pertama agak kebawah ada COT nya.

tapi itu COT posisi trader yang trading disitu.

biasanya yang punya market "ngelawan" posisi2 itu :)

 
Yohana Parmi:

COT nya broker atau COT real fisik nya pak

kalau COT yang real fisik "dirahasiakan" oleh yang punya market :)

karena data akan dikeluarkan datanya setelah 1 minggu, jadi lagging. pak.

bisa dicari di google store android, gratis. (tidak boleh disebutkan disini :)

--

kalau COT broker bisa dari broker besar , sayangnya jg dilarang disebut disini pak

coba googling huruf x lalu digandeng dengan m, lalu tanda minus "-" lalu nama negara kita :))

di halaman pertama agak kebawah ada COT nya.

tapi itu COT posisi trader yang trading disitu.

biasanya yang punya market "ngelawan" posisi2 itu :)


ini contoh COT broker kemarin pak.

dari kemarin yang sell floating besar karena harga ga turun, malah2 naik2 di setiap Support :))

mungkin mereka tidak bisa lihat sentimen pasar 

biasanya, nanti setelah mereka sudah percaya harga tidak akan turun, lalu 70% sudah buy,

maka dari R biasanya harga jatuh, nah,, floating lagi hehe :))

 

Hi..i am Budi from Samarinda

1...848586878889909192939495969798...614
New comment