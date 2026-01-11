Indonesian Member - page 91
Ini gambar yang bawah keknya cocok banget tuh sucalpingan
Tf yang di pake M5 kalau di plot di H1 keren juga kali yeh
Dicoba aja dulu Broo ....mudah-mudahan bermanfaat...
Hati hati NFP ^_^
NFP... makanan apaan Broo....? :D
mas, gold rebound dari Support #1
siapa tahu bakal naik ke R #1 untuk kecewakan orang2 yang sedang sell? :))
kan begitu market sering bikin kecewa siapa aja yang buka posisi hehe ...
S2 @ 1203, S3 @ 1191
R0 @ 1227, R1 @ 1240, R2 @ 1266
Mbak Yohana... Untuk mendapatkan data info COT akurat dimana ya..? ..thanks
COT nya broker atau COT real fisik nya pak
kalau COT yang real fisik "dirahasiakan" oleh yang punya market :)
karena data akan dikeluarkan datanya setelah 1 minggu, jadi lagging. pak.
bisa dicari di google store android, gratis. (tidak boleh disebutkan disini :)
--
kalau COT broker bisa dari broker besar , sayangnya jg dilarang disebut disini pak
coba googling huruf x lalu digandeng dengan m, lalu tanda minus "-" lalu nama negara kita :))
di halaman pertama agak kebawah ada COT nya.
tapi itu COT posisi trader yang trading disitu.
biasanya yang punya market "ngelawan" posisi2 itu :)
ini contoh COT broker kemarin pak.
dari kemarin yang sell floating besar karena harga ga turun, malah2 naik2 di setiap Support :))
mungkin mereka tidak bisa lihat sentimen pasar
biasanya, nanti setelah mereka sudah percaya harga tidak akan turun, lalu 70% sudah buy,
maka dari R biasanya harga jatuh, nah,, floating lagi hehe :))
Hi..i am Budi from Samarinda