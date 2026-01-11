Indonesian Member - page 90

Achmad Wijaya:

menyambut FOMC, saya malah ketiduran wkwkwkwk

Yang penting supirnya berjalan mulus dan tidak ngantuk,

rintangan masih  bisa dihadapi, mau berkelok tetap santai penumpang tidur sambil mimpi

 
whiteking:

supir = tuyul
 


1225113:

ada file  de co m 
di ilangin dulu bang

 
Dari kota Serang..
 



 
Umar Ismail:

Sip... kwkwkw... saya kira ori soalnya includ gambarnya. comot  langsung tayang...thanks Broo..check and rechecknya

 
1225113:

Sip... kwkwkw...


dari pada orang niat baik kena ban
:D

 
Umar Ismail:

bantal :D
 
1225113:



Ini gambar yang bawah keknya cocok banget tuh sucalpingan

Tf yang di pake M5 kalau di plot di H1 keren juga kali yeh

