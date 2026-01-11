Indonesian Member - page 90
You are missing trading opportunities:
- Free trading apps
- Over 8,000 signals for copying
- Economic news for exploring financial markets
Registration Log in
You agree to website policy and terms of use
If you do not have an account, please register
menyambut FOMC, saya malah ketiduran wkwkwkwk
Yang penting supirnya berjalan mulus dan tidak ngantuk,
rintangan masih bisa dihadapi, mau berkelok tetap santai penumpang tidur sambil mimpi
Yang penting supirnya berjalan mulus dan tidak ngantuk,
rintangan masih bisa dihadapi, mau berkelok tetap santai penumpang tidur sambil mimpi
ada file de co m
di ilangin dulu bang
ada file de co m
di ilangin dulu bang
Sip... kwkwkw... saya kira ori soalnya includ gambarnya. comot langsung tayang...thanks Broo..check and rechecknya
Sip... kwkwkw...
dari pada orang niat baik kena ban
:D
dari pada orang niat baik kena ban
:D
Ini gambar yang bawah keknya cocok banget tuh sucalpingan
Tf yang di pake M5 kalau di plot di H1 keren juga kali yeh