whiteking:

Keknya ane nih yang masih termasuk trader primitif

belum pernah coba pake sinyal, copy trade, pamm, ea segala macem

bisanya cuma buy sell ajah


gpp gan
entar kita carikan yang siap nampung
biasanya para arkiolog siap nampung yang primitif primitif



#kabuuuurrrrrrrrrrr

:D

 
gak papa lah, yang penting Profit
 

be the best or be nothing

 

Hallo saya Harun dari Medan, izin gabung belajar disini

 
Martinus Hendra:

be the best or be nothing


Hi Martinus Hendra.... a very good word ... we have to experiment about trading if the result is good, share it to friends for their inspiration (be the best) ... trading can not be done just by word alone and can not doing something useful to others means you .. be nothing... proof its your word... not only easy talk

 
HarunAlRasyidFX:

Hallo saya Harun dari Medan, izin gabung belajar disini


Selamat datang mas HarunAlRasyidFX:.. selamat bergabung dan salam kenal....

 
kwkwkwww.... semua orang pake sinyal, copy trade, pamm, ea segala macem,,, tujuannya hanya untuk jual atau beli dan untung ....  ngapain sussah susah... kwkwkw.... namanya untung tidak ada yang primitif Bro... untung itu membangun Peradaban Baru

 
 
kwkwkwww.... semua orang pake sinyal, copy trade, pamm, ea segala macem,,, tujuannya hanya untuk jual atau beli dan untung ....  ngapain sussah susah... kwkwkw.... namanya untung tidak ada yang primitif Bro... untung itu membangun Peradaban Baru

Waduh sekarang sudah jaman peradaban baru y

menjadi orang primitif di jaman peradaban baru,

mungkin aneh, tapi jadi hal yang unik

haha oke oke

