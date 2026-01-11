Indonesian Member - page 74
Keknya ane nih yang masih termasuk trader primitif
belum pernah coba pake sinyal, copy trade, pamm, ea segala macem
bisanya cuma buy sell ajah
gpp gan
entar kita carikan yang siap nampung
biasanya para arkiolog siap nampung yang primitif primitif
#kabuuuurrrrrrrrrrr
:D
be the best or be nothing
Hallo saya Harun dari Medan, izin gabung belajar disini
Hi Martinus Hendra.... a very good word ... we have to experiment about trading if the result is good, share it to friends for their inspiration (be the best) ... trading can not be done just by word alone and can not doing something useful to others means you .. be nothing... proof its your word... not only easy talk
Selamat datang mas HarunAlRasyidFX:.. selamat bergabung dan salam kenal....
kwkwkwww.... semua orang pake sinyal, copy trade, pamm, ea segala macem,,, tujuannya hanya untuk jual atau beli dan untung .... ngapain sussah susah... kwkwkw.... namanya untung tidak ada yang primitif Bro... untung itu membangun Peradaban Baru
Waduh sekarang sudah jaman peradaban baru y
menjadi orang primitif di jaman peradaban baru,
mungkin aneh, tapi jadi hal yang unik
haha oke oke