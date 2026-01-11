Indonesian Member - page 76

New comment
 
Martinus Hendra:
bullshit for it...you talk just wanna be for yours more expert and popular as seller

Pak, hati hati pak di forum ini ada aturannya

  1. Please be polite when communicating on this website. Refrain from statements that may offend or insult other users.
  2. Negative discussions of any banking, brokerage and other financial institutions are not allowed.
  3. Any discussions about personal relations between the community members are not tolerated.
  4. Coarse language, advertising messages, spamming and flooding are forbidden.
  5. Repeated violation of the Rules, ignoring moderator's remarks and open disrespect for the website Administration will lead to an account termination.
  6. The website Administration may implement any changes to the Rules it deems necessary.
 
1225113:

Hi could you put a lilbit explanation on chartist /ex4 that you were posted? so than the others understand your meaning. thanks;)

 
Biantoro Kunarto:

Pak, hati hati pak di forum ini ada aturannya


betul, trading itu sebenernya sudah susah lho, yuk lebih baik kita saling meringankan, minimal saling menghibur :)

 
Yohana Parmi:

betul, trading itu sebenernya sudah susah lho, yuk lebih baik kita saling meringankan, minimal saling menghibur :)

Sip bu :) 
 
Yohana Parmi:

betul, trading itu sebenernya sudah susah lho, yuk lebih baik kita saling meringankan, minimal saling menghibur :)

sambil ngopi depo :) paste WD
 
Achmad Wijaya:
sambil ngopi depo :) paste WD

hehe... iya mas :))

 

siapa tahu nti malem ada "black Friday" :)

 
Yohana Parmi:

siapa tahu nti malem ada "black Friday" :)

haha, semoga bu. . Udah lama gak dapet trending yang hot nich ampir 2 bulan sejak french election
 

Good performan ,,Advanced StepRSI_v2.2 & alerts & mtf & arrows... indi ini saya setting dan saya rubah Arrow dot dengan Histogram.....

 


1...697071727374757677787980818283...614
New comment