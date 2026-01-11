Indonesian Member - page 77
You are missing trading opportunities:
- Free trading apps
- Over 8,000 signals for copying
- Economic news for exploring financial markets
Registration Log in
You agree to website policy and terms of use
If you do not have an account, please register
bullshit for it...you talk just wanna be for yours more expert and popular as seller
Hallo mas Martinus Hendra... saya minta maaf kalau perkataan saya menyinggung anda... perkataan bahasa inggris "be the best or be nothing "... itu biasa di gunakan untuk menghentikan semua ulasan karena ada formula Baru yang lebih baik,, yang dibawa oleh yang mengatakannya... kalau anda ngga percaya coba anda munculkan perkataan itu tanpa permisi diforum trading yang berbahasa inggris... kalau anda tidak mempunyai gagasan yang lebih baik, pasti dibuli kanan kiri...kwkwkwkwkw seharusnya anda meminta maaf atas ketidak tahuan anda... anda dilihat banyak orang disini.....lha kok ditambah marah-marah....kalau di forum Indonesia member nggak apalah... namanya belajar bahasa inggris...kwkwkw... bukan arti kata, tapi makna kata...untuk lebih mudahnya pakai bahasa indonesia ajalah biar orang ngga salah sangka
Hallo mas Martinus Hendra... saya minta maaf kalau perkataan saya menyinggung anda... perkataan bahasa inggris "be the best or be nothing "... itu biasa di gunakan untuk menghentikan semua ulasan karena ada formula Baru yang lebih baik,, yang dibawa oleh yang mengatakannya... kalau anda ngga percaya coba anda munculkan perkataan itu tanpa permisi diforum trading yang berbahasa inggris... kalau anda tidak mempunyai gagasan yang lebih baik, pasti dibuli kanan kiri...kwkwkwkwkw seharusnya anda meminta maaf atas ketidak tahuan anda... anda dilihat banyak orang disini.....lha kok ditambah marah-marah....kalau di forum Indonesia member nggak apalah... namanya belajar bahasa inggris...kwkwkw... bukan arti kata, tapi makna kata...untuk lebih mudahnya pakai bahasa indonesia ajalah biar orang ngga salah sangka
lebih baik saling memaafkan sj pak, mungkin market yg bikin stress hehe.. ^_^
btw, kayaknya ada kesempatan baik sell GJ dari R.1 & R.2
karena market terlihat normal, jadi sulit nembus R itu :)
lebih baik saling memaafkan sj pak, mungkin market yg bikin stress hehe.. ^_^
Betul Mbak Yohana ...trims
btw, kayaknya ada kesempatan baik sell GJ dari R.1 & R.2
karena market terlihat normal, jadi sulit nembus R itu :)
Betul mbak....trend juga diperkirakan akan naik terlihat rata2 harian sudah diatas rata2 Weekly dan diatas midle BB Flat 4 Month...GJ Biasanya sangat volatil kemungkinan naik sampai BB Weekly flat dev 1 (Halte I) (kira-kira di R2) saya tunggu disini apakah Buy atau Sell
Menurutku sih daripada marah marahan, mendingan nggak marah marahan :)
yang pasti kalau ada yang jagain lilinnya online... pasti ngga pernah marah-marah...kwkwkwkwkweh Broo ambil Gitar Basnya kita nyanyi yuk
Hi could you put a lilbit explanation on chartist /ex4 that you were posted? so than the others understand your meaning. thanks;)
Hallo baliforex selamat datang mas, salam kenal.... sebenarnya begitu,,, karena yang akan di Uploud banyak... ya nggak sempat hehe...terpaksa learn by doing aja ya supaya mudah hehe.....