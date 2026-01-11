Indonesian Member - page 77

New comment
 
Files:
pgi_Break_v2alert.ex4  25 kb
 
Martinus Hendra:
bullshit for it...you talk just wanna be for yours more expert and popular as seller

Hallo mas Martinus Hendra... saya minta maaf kalau perkataan saya menyinggung anda... perkataan bahasa inggris "be the best or be nothing "... itu biasa di gunakan untuk menghentikan semua ulasan karena ada formula Baru yang lebih baik,, yang dibawa oleh yang mengatakannya... kalau anda ngga percaya coba anda munculkan perkataan itu tanpa permisi  diforum trading yang berbahasa inggris... kalau anda tidak mempunyai gagasan yang lebih baik, pasti dibuli kanan kiri...kwkwkwkwkw  seharusnya anda meminta maaf atas ketidak tahuan anda... anda dilihat banyak orang disini.....lha kok ditambah marah-marah....kalau di forum Indonesia member nggak apalah... namanya belajar bahasa inggris...kwkwkw... bukan arti kata, tapi makna kata...untuk lebih mudahnya pakai bahasa indonesia ajalah biar orang ngga salah sangka

 
1225113:

Hallo mas Martinus Hendra... saya minta maaf kalau perkataan saya menyinggung anda... perkataan bahasa inggris "be the best or be nothing "... itu biasa di gunakan untuk menghentikan semua ulasan karena ada formula Baru yang lebih baik,, yang dibawa oleh yang mengatakannya... kalau anda ngga percaya coba anda munculkan perkataan itu tanpa permisi  diforum trading yang berbahasa inggris... kalau anda tidak mempunyai gagasan yang lebih baik, pasti dibuli kanan kiri...kwkwkwkwkw  seharusnya anda meminta maaf atas ketidak tahuan anda... anda dilihat banyak orang disini.....lha kok ditambah marah-marah....kalau di forum Indonesia member nggak apalah... namanya belajar bahasa inggris...kwkwkw... bukan arti kata, tapi makna kata...untuk lebih mudahnya pakai bahasa indonesia ajalah biar orang ngga salah sangka


lebih baik saling memaafkan sj pak, mungkin market yg bikin stress hehe..  ^_^

 
 

btw, kayaknya ada kesempatan baik sell GJ dari R.1 & R.2

karena market terlihat normal, jadi sulit nembus R itu :)


 
Yohana Parmi:

lebih baik saling memaafkan sj pak, mungkin market yg bikin stress hehe..  ^_^


Betul Mbak Yohana ...trims

 
Yohana Parmi:

btw, kayaknya ada kesempatan baik sell GJ dari R.1 & R.2

karena market terlihat normal, jadi sulit nembus R itu :)



Betul mbak....trend juga diperkirakan akan naik terlihat rata2 harian sudah diatas rata2 Weekly dan diatas midle BB Flat 4 Month...GJ Biasanya sangat volatil kemungkinan naik sampai BB Weekly flat dev 1 (Halte I) (kira-kira di R2) saya tunggu disini apakah Buy atau Sell


 
Menurutku sih daripada marah marahan, mendingan nggak marah marahan :)
 
Achmad Wijaya:
Menurutku sih daripada marah marahan, mendingan nggak marah marahan :)

yang pasti kalau ada yang jagain lilinnya online... pasti ngga pernah marah-marah...kwkwkwkwkw

eh Broo ambil Gitar Basnya kita nyanyi yuk
 
baliforex:

Hi could you put a lilbit explanation on chartist /ex4 that you were posted? so than the others understand your meaning. thanks;)


Hallo baliforex selamat datang mas, salam kenal.... sebenarnya begitu,,, karena yang akan di Uploud banyak... ya nggak sempat hehe...terpaksa learn by doing aja ya supaya mudah  hehe.....

1...707172737475767778798081828384...614
New comment