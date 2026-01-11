Indonesian Member - page 352
Greetings from Ngawi, East Java
yo i.... ini dengan temennya he he
Hello From Surabaya~
Anyone can help me with my issue?
https://www.mql5.com/en/forum/287662
Hallo pak, saya dari Sidoarjo.
Saya bisa buka binary.com pak, ga ada masalah dengan koneksinya.
Go with the wind high up in the clouds....!!!
Thank You Sir, i picked up Colored MACD from your post.
hopefully useful for you
Pak, ..
Sistem TDI Pakai?
TF berapa yang bagus pak?
Terima kasih,
Paolo
saya biasanya menggunakan modifikasi TDI di H4 dan D1
Saya dari tasikmalaya, indonesia ..
Selamat datang Kang Atep ... salam kenal
Kang Atep Guru Matematika... keren pisan euy....
Range Pair (dalam 5 Tahun)
Eurcnh 2200pips
Eurgbp 2300pips
Nzdchf 2300pips
Audusd 2500pips
Cadchf 2700pips
Usdchf 3100pips
Emas 3400pips
Eurusd
3600pips Usdjpy
3900pips Eurjpp
4000pips Gbpusd
5000pips Gbpjpy 7100pips