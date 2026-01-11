Indonesian Member - page 352

Greetings from Ngawi, East Java

 
1225113:

yo i.... ini dengan temennya he he


Thank You Sir, i picked up Colored MACD from your post.

 
Hello From Surabaya~
Anyone can help me with my issue?
https://www.mql5.com/en/forum/287662
 
David Vincent:
Hello From Surabaya~
Hallo pak, saya dari Sidoarjo.

Saya bisa buka binary.com pak, ga ada masalah dengan koneksinya. 

 

Im from tasikmalaya, indonesia..
Add me guys
 
1225113:

Go with the wind high up in the clouds....!!!


Pak,..


Pakai TDI system ?


TF berapa yang bagus pak ?


Thanks,


Paolo

 
hopefully useful for you

 
saya biasanya menggunakan modifikasi TDI di H4 dan D1


 
Atep Juyanda :
Saya dari tasikmalaya, indonesia ..
Tambahkan saya teman-teman

Selamat datang Kang Atep ... salam kenal

Kang Atep Guru Matematika... keren pisan euy....

Range Pair (dalam 5 Tahun) 
Eurcnh 2200pips 
Eurgbp 2300pips 
Nzdchf 2300pips 
Audusd 2500pips 
Cadchf 2700pips 
Usdchf 3100pips 
Emas 3400pips 
Eurusd 
3600pips Usdjpy 
3900pips Eurjpp 
4000pips Gbpusd 
5000pips Gbpjpy 7100pips

