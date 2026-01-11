Indonesian Member - page 168
kaya ninja nangkep pisau wkwkwk
iya mas hehe....
maksudnya knife disitu supaya kita berhati-hati dalam menentukan letak SR nya ༼ʘ̚ل͜ʘ̚༽
bener dah..
pokok di compile gak errror, berarti bener
:D
bener Bro... wakaka kikuk kikuknya sampai berisik gak mari mari... tapi sip kalau ketiduran pasti bangun gak kelewat...wikiki... sekarang completly absolut good Performannn ...thanks Brooo
sepertinya harus minta bantuan ama istri buat latihan tiap pagi, dia lempar, aku yg nangkep pisau dapur wkekeke
+ piring hhehehe....
Pagi-pagi dibuat bingung sama si emas
kok tiba-tiba naik setajam pisau jadi berdarah-darah deh
key breakout nya tadi di 1297/99, mas.
(td sy udah buy)
masih ada kesempatan correction di minor Support utk buy @ 1305, 1301, 1299, 1297.
target at mj.R at 1322.
key breakdown 1293.
kayanya hari ini mendingan bobo dulu dech, nunggu
setajam pisau, Piring dan Pancinya....kwkwkw
Broo... ganti aja tuh toolsnya (Brain washing) dengan Punya mbak Yohana ...simple dan profitable... dari pada dibuat berdarah-darah (Biaya Trading jadi mahal dong).. hehe mumpung author dan mentornya selalu always ditengah2 kita... cewek lagi (Lebih teliti) ngga capek ngobrol soal trading .. wikiwiki ... jadi ngobrolnya nyambung kalau Toolsnya sama... yangga yangga... atau Copy trade punya mas Achmad Wijaya good performan ... kita punya banyak teman yang bermanfaat disini Broo... yang penting Happy 76 (profit)... jangan dibuat ngobrol aja tuh .... mubazirrr sir sir sir...wikiki..
hehe... trims pak (◕‿◕✿)
:D