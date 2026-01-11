Indonesian Member - page 168

Achmad Wijaya:
kaya ninja nangkep pisau wkwkwk

iya mas hehe....

maksudnya knife disitu supaya kita berhati-hati dalam menentukan letak SR nya ༼ʘ̚ل͜ʘ̚༽

 
Umar Ismail:
bener dah..
pokok di compile gak errror, berarti bener
:D

bener Bro... wakaka kikuk kikuknya sampai berisik gak mari mari... tapi sip kalau ketiduran pasti bangun gak kelewat...wikiki... sekarang completly absolut good Performannn ...thanks  Brooo





 
Yohana Parmi:

sepertinya harus minta bantuan ama istri buat latihan tiap pagi, dia lempar, aku yg nangkep pisau dapur wkekeke
 
Achmad Wijaya:
sepertinya harus minta bantuan ama istri buat latihan tiap pagi, dia lempar, aku yg nangkep pisau dapur wkekeke

+ piring hhehehe....

 
gak sekalian ama panci mba ? Wkwkwk
 

Pagi-pagi dibuat bingung sama si emas

kok tiba-tiba naik setajam pisau jadi berdarah-darah deh

 
whiteking:

key breakout nya tadi di 1297/99, mas.
(td sy udah buy)

masih ada kesempatan correction di minor Support utk buy @  1305, 1301, 1299, 1297.
target at mj.R at 1322.

key breakdown 1293.

 

kayanya hari ini mendingan bobo dulu dech, nunggu

11:45pm USD
 
1225113:
setajam pisau, Piring dan Pancinya....kwkwkw

Broo... ganti aja tuh toolsnya (Brain washing) dengan Punya mbak Yohana ...simple  dan profitable... dari pada dibuat berdarah-darah (Biaya Trading jadi mahal dong).. hehe  mumpung author dan mentornya selalu always ditengah2 kita... cewek lagi (Lebih teliti) ngga capek ngobrol soal trading  .. wikiwiki ... jadi ngobrolnya nyambung kalau Toolsnya sama... yangga yangga... atau Copy trade punya mas Achmad Wijaya good performan ... kita punya banyak teman yang bermanfaat disini Broo... yang penting Happy 76 (profit)... jangan dibuat ngobrol aja tuh .... mubazirrr sir sir sir...wikiki..


hehe... trims pak (◕‿◕✿)

 
Yohana Parmi:

ada harga promo kayaknya
:D
