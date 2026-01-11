Indonesian Member - page 336
How is trading in Indonesia????
Here is the proof, Indonesian Traders are helpful and successful.. Good luck Habibi
COBA LAGI.... positif tanpa noise
halo semua, saya pemain baru disini. Saya mau bermain forex. Ini saya sdh deposit balance sebesar US$100, saya sdh download meta trader 5. Tp kok saya log in di aplikasi tulisannya invalid account ya. Ada yg bisa bantu saya untuk menjelaskan bagaimana caranya saya memulai trading? Terima kasih
Anda harus pakai RSI (14) sebagai konfirmasi trend besarnya di D!, sebelum ENTRY
... jika close candle dibawah level 50 ----> baru Only SELL
... jika close candle diatas level 50 ----> baru Only BUY
RSI itu Isterinya Pak FIBO ... di dunia trading wakaka......
deman dan suplynya dihilangkan diganti dengan trend line saja
dan anda dapat plot Fibo tepat di OHLC sehingga pembacaannya valid
Mas mau nanya cara pembacaan indikator RSI yang disarankan dan auto guideline seperti gambar berikut, Apakah cara baca saya sudah benar ?
Keterangan gambar :
TL daily : merah
TL H4 : putih
TL H1 : kuning
DI gambar , ada gambar kotak kuning dan kotak merah di sekitaran tgl 11 jam 22 -an. Nah ketika harga sudah menyentu tren line H1 dan Daily, maka harga bergerak ke bawah. DAri situ terlihat kedua RSI tersebut sama sama turun. namun sesuai petunjuk di hal 261 , untuk RSI yang ditambah level 50 dimana jika harga diatas 50 maka buy only dan jika dibawah maka sell only. Ketika harga turun ( dalam kotak kuning), maka tidak dilakukan sell karena tidak kompaknya rule untuk masing masing RSI. Dan ketika harga menyentuh garis bawah TL H1 dan barchart kedua RSI itu up dan terlebih untuk RSI bawah melebihi level 50, maka opsi buy valid. Bisa entry disitu atau menunggu pullback seperti yang terjadi bebrapa candle kemudian. Dan juga karena di bawah ada garis TL H4 yang pointing up.
Sehinga kesimpulannya untuk membaca kedua RSI itu jika sama sama up/ down namun valid baik opsi sell/buy dengan melihat RSI bawah yang ada level 50 nya. Dan sebagai penguatnya adalah trendline. Apakah cara baca saya atas kedua inikator itu sudah baik dan benar ?
EDIT : Dan untuk tanggal 6 septembernya ketika RSI atas emmasuki area OB dengan barchart seperti pinbar namun RSI bawah di area BUY. Bolehkah SELL dengan berpatokan pada area OB RSI atas dan karena sudah menyentuh garis TL H4 dan H1 dan menembus TL daily ?
buy eurjpy, jarak high low 330, tp di level 161. RSI bawah di area buy, pullback menuju trend line up H1
UPDATE: TP hit
dengan cara penempatan TP yang sama, 3 posisi hit tp
kita pakai satu aja RSInya yang paling bawah lalu kita buat vline di setiap cross level 50 (sebagai istilah Zone BUy / Zone Sell ) setiap cross Level 50 di TF D1
lalu kita lihat v line nya c di H1,... kita check dan seting lagi di H1 (pas cross Zero juga ) karena 1 candle di D1 ada 24 candle di H1, setelah itu kita plot FIBOnya sesuai cara kita per setiap HL dan LHnya
ini contoh Zona Sell yang terjadi kemarin,,, kita bisa saja Pakai OBOS untuk entry atau cross zero dengan perimbangan2 tertentu, tetapi yang jelas zone dibuat untuk mengetahui trend besarnya
dan plot fibonya per Days kira kira seperti ini
Terima kasih atas template dan ilmunya. Saya coba terapkan untuk level entrynya.
sama sama ....... Hapy Green Pips ...... !!!
perlu juga diingat yang menjadi perhatian fibo... sebagian ahli menyatakan target diatas 0.61 dan dibawah 0.38 ..
tapi bagi saya tergantung arah trend ambil saja semua mulai 0.0 % ... kecuali antara 0,38 dan 0,81 tidak boleh dilewati ... hahaha ...
Dear RimJim,...
how is the trading system going ... according to what you are looking for or still having trouble ? ... I want to know the progress
Happy Trading
Same thing happen to me. I did write to helpdesk so many times still got no answer....