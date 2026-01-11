Indonesian Member - page 317

1225113:

Here You go.....

Thnk you very much.  But I meant indies  from posts 3138 and 3140. If it possible.
 

Hallo salam kenal trader Indonesia...

Anggota baru nih dari semarang..mohon petunjuk para sesepuh


terima kasih.

 
Ini namanya Pukat Harimau (Holly Grail Templet) seielah close all sell.... baru close all Buy  ikannya dapat semua mas Broo... haha baru ngopi ngopi lagi


dan sekarang waktunya wait and see setup for sell mas Broo.... hehe

dan close juga... wiki wiki......


Salam kenal Pak, mohon petunjuk indicator Pukat Harimau & posting   (menarik karena disini ada economic calendar jg) bisa didapat dari mana ya..

saya coba unduh dari posting no  & , dan coba indicator nya tapi beda tampilan ..

Mohon saran,

Salam,

Tyo.

Files:
indicator_indo.JPG  25 kb
 
khusus Untuk pukat harimaunya memang belum saya uploud masih dalam kondisi penelitian saya.....

kalau indi economic calendar ini sebenarnya sudah pernah saya uploud dihalaman yang lalu

Files:
FFC.ex4  53 kb
 

Keep the best.....


 
terima kasih banyak..salam sukses..

minggu ini fomc...kira2 gold trend kemana ya...
 
hehe.... secara tehnical kemana yooo...


 
munggah ruu
 
hehe ... tergantung hari senin ... kwkwkw

 
Sekarang senin ruuu
