Here You go.....
Hallo salam kenal trader Indonesia...
Anggota baru nih dari semarang..mohon petunjuk para sesepuh
terima kasih.
Ini namanya Pukat Harimau (Holly Grail Templet) seielah close all sell.... baru close all Buy ikannya dapat semua mas Broo... haha baru ngopi ngopi lagi
dan sekarang waktunya wait and see setup for sell mas Broo.... hehe
dan close juga... wiki wiki......
Salam kenal Pak, mohon petunjuk indicator Pukat Harimau & posting 2971 (menarik karena disini ada economic calendar jg) bisa didapat dari mana ya..
saya coba unduh dari posting no #3160 & #3162 , dan coba indicator nya tapi beda tampilan ..
Mohon saran,
Salam,
Tyo.
khusus Untuk pukat harimaunya memang belum saya uploud masih dalam kondisi penelitian saya.....
kalau indi economic calendar ini sebenarnya sudah pernah saya uploud dihalaman yang lalu
Keep the best.....
terima kasih banyak..salam sukses..
hehe.... secara tehnical kemana yooo...
munggah ruu
hehe ... tergantung hari senin ... kwkwkw
