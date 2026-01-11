Indonesian Member - page 314
You are missing trading opportunities:
- Free trading apps
- Over 8,000 signals for copying
- Economic news for exploring financial markets
Registration Log in
You agree to website policy and terms of use
If you do not have an account, please register
Forex Sentiment Indicator
Bagaimana indikator ini berfungsi:
Indikator sentimen mengukur dan menunjukkan rasio persentase antara pembeli dan penjual. Berkat indikatornya, Anda dapat dengan mudah melihat arah dan kekuatan saat ini dari setiap pasar. Indikator sentimen dapat digunakan terutama dalam hubungannya dengan sinyal dan teknik perdagangan lainnya untuk memfilter entri palsu. Indikator dapat digunakan untuk keluar dari pesanan yang dibuka juga.
Cara Berdagang dengan Indikator Sentimen Forex Secara Profit:
Indikator MACD Terbaik
Cara berdagang dengan indikator MACD secara menguntungkan:
Indikator yang sangat unik ini bekerja berdasarkan indikator MACD biasa. Tetapi indikator MACD kami dioptimalkan untuk hanya menampilkan sinyal perdagangan terkuat. Berbeda dengan indikator MACD biasa, indikator MACD kami dapat sangat efektif mengenali kapan waktu yang tepat untuk membuka pesanan, atau jika Anda tidak boleh membuka pesanan sama sekali.
Indikator MACD menyediakan sinyal warna yang sangat sederhana:
Indikator MACD unik kami menyediakan pengaturan berikut
Setiap pengaturan di atas dapat diubah sesuai kebutuhan, dan indikator MACD dapat digunakan pada setiap kerangka waktu / pasar.
Indikator RSI yang ditingkatkan
Cara bertransaksi dengan indikator RSI secara menguntungkan:
Indikator dibuat berdasarkan dasar RSI yang sangat sederhana namun efektif. Indikator menunjukkan dua panah berbeda dalam bagan. Panah mungkin memiliki dua warna - biru menandakan tren bullish dan merah menandakan tren bearish.
Tidak dianjurkan untuk membuka perdagangan di setiap lilin / panah. Setiap panah menunjukkan jika candle saat ini adalah bagian dari tren bullish atau bearish saat ini (atau tidak lagi). Alat ini dapat digunakan dengan baik bersama dengan indikator lain
nelayan79:
Kayaknya pakarnya forex nih. Sharing sharing dong, pakai teknik apa tradingnya mas? Selamat datang di forum indonesian member... Semoga bisa berbagi ilmu & pengalaman disini.
mas Brooo... kalau pedagang lewat jangan diminta barangnya... ntar malah kabur ngga nongol nongol ... kwkwkwkw kita kita aja yang berbagi. hidup kita kan hanya satu kali... jika kita sudah tidak ada di dunia ini, masih bisa berbagi dan menolong orang lain disini ...ya ngga... kwkwkw
Trade Line Trader
Sepecial thanks for great Yasser Sabbaghi
Expert Advisor (EA) ini membantu pedagang dengan perdagangan semi-otomatis. Ketika harga menyentuh atau melintasi Trade Line, EA mengambil pesanan.
Semua fitur pintar seperti perhitungan "Ambil Untung" dan "Hentikan Kerugian" dinamis, pengaturan Money Management, Trail, Break Even point, Manajemen Waktu dan kontrol Penyebaran telah dimasukkan dalam EA ini.
Banyak pedagang profesional berdagang di grafik sederhana dan jelas dengan menggambar garis tren tunggal dan menggunakan strategi break-out atau pembalikan.
EA ini membantu para pedagang untuk berdagang dengan arah tren berdasarkan garis diplot dan dashboard kontrol sederhana di atas grafik.
Jadi EA ini membantu para pedagang untuk berdagang dalam arah tren dengan memplot garis tren di grafik dengan dashboard kontrol sederhana di atas grafik.
Masukan EA
mas Brooo... kalau pedagang lewat jangan diminta barangnya... ntar malah kabur ngga nongol nongol ... kwkwkwkw kita kita aja yang berbagi. hidup kita kan hanya satu kali... jika kita sudah tidak ada di dunia ini, masih bisa berbagi dan menolong orang lain disini ...ya ngga... kwkwk
Waduh, pagi2 gini, mbo sdh siap tempur lagi neh. Bener2 rambo pisan.
Hahaha,, ya deh gt lah, pedagang kita blm bs membagi pengalaman, masih malu2. Pdhl gkpp berbagi, justru kita menjadi tau kelemahan kita ada dimana. Gak perlu malu, saya pun jg kadang loss & salah menganalisa. Memang ilmu & pengalamn itu sangat mahal dan butuh pengorbanan sebelumnya krn harus melewati uji coba di market yg byk dipengaruhi faktor diluar prediksi kita. Ya gak? Hehehe....
nelayan79:
Abis taraweh, eh dapet ikan kecil.
Siiiiip lah yawwww ....youuk kita hajar lagi Gold..... hehe incredible dot v2 grail nih
dan saatnya close all.... lumayan ... kwek kwek
Siiiiip lah yawwww ....youuk kita hajar lagi Gold..... hehe incredible dot v2 grail nih
dan saatnya close all.... lumayan ... kwek kwek
Widiihhh,, kerennn cuyy si kang mbo. Hayoo lagi
nelayan79:
Widiihhh,, kerennn cuyy si kang mbo. Hayoo lagi
okey Broo ... High Low kita nabah lagiiii ....!!!!! kwkwkwkw kenyang dong hehe .....