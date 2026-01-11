Indonesian Member - page 314

New comment
 

Forex Sentiment Indicator

  • Indikator sentimen mudah digunakan dan sangat efektif 
  • Dengan indikator Sentimen ini, Anda akan dapat dengan mudah mengukur kekuatan jual beli pelaku pasar
  • Indikator Sentimen hanya akan memberi tahu Anda apa yang sedang terjadi di pasar


Bagaimana indikator ini berfungsi:

Indikator sentimen mengukur dan menunjukkan rasio persentase antara pembeli dan penjual. Berkat indikatornya, Anda dapat dengan mudah melihat arah dan kekuatan saat ini dari setiap pasar. Indikator sentimen dapat digunakan terutama dalam hubungannya dengan sinyal dan teknik perdagangan lainnya untuk memfilter entri palsu. Indikator dapat digunakan untuk keluar dari pesanan yang dibuka juga.



Cara Berdagang dengan Indikator Sentimen Forex Secara Profit:

Kemungkinan perdagangan BUY:
  • Kekuatan pembeli 60% = dominasi cahaya pembeli
  • Kekuasaan pembeli 70% = jelas dominasi pembeli
  • Kekuatan pembeli 80% = sebagian besar peserta pasar adalah pembeli
  • Kekuatan pembeli 90% atau lebih = dominasi kuat pembeli, hampir tidak ada penjual di pasar
Kemungkinan perdagangan JUAL:
  • Kekuatan penjual 60% = dominasi cahaya penjual
  • Kekuasaan penjual 70% = jelas dominasi penjual
  • Kekuatan penjual 80% = sebagian besar peserta pasar adalah penjual
  • Kekuatan penjual 90% atau lebih = dominasi kuat penjual, hampir tidak ada pembeli di pasar
 

Indikator MACD Terbaik

  • Indikator MACD terbaik, mudah digunakan dan sangat kuat secara gratis
  • Satu-satunya indikator MACD yang dioptimalkan untuk memberikan sinyal perdagangan probabilitas yang kuat dan tinggi
  • Prediksi yang sangat akurat dari pergerakan harga masa depan
  • Berguna untuk semua pasar (forex, komoditas, saham, indeks dan lain-lain) dan kerangka waktu 


Cara berdagang dengan indikator MACD secara menguntungkan:

Indikator yang sangat unik ini bekerja berdasarkan indikator MACD biasa. Tetapi indikator MACD kami dioptimalkan untuk hanya menampilkan sinyal perdagangan terkuat. Berbeda dengan indikator MACD biasa, indikator MACD kami dapat sangat efektif mengenali kapan waktu yang tepat untuk membuka pesanan, atau jika Anda tidak boleh membuka pesanan sama sekali.



Indikator MACD menyediakan sinyal warna yang sangat sederhana:

  • Warna biru = kemungkinan sinyal beli
  • Warna merah = kemungkinan sinyal jual
  • Warna abu-abu = kisaran pasar, pedagang harus menunggu sampai arah yang jelas dari pasar akan ditetapkan


Indikator MACD unik kami menyediakan pengaturan berikut 

  • CEPAT EMA: 12
  • EMA LAMBAT: 26
  • SIGNAL: 9


Setiap pengaturan di atas dapat diubah sesuai kebutuhan, dan indikator MACD dapat digunakan pada setiap kerangka waktu / pasar.

Files:
fxr_master_macd_1.58.ex4  14 kb
 

Indikator RSI yang ditingkatkan

  • Indikator RSI yang ditingkatkan, mudah digunakan, dan sangat efektif 
  • Dengan indikator RSI kami, Anda akan dapat memprediksi dan mendapatkan keuntungan dari tren pasar jangka panjang yang kuat
  • Sinyal yang sangat akurat dari arah pasar


Cara bertransaksi dengan indikator RSI secara menguntungkan:

Indikator dibuat berdasarkan dasar RSI yang sangat sederhana namun efektif. Indikator menunjukkan dua panah berbeda dalam bagan. Panah mungkin memiliki dua warna - biru menandakan tren bullish dan merah menandakan tren bearish.



Anda dapat dengan mudah memanfaatkan indikator ini. Segera setelah panah biru muncul - Anda dapat mengharapkan pembalikan tren dari bearish ke bullish. Dengan konfirmasi Aksi Harga lebih lanjut, panah biru pertama dapat digunakan untuk membuka perdagangan beli yang akan dipertahankan sampai panah merah akan muncul (atau tidak ada panah). Begitu juga sebaliknya untuk perdagangan singkat. 

Tidak dianjurkan untuk membuka perdagangan di setiap lilin / panah. Setiap panah menunjukkan jika candle saat ini adalah bagian dari tren bullish atau bearish saat ini (atau tidak lagi). Alat ini dapat digunakan dengan baik bersama dengan indikator lain 
Dalam indikator, dimungkinkan untuk mengatur variabel " RS I_factor ". Pengaturan standar adalah 10. Untuk perdagangan tren jangka panjang, disarankan pengaturan yang lebih tinggi (seperti 20). Untuk perdagangan tren jangka pendek, nilai lowever direkomendasikan 
Files:
fxr_rsi_1.58.ex4  13 kb
 

nelayan79:

Kayaknya pakarnya forex nih.  Sharing sharing dong,  pakai teknik apa tradingnya mas?  Selamat datang di forum indonesian member...  Semoga bisa berbagi ilmu & pengalaman disini. 


mas Brooo...  kalau pedagang lewat jangan diminta barangnya... ntar malah kabur ngga nongol nongol ... kwkwkwkw      kita kita aja yang berbagi. hidup kita kan hanya satu kali... jika kita sudah tidak ada di dunia ini, masih bisa berbagi dan menolong orang lain  disini ...ya ngga... kwkwkw

 

Trade Line Trader 

Sepecial thanks for  great Yasser Sabbaghi

Expert Advisor (EA) ini membantu pedagang dengan perdagangan semi-otomatis. Ketika harga menyentuh atau melintasi Trade Line, EA mengambil pesanan.

Semua fitur pintar seperti perhitungan "Ambil Untung" dan "Hentikan Kerugian" dinamis, pengaturan Money Management, Trail, Break Even point, Manajemen Waktu dan kontrol Penyebaran telah dimasukkan dalam EA ini.

Banyak pedagang profesional berdagang di grafik sederhana dan jelas dengan menggambar garis tren tunggal dan menggunakan strategi break-out atau pembalikan.

EA ini membantu para pedagang untuk berdagang dengan arah tren berdasarkan garis diplot dan dashboard kontrol sederhana di atas grafik.

Jadi EA ini membantu para pedagang untuk berdagang dalam arah tren dengan memplot garis tren di grafik dengan dashboard kontrol sederhana di atas grafik.

  • Garis Tren bertindak sebagai panduan untuk EA dan menunjukkan arah tren.
  • Jenis TREND (EA Input dan dapat diakses melalui Dashboard) dapat diatur ke SELL, BUY, SIDE, dan Trend Line.
  • Trade Line bertindak sebagai pemicu untuk entri posisi. Trade Line memungkinkan trader untuk menggunakan dua strategi kuat untuk masuk pasar, strategi Break-Out dan Pembalikan. Ketika harga sampai ke level resistance / support, dua hasil adalah mungkin. Harga dapat menembus level atau harga dapat berbalik.
  • Jenis Trade Line (EA Input) dapat diatur ke Trend Line Cross ketika trader memperkirakan harga akan menembus level kunci. Hal ini dapat diatur juga ke Trend Line Touch ketika pedagang memperkirakan harga akan mencapai level kunci dan akan berbalik arah. Ini dapat disetel ke Jalur Ganda Menyentuh Cross ketika pedagang memutuskan untuk melibatkan kedua strategi Break-Out dan Pembalikan bersama-sama. EA akan memplot dua garis di atas grafik. Baris pertama menyebabkan EA mengambil posisi ketika harga / candlestick melintasi garis dan garis kedua menyebabkan EA mengambil posisi ketika harga menyentuh garis.


Masukan EA

  • Time Frame: Ini adalah kerangka waktu di mana pedagang akan berdagang. Candlestick close, perhitungan TakeProfit dan StopLoss didasarkan padanya.
  • Jenis jalur perdagangan: Ini dapat diatur ke "Trade Line Cross" untuk strategi terobosan, dapat diatur ke "Trade Line Touch" untuk strategi pembalikan atau dapat diatur ke "Dual line touch-cross" untuk menggunakan kedua strategi.
  • Jenis tren: Dapat diatur secara eksplisit ke SELL, BUY, dan SIDE. Untuk deteksi tren dinamis dapat diatur ke "Garis Trend" - arah tren tergantung pada bagaimana pedagang menarik "Garis Trend", jika tingkat harga di bawah atau di atas "Garis Trend".
  • Cara Calc SL, TP: Ini dapat diatur ke "Tidak ada" tanpa Stoploss / Takeprofit, "AvrgVolatility" untuk menghitung StopLoss dan TakeProfit berdasarkan kisaran pasar rata-rata dan "Statis" untuk menghitungnya sama dengan "Min statis Takeprofit" dan " Min Stoploss statis ".
  • TP Multiplier (ATR): ATR (Average True Range) multiplier untuk perhitungan TakeProfit.
  • SL Multiplier (ATR): ATR (Average True Range) multiplier untuk perhitungan StopLoss.
  • Min / Statik TakeProfit: Nilai minimum yang diinginkan dalam poin (bukan dalam pip) untuk TakeProfit.
  • Min / Static StopLoss: Nilai minimum yang diinginkan dalam poin (bukan di pip) untuk StopLoss.
  • Jenis Jejak: Dapat disetel ke "AvrgDailyRange" yang didasarkan pada persentase dari Rentang Harian Rata-rata, "Tidak Ada" untuk berdagang tanpa tertinggal, "LastLowCandle" untuk mulai mengekor ketika posisi dalam laba di "Static Trail (titik)" dan atur jarak SL pada Last Candle High / Low.
  • Lacak setelah rentang harian%: Persentase yang akan diterapkan ke Rentang harian rata-rata untuk penghitungan trailing.
  • Trail Static (point): Trailing berdasarkan jumlah poin statis (bukan dalam pips) atau sebagai nilai untuk "LastLowCandle".
  • Break Even after (point): Jumlah poin keuntungan yang telah dibuat oleh posisi untuk StopLoss untuk mencapai titik impas.
  • Static Lot size: Ukuran lot statis daripada Dynamic Money Management.
  • Mulai Jam untuk berdagang: waktu operasi EA, EA akan membuka perdagangan setelah "Mulai Jam".
  • Jam Akhir untuk berdagang: waktu operasi EA, EA tidak akan membuka perdagangan setelah "Jam Akhir".
  • ID Jumlah perdagangan: Nomor unik yang digunakan untuk membedakan posisi yang dimiliki EA ini dari posisi lain.
Files:
Trade_Line_Trader.ex4  135 kb
 
1225113:


mas Brooo...  kalau pedagang lewat jangan diminta barangnya... ntar malah kabur ngga nongol nongol ... kwkwkwkw      kita kita aja yang berbagi. hidup kita kan hanya satu kali... jika kita sudah tidak ada di dunia ini, masih bisa berbagi dan menolong orang lain  disini ...ya ngga... kwkwk

Waduh,  pagi2 gini,  mbo sdh siap tempur lagi neh. Bener2 rambo pisan.  

Hahaha,,  ya deh gt lah,  pedagang kita blm bs membagi pengalaman, masih malu2. Pdhl gkpp berbagi,  justru kita menjadi tau kelemahan kita ada dimana.  Gak perlu malu,  saya pun jg kadang loss & salah menganalisa.  Memang ilmu & pengalamn itu sangat mahal dan butuh pengorbanan sebelumnya krn harus melewati uji coba di market yg byk  dipengaruhi faktor diluar prediksi kita.  Ya gak?  Hehehe.... 

 
Abis taraweh,  eh dapet ikan kecil. 
Files:
IMG_20180606_211052.JPG  211 kb
 

nelayan79:

Abis taraweh,  eh dapet ikan kecil.

Siiiiip lah yawwww ....youuk kita hajar lagi Gold..... hehe incredible dot v2 grail nih


dan saatnya close all....  lumayan ... kwek kwek

8900352302018.06.06 17:07:04sell1.00gold1300.790.000.002018.06.06 17:36:471298.850.000.000.00194.00
8900352692018.06.06 17:08:18sell1.00gold1300.620.000.002018.06.06 17:36:471298.850.000.000.00177.00
8900351422018.06.06 17:01:55sell1.00gold1300.150.000.002018.06.06 17:36:481298.850.000.000.00130.00
8900351692018.06.06 17:03:57sell1.00gold1300.390.000.002018.06.06 17:36:481298.850.000.000.00154.00
8900351092018.06.06 17:00:49sell1.00gold1300.250.000.002018.06.06 17:36:491298.850.000.000.00140.00


               Gross Profit:1 778.67                               Gross Loss:0.00                                 Total Net Profit:1 778.67
                 Profit Factor:                                     Expected Payoff:34.21
    Absolute   Drawdown:0.00                         Maximal Drawdown:0.00 (0.00%)              Relative Drawdown:0.00% (0.00)
                  Total Trades:52                       Short Positions (won %):32 (100.00%)       Long Positions (won %):20 (100.00%)
                                                                   Profit Trades (% of total): 52 (100.00%)      Loss trades (% of total):0 (0.00%)
 
1225113:

Siiiiip lah yawwww ....youuk kita hajar lagi Gold..... hehe incredible dot v2 grail nih


dan saatnya close all....  lumayan ... kwek kwek


Widiihhh,,  kerennn cuyy si kang mbo.  Hayoo lagi
 

nelayan79:

Widiihhh,,  kerennn cuyy si kang mbo.  Hayoo lagi

okey Broo ... High Low kita nabah lagiiii ....!!!!! kwkwkwkw   kenyang dong   hehe .....



8900381302018.06.06 19:13:33sell1.00gold1298.460.000.002018.06.06 19:59:511297.560.000.000.0090.00
8900381682018.06.06 19:16:05sell1.00gold1298.860.000.002018.06.06 19:59:511297.560.000.000.00130.00
8900380722018.06.06 19:10:58sell1.00gold1298.680.000.002018.06.06 19:59:521297.560.000.000.00112.00


Gross Profit:2 110.67                     Gross Loss:0.00                                   Total Net Profit:2 110.67
1...307308309310311312313314315316317318319320321...614
New comment