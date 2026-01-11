Indonesian Member - page 322
Tester tp tetap di pantau.. Roger!
nelayan79:
Ngantuk + capek. Main gitar dulu ah...
Ngantuk + capek. entry dulu lalu tinggal tidur ah...
sekarang baru tangkep si opit... kwkwkw
sekarang baru tangkep si opit... kwkwk
Mantap mbo, emang gak salah lagi deh gua, sang rambo beraksi. Xixixi.... Si opit terus bersama kita..... Gk mau kemana mana. Hahaha.....
Say it isnt so ... Gareth Gates, Celal accompany trading
siiip mas Broo ... execute the opit JIMSAKU use of his songs (the jazz / fusion) by Akira Jimbo and Tetsuo Sakura weee ... sip ... really wkwkwkw
siiip mas Broo hajar si opit pakai lagu nya JIMSAKU (the jazz/fusion) by Akira Jimbo and Tetsuo Sakura... weee sip tenan ... kwkwkwkw
Cara kerjanya
Kerennn... Lagunya mantap. Bernuansa...
dan jadi mantab hasilnya ,,,, hehe
Am Steven from Bali, nice to meet you all guys :)
hayoooo..... nambah lagi mas broo