Indonesian Member - page 322

New comment
 
nelayan79:
Tester tp tetap di pantau.. Roger!
Ngantuk + capek. Main gitar dulu ah...
 

nelayan79:

Ngantuk + capek. Main gitar dulu ah...

Ngantuk + capek. entry dulu  lalu tinggal tidur ah...

sekarang baru tangkep si opit... kwkwkw

8908383302018.07.18 16:56:38sell1.00gold1223.790.000.002018.07.19 11:07:371219.540.000.003.24425.00
 
1225113:

Ngantuk + capek. entry dulu  lalu tinggal tidur ah...

sekarang baru tangkep si opit... kwkwk

Mantap mbo, emang gak salah lagi deh gua, sang rambo beraksi. Xixixi.... Si opit terus bersama kita..... Gk mau kemana mana. Hahaha.....

Say it isnt so... Gareth gates, celalu menemani saat trading
 
nelayan79:
Say it isnt so ... Gareth Gates, Celal accompany trading

siiip mas Broo ... execute the opit JIMSAKU use of his songs (the jazz / fusion) by Akira Jimbo and Tetsuo Sakura weee ... sip ... really wkwkwkw

 
Cara kerjanya 
 
1225113:

siiip mas Broo hajar si opit pakai lagu nya JIMSAKU (the jazz/fusionby Akira Jimbo and Tetsuo Sakura... weee sip tenan ... kwkwkwkw

 



Kerennn... Lagunya mantap. Bernuansa...
 
Wahab91:
Cara kerjanya 
Teknikal & fundamental bro.... 
 
nelayan79:
Kerennn... Lagunya mantap. Bernuansa...

dan jadi mantab hasilnya ,,,, hehe

8908553762018.07.19 18:42:56buy1.00gold1216.930.000.002018.07.19 20:24:031224.740.000.000.00781.00
8908555122018.07.19 18:55:38buy1.00gold1216.210.000.002018.07.19 20:24:031224.740.000.000.00853.00
8908487392018.07.19 12:04:14buy1.00gold1218.370.000.002018.07.19 20:24:041224.740.000.000.00637.00
8908489982018.07.19 12:19:29buy1.00gold1217.520.000.002018.07.19 20:24:041224.740.000.000.00722.00
 

Am Steven from Bali, nice to meet you all guys :)

 

hayoooo..... nambah lagi mas broo

8908500142018.07.19 13:07:30sell1.00usdcad1.32330.00000.00002018.07.20 15:52:021.31630.000.00-0.2553.18
8908584362018.07.19 21:18:30sell1.00usdcad1.32530.00000.00002018.07.20 15:52:021.31630.000.00-0.2568.37
8908482712018.07.19 11:43:14sell1.00usdcad1.32160.00000.00002018.07.20 15:52:031.31630.000.00-0.2540.26
8908482792018.07.19 11:43:34sell1.00usdcad1.32180.00000.00002018.07.20 15:52:031.31630.000.00-0.2541.78
8908498952018.07.19 12:58:39sell1.00usdcad1.32310.00000.00002018.07.20 15:52:031.31630.000.00-0.2551.66
8908482522018.07.19 11:43:01sell1.00usdcad1.32160.00000.00002018.07.20 15:52:041.31640.000.00-0.2539.50
8908482572018.07.19 11:43:06sell1.00usdcad1.32160.00000.00002018.07.20 15:52:041.31630.000.00-0.2540.26
1...315316317318319320321322323324325326327328329...614
New comment