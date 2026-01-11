Indonesian Member - page 319
Badar S:
Teman2 trader indonesia..salam kenal..
Irman Sudirman:
Saya dari depok nih, pastinya indonesia di jawa bagian barat.
Selamat datang mas Badar S dan Irman Sudirman salam kenal.....
Habis terawih ternyata sampeyan benar setelah turun baru munggah russsss .... kwkwkw
lebaran sebentar lagi ...........Tak rewangin trdingnya, hehehe... Walau ketiduran gak sentuh tp, bangun lgsg sikat closee..
nelayan79:
Tak rewangin trdingnya, hehehe... Walau ketiduran gak sentuh tp, bangun lgsg sikat closee..
sIIIP .... Itu namanya bangun tidur kuterus close .... wakaka
ada kans panjang kita ambil entry lagi GBPUSD
Pada Gold High Low kita ambil lagi ... lumayan.... dan nanti entry BUy ... yg penting aman dulu ada tandanya tuh hehe....
Luar Biasa pak...Indicatornya sepertinya sangat membantu sekali...apapkah itu menggunakan salah satu fungsi 'Indicator Incredible dots' ? ato ada yg lain lg? klo saya masih belajar...selama ini pake tdview seperti terlampir...tapi setelah tahu forum ini jadi banyak belajar dari para senior..
terima kasih.
tdview itu idicator Bagus .... cuman anda harus berlatih memahaminya terhadap pergerakan harga market lebih kurang 1 tahun baru boleh Real ... semua rata rata mempelajari seperti itu.... seperti mengendarai sepeda , belajar gitar dll nggak langsung bisa jika dipaksa pasti ngga sempurna ... 1 tahun waktu untuk membentuk saraf otak dan psikologynya (berkenaan dg carakter) dengan alat itu nanti anda akan tahu kelebihan dan kekurangan indi tersebut secara tepat ... sehingga kita tahu tambahan indi lain yg perlu ditambahkan untuk kesempurnaan system kita ... jadi bukan ganti2 indi tanpa tau tujuannya ... he he... kebanyakan orang tertarik pada sesuatu karena banyak menghasilkan uang ... karena memang itu tujuannya.. .bukan pada pelatihannya dan kreatif pada pemahaman system kerjanya .. trading itu Circular (berpikir melingkar / Menyeluruh) hehe bukan sambilan
Hi bagi semua ahli yg d site ni,
Saya Dennis dari Brunei, mau mencari robot (EA) yg bagus dan dapat untung d FOREX. So far belum ku dapat yg GOOD.
Boleh anyone di sini, share sama saya jika u have one. Thanks.
Hi everyone,
I got this EA from telegram, I don't know if it is good.
Can anyone comment, please...
I deleted your attachment because it is decompiled code (hacked code).
What is decompiled codes? Read this small thread:
Freelance, decompilation, the rules, examples of the decompiled code:
https://www.mql5.com/en/forum/203200
-------------------
For information.
Sore om-om tante-tante semua.
Pemula kelas playgroup mau ikut nimbrung biar gak bodo2 banget hehehe
salam
hehe... supaya ngga buntung maning ingat selalu arah trend dan op (Harus dipertanggung jawabkan alasannyam tidak asal-asalan) hanya dg tren yg searah dg TF yang lebih tinggi serta tahu batasan cadle bergerak (dg Tren Line dan key SR, BB serta Formasi Candle) semua tools sudah saya upload disini arrow pakai CO_ENTRY_POINT.ex4 ... contoh.....
Batasan candle bergerak MA Monthly, Weekly, BB yeariy dan BB 4 Yearly... lihat formasi candle... Fundamental mempengaruhi market, berdampak pada naik turunnya PA dg menggunakan / pakai aturan Formasi candle
kalau tahu seperti ini kita tahu strategi untuk Buy buy buy dan Sell sell sell.... hajjaaaaaaaarrrrrrrr Broo!!!!! wakaka
jadi trading itu Happy Semudah yang egkau lihat (indicator yg baik itu digunakan agar kita bisa mapping/ memetakan keadaan untuk mempermudah kita memposisikan strategi entry dan menang, kayak strategi perang Broo kalau asal perang Bisa CO.ID segera)... hehe ....jangan kalah dengan dunia Broo...semangat semangat semangat...
jadi semua harus ditata rapi baik templet2 strategi dll.
Lama gak hadir nih semoga semua sukses