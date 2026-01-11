Indonesian Member - page 318
hehe.... secara tehnical kemana yooo...
Pak...ini indicator lain lagi yaa,.apakah pernah di upload di forum ini?smpai ada indicator sell, buy dan jg currency listnya ...bnya sekali koleksi senjatanya :)
mohon pencerahan
terima kasih
Sekarang senin ruuu
iya ... sik ndodog tokone ... isih tutup Broo.... kwkw
munggah ru..
di dodog tokone dibuka, ...sampeyan bener Brooo...jarene ....emas lagi modhon ! .... yo melu ae ...kwkwkw lumayan....
Luar Biasa pak...Indicatornya sepertinya sangat membantu sekali...apapkah itu menggunakan salah satu fungsi 'Indicator Incredible dots' ? ato ada yg lain lg? klo saya masih belajar...selama ini pake tdview seperti terlampir...tapi setelah tahu forum ini jadi banyak belajar dari para senior..
terima kasih.
apakah anda ngga lihat tulisan targetnya dimana ... pada pos 3167 hehe
munggah ru..
Habis terawih ternyata sampeyan benar setelah turun baru munggah russsss .... kwkwkw
lebaran sebentar lagi ...........
walaupun telat close ngga apa apa.... hehe sebenarnya bisa dibiarkan terus... karena gold naik close aja beresss
nambah ruuuss...... mudah mudahan jangan pecah telur ... hehe
Saya dari depok nih, pastinya indonesia di jawa bagian barat.