1225113:

hehe.... secara tehnical kemana yooo...


Pak...ini indicator lain lagi yaa,.apakah pernah di upload di forum ini?smpai ada indicator sell, buy dan jg currency listnya ...bnya sekali koleksi senjatanya  :)

mohon pencerahan

terima kasih

 
Umar Ismail:
Sekarang senin ruuu

iya ... sik ndodog tokone ... isih tutup Broo.... kwkw

 
1225113:

iya ... sik ndodog tokone ... isih tutup Broo.... kwkw

munggah ru..

mbuh bariki
:D:D:D

 
Teman2 trader indonesia..salam kenal..

 
Umar Ismail:

munggah ru..

mbuh bariki
:D:D:D

di dodog tokone dibuka, ...sampeyan bener Brooo...jarene ....emas lagi modhon ! ....  yo melu ae ...kwkwkw lumayan....

8901046762018.06.11 01:05:03sell1.00gold1298.700.000.002018.06.11 09:49:111297.120.000.000.00158.00
8901047902018.06.11 01:07:54sell1.00gold1298.500.000.002018.06.11 09:49:111297.120.000.000.00138.00
8900969282018.06.08 19:26:20sell1.00gold1297.920.000.002018.06.11 09:49:121297.120.000.001.0880.00
8900970622018.06.08 19:32:32sell1.00gold1297.710.000.002018.06.11 09:49:121297.120.000.001.0859.00
8900983222018.06.08 21:12:54sell1.00gold1298.180.000.002018.06.11 09:49:121297.120.000.001.08106.00
 
di dodog tokone dibuka, ...jarene ....emas lagi modhon ! ....  yo melu ae ...kwkwkw lumayan....

Luar Biasa pak...Indicatornya sepertinya sangat membantu sekali...apapkah itu menggunakan salah satu fungsi 'Indicator Incredible dots' ? ato ada yg lain lg? klo saya masih belajar...selama ini pake tdview seperti terlampir...tapi setelah tahu forum ini jadi banyak belajar dari para senior..


terima kasih.

Files:
tv1.JPG  100 kb
 
tyoandroi:

Luar Biasa pak...Indicatornya sepertinya sangat membantu sekali...apapkah itu menggunakan salah satu fungsi 'Indicator Incredible dots' ? ato ada yg lain lg? klo saya masih belajar...selama ini pake tdview seperti terlampir...tapi setelah tahu forum ini jadi banyak belajar dari para senior..


terima kasih.

apakah anda ngga lihat tulisan targetnya dimana ... pada pos   hehe

 
jelas pak..jadinya berharap dapat indicator yg sama ..jd bsa sy install di mt4 sy 😇
 
Umar Ismail:

munggah ru..


Habis terawih  ternyata sampeyan benar setelah turun baru munggah russsss .... kwkwkw



lebaran sebentar lagi ...........

8901248182018.06.11 12:51:14buy1.00gold1295.200.000.002018.06.11 18:12:581300.430.000.000.00523.00
8901256272018.06.11 13:15:17buy1.00gold1295.410.000.002018.06.11 18:12:581300.430.000.000.00502.00
8901180762018.06.11 10:16:09buy1.00gold1297.910.000.002018.06.11 18:12:591300.430.000.000.00252.00
8901185332018.06.11 10:26:42buy1.00gold1297.500.000.002018.06.11 18:12:591300.430.000.000.00293.00
8901176902018.06.11 10:07:44buy1.00gold1297.330.000.002018.06.11 18:13:001300.430.000.000.00310.00
8901177912018.06.11 10:12:16buy1.00gold1297.610.000.002018.06.11 18:13:001300.430.000.000.00282.00
8901179672018.06.11 10:13:56buy1.00gold1297.740.000.002018.06.11 18:13:001300.430.000.000.00269.00


walaupun telat close ngga apa apa.... hehe sebenarnya bisa dibiarkan terus... karena gold naik  close aja beresss


8900975662018.06.08 20:09:51sell1.00gbpusd1.34100.00000.00002018.06.11 18:13:011.33860.000.000.1524.00
8900978682018.06.08 20:30:38sell1.00gbpusd1.34120.00000.00002018.06.11 18:13:011.33860.000.000.1526.00
8901043312018.06.11 00:43:22sell1.00gbpusd1.34080.00000.00002018.06.11 18:13:011.33860.000.000.0022.00
8900971572018.06.08 19:37:56sell1.00gbpusd1.34010.00000.00002018.06.11 18:13:021.33860.000.000.1515.00
8900971882018.06.08 19:41:04sell1.00gbpusd1.33980.00000.00002018.06.11 18:13:021.33860.000.000.1512.00
8900974082018.06.08 19:55:35sell1.00gbpusd1.34080.00000.00002018.06.11 18:13:021.33860.000.000.1522.00
8900962132018.06.08 19:02:33sell1.00gbpusd1.34060.00000.00002018.06.11 18:13:031.33860.000.000.1520.00
8900962162018.06.08 19:03:02sell1.00gbpusd1.34040.00000.00002018.06.11 18:13:031.33860.000.000.1518.00
8900962192018.06.08 19:03:18sell1.00gbpusd1.34050.00000.00002018.06.11 18:13:031.33860.000.000.1519.00


 nambah ruuuss...... mudah mudahan jangan pecah telur ... hehe

                 Gross Profit:7 420.24                                             Gross Loss:             0.00                                         Total Net Profit:        7 420.24
                   Profit Factor:                                                   Expected Payoff:           49.47
       Absolute Drawdown:        0.00                                Maximal Drawdown:  0.00 (0.00%)                                  Relative Drawdown:  0.00% (0.00)
                   Total Trades:         150                          Short Positions (won %): 99 (100.00%)                              Long Positions (won %):51 (100.00%)
                                                                                  Profit Trades (% of total):150 (100.00%)                              Loss trades (% of total):    0 (0.00%)
 

Saya dari depok nih, pastinya indonesia di jawa bagian barat.

