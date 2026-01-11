Latihan trading yang sempurna

Indonesian Member - page 321
Sharing info trading dalam artikel :
halo Mas Broo Minal aidzin walfaidzin mohon maaf lahir batin buat semua.... hehe hari ini baru buka laptop karena keluarga banyak yang protes kurang perhatian kali yaw trading terus ... jadi mudik mobiling tanpa Laptop ... puasa laptop... kwkwkw
Halo juga mbo, wah apa kabarnya? Maaf lahir & bathin kembali. Hehehe, perhatian dgn klg nomor wahid, perhatian dgn laptop nomor kedua mbo, hahaha.... Ajaklah keluarga jelong jelong ke LN, roma/yunani, hahaha.... Kan cari uang buat keluarga bro, betul gak? ..
Si opit emang gak kemana mana.... Hayoo yg ingin buy gold, ane rekomendasi..
setelah BUY.... lalu Sell Si opit
Ayooo...si opit nambah lagi mas Broo....
Guuddd.... Gold lagi loyo. Ane jg pengen ambil lot gede nanti. Krn ane lg tester senjata baru yg ane lg buat sendiri, ampuh apa kagak. Kalo sdh teruji, tinggal tekan tombol Klik!
Mana suara para trader yg lain ya?
Salam kenal mas bro..
Wih mas bro saya lihat kok gak pernah loss.. Mantap mas bro.
Saya jadi tambah termotivasi tradingnya.
Saya sampai bikin akun mql5. Thank You.
ayo bikin signal di mql 5
biar bisa nunut profit sama master
:D