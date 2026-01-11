Indonesian Member - page 321

New comment
 
Sharing info trading dalam artikel :

Latihan trading yang sempurna

Banyak orang menghubungi saya dan mengeluh bahwa mereka sudah belajar trading atau investasi bertahun-tahun tapi hasilnya masih belum memuaskan. Masih sering rugi bahkan berkali-kali modal ludes. Mereka bingung, mengapa sudah belajar dari berbagai buku, seminar, training dan lain sebagainya tapi masih juga gagal. Sudah belajar dan latihan keras dalam waktu lama tetapi masih belum berhasil. Mereka beranggapan bahwa latihan keras pasti menghasilkan, seperti kata pepatah: "Practice Makes Perfect". Yang tidak mereka sadari adalah anggapan tersebut hanya setengah benar. Berlatih keras saja tidak menjamin Anda berhasil. Yang diperlukan adalah berlatih dengan cara yang benar, bukan sembarang latihan: "Only Perfect Practice Makes Perfect". Hanya latihan yang sempurna yang akan menghasilkan keahlian yang sempurna. Di dalam tulisan ini, Anda akan mengetahui bagaimana melakukan latihan yang sempurna.
 
nelayan79:
Sharing info trading dalam artikel :

Latihan trading yang sempurna

halo Mas Broo Minal aidzin walfaidzin mohon maaf lahir batin buat semua.... hehe hari ini baru buka laptop karena keluarga banyak yang protes kurang perhatian kali yaw trading terus ... jadi mudik mobiling tanpa Laptop ... puasa laptop... kwkwkw

 
1225113:

halo Mas Broo Minal aidzin walfaidzin mohon maaf lahir batin buat semua.... hehe hari ini baru buka laptop karena keluarga banyak yang protes kurang perhatian kali yaw trading terus ... jadi mudik mobiling tanpa Laptop ... puasa laptop... kwkwkw

Halo juga mbo,  wah apa kabarnya?  Maaf lahir & bathin kembali.  Hehehe,  perhatian dgn klg nomor wahid,  perhatian dgn laptop nomor kedua mbo,  hahaha.... Ajaklah keluarga jelong jelong ke LN,  roma/yunani, hahaha....  Kan cari uang buat keluarga bro,  betul gak? ..

 
Si opit emang gak kemana mana....  Hayoo yg ingin buy gold,  ane rekomendasi.. 
 
nelayan79:
Si opit emang gak kemana mana....  Hayoo yg ingin buy gold,  ane rekomendasi.. 

setelah BUY.... lalu Sell Si opit 

8907536962018.07.12 22:07:55sell1.00gold1245.890.000.002018.07.13 15:07:301238.950.000.001.08694.00
8907542102018.07.12 23:03:14sell1.00gold1246.450.000.002018.07.13 15:07:301238.950.000.001.08750.00
 

Ayooo...si opit nambah lagi mas Broo....

8907771472018.07.13 17:40:12sell1.00gold1240.910.000.002018.07.16 16:36:251240.420.000.001.0849.00
8907774082018.07.13 17:50:25sell1.00gold1241.790.000.002018.07.16 16:36:251240.420.000.001.08137.00
8907770592018.07.13 17:31:31sell1.00gold1241.200.000.002018.07.16 16:36:261240.420.000.001.0878.00
8907770902018.07.13 17:33:45sell1.00gold1241.490.000.002018.07.16 16:36:261240.420.000.001.08107.00
 
1225113:

Ayooo...si opit nambah lagi mas Broo....

Guuddd....  Gold lagi loyo.  Ane jg pengen ambil lot gede nanti.  Krn ane lg tester senjata baru yg ane lg buat sendiri, ampuh apa kagak.  Kalo sdh teruji,  tinggal tekan tombol Klik! 

Mana suara para trader yg lain ya? 

 
1225113:

Ayooo...si opit nambah lagi mas Broo....

8907771472018.07.13 17:40:12sell1.00gold1240.910.000.002018.07.16 16:36:251240.420.000.001.0849.00
8907774082018.07.13 17:50:25sell1.00gold1241.790.000.002018.07.16 16:36:251240.420.000.001.08137.00
8907770592018.07.13 17:31:31sell1.00gold1241.200.000.002018.07.16 16:36:261240.420.000.001.0878.00
8907770902018.07.13 17:33:45sell1.00gold1241.490.000.002018.07.16 16:36:261240.420.000.001.08107.00

Salam kenal mas bro..

Wih mas bro saya lihat kok gak pernah loss.. Mantap mas bro.

Saya jadi tambah termotivasi tradingnya.

Saya sampai bikin akun mql5. Thank You.

 
Tester tp tetap di pantau.. Roger!
 
1225113:

Ayooo...si opit nambah lagi mas Broo....

8907771472018.07.13 17:40:12sell1.00gold1240.910.000.002018.07.16 16:36:251240.420.000.001.0849.00
8907774082018.07.13 17:50:25sell1.00gold1241.790.000.002018.07.16 16:36:251240.420.000.001.08137.00
8907770592018.07.13 17:31:31sell1.00gold1241.200.000.002018.07.16 16:36:261240.420.000.001.0878.00
8907770902018.07.13 17:33:45sell1.00gold1241.490.000.002018.07.16 16:36:261240.420.000.001.08107.00

ayo bikin signal di mql 5
biar bisa nunut profit sama master 
:D

1...314315316317318319320321322323324325326327328...614
New comment