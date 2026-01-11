Indonesian Member - page 315

New comment
 
Agus Setyawan:
Absen
 

coba coba yang lain juga boleh.... hehe


 
1225113:

coba coba yang lain juga boleh.... hehe


mantep kang (y)
 
Umar Ismail:
mantep kang (y)

weeee ...!!! kang master coder nang endi wae ... ora tau muncul cul cul ... mudah mudahan  sekeluarga semuanya sehat wal afiat  he he ...

 
hallo mas ,saya gunawan dari jawa timur salam knal ya...
 

misi numpang tanya, ane mau download tick dukascopy tapi kok eror trus koneksinya padahal internet lancar,,

apa di blok ya sama kominfo?

ada yang tau cara lain buat dapetin tick 99% selain dukas?

 
Yohsafat S:

misi numpang tanya, ane mau download tick dukascopy tapi kok eror trus koneksinya padahal internet lancar,,

apa di blok ya sama kominfo?

ada yang tau cara lain buat dapetin tick 99% selain dukas?

Yang saya tahu Broker  luar negeri yang tidak buka cabang di Indonesia termasuk Dukascopy, LMAX, Oanda, tidak ada ijin dari BAPPEPTI,  regulator yg mengatur mereka :

- Swiss Financial Market Supervisory Authority (FINMA) --> Swiss
-National Futures Association (NFA) --> Amerika
-Financial Conduct Authority (FCA) --> Ingris
-Australian Securities and Investment Commission (ASIC)

menurut info ...adanya Penghentian di Indonesia,  dimulai dengan adanya pengaduan nasabah kepada Bappebti yang mengadukan pialang/broker luar negeri. Dalam laporannya, nasabah tersebut mengalami kesulitan dalam melakukan penarikan dana (withdrawal) di broker luar negeri.

memang jika kita memakai broker diluar negri kesulitannya pasti masalah likwiditasnya, semua orang tahu... tetapi bagi saya yang harus diperbaiki adalah sistem kerja tradingnya... bukan Brokernya ... dan cari yang mudah saja hehe

cuman apa di blok  sama kominfo saya kurang tahu
 

selamat datang :

rianova,Hajirin, Agus Setyawan  dan  sahputra

 salam kenal ...
 
Thanks a lot 1225113 for your indicators, i downloaded all and some of them are really good. 
 
Mrluck07:
Thanks a lot 1225113 for your indicators, i downloaded all and some of them are really good. r
wellcome .... I try my best I can do to help for the best indicator
1...308309310311312313314315316317318319320321322...614
New comment