Indonesian Member - page 315
You are missing trading opportunities:
- Free trading apps
- Over 8,000 signals for copying
- Economic news for exploring financial markets
Registration Log in
You agree to website policy and terms of use
If you do not have an account, please register
Absen
coba coba yang lain juga boleh.... hehe
coba coba yang lain juga boleh.... hehe
mantep kang (y)
weeee ...!!! kang master coder nang endi wae ... ora tau muncul cul cul ... mudah mudahan sekeluarga semuanya sehat wal afiat he he ...
misi numpang tanya, ane mau download tick dukascopy tapi kok eror trus koneksinya padahal internet lancar,,
apa di blok ya sama kominfo?
ada yang tau cara lain buat dapetin tick 99% selain dukas?
misi numpang tanya, ane mau download tick dukascopy tapi kok eror trus koneksinya padahal internet lancar,,
apa di blok ya sama kominfo?
ada yang tau cara lain buat dapetin tick 99% selain dukas?
Yang saya tahu Broker luar negeri yang tidak buka cabang di Indonesia termasuk Dukascopy, LMAX, Oanda, tidak ada ijin dari BAPPEPTI, regulator yg mengatur mereka :
- Swiss Financial Market Supervisory Authority (FINMA) --> Swiss
-National Futures Association (NFA) --> Amerika
-Financial Conduct Authority (FCA) --> Ingris
-Australian Securities and Investment Commission (ASIC)
menurut info ...adanya Penghentian di Indonesia, dimulai dengan adanya pengaduan nasabah kepada Bappebti yang mengadukan pialang/broker luar negeri. Dalam laporannya, nasabah tersebut mengalami kesulitan dalam melakukan penarikan dana (withdrawal) di broker luar negeri.
memang jika kita memakai broker diluar negri kesulitannya pasti masalah likwiditasnya, semua orang tahu... tetapi bagi saya yang harus diperbaiki adalah sistem kerja tradingnya... bukan Brokernya ... dan cari yang mudah saja hehecuman apa di blok sama kominfo saya kurang tahu
selamat datang :
rianova,Hajirin, Agus Setyawan dan sahputrasalam kenal ...
Thanks a lot 1225113 for your indicators, i downloaded all and some of them are really good. r