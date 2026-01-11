Indonesian Member - page 313

New comment
 

Hi all, I am newbie here...

Butuh mentor...Tolong dibantu ya??

terimakasih sebelumnya...

 
nelayan79:
Sharing info trading:
Harus mengenal teknik ini
1. Regular bullish divergence
2. Regular bearish divergence
3. Hidden bullish divergence
4. Hidden bearish divergence. 


semua orang tahu divergence tapi belum tahu bendanya yang  terbaik ... you must try this one...

Divergence dan pasangannya   ..... cheerrr !!!



 
1225113:
Nama indinya ada gk di mt4 standar?  Kalo android kagak bisa dicoba selain yg bawaan mbo.  
 
nelayan79:
Nama indinya ada gk di mt4 standar?  Kalo android kagak bisa dicoba selain yg bawaan mbo.  

ngga ada di mt4 standar adanya di comersial... kwkwkw

 
1225113:

ngga ada di mt4 standar adanya di comersial... kwkwkw

O, oww...  Sgt disygkan.  Krn ane pake android jd can not be applied. 

Yang ane share,  betul2 basic pembacaan.  Situasi market memang sulit ditebak,  tp hanya bisa membantu kita sebelum menentukan trading plan.  Kira kira arah market bakal kemana.  Teknik BBMA juga,  ada kekurangannya.  We just predict price, where market will go on. 

Mengenang masa lalu,  kita kangen dengan Mba yo lagi,  kalo bisa beliau hadir disini  dapat bergabung kembali. Hehehe,.....  Biar tambah asyik. 

 

selamat malam sedulur semua

semoga dalam keadaan sehat wal afiat.....

 
nelayan79:

MbakYo Lagi sibuk Bisnis .....ama jaga anaknya biar nggak nempel2 di laptop kwkwkw

 

HALOO

salam kenal semua.

ijin nyimak,,

BTW ada gak acara nongkrong bareng gitu sambil trading2, ane pengen blajar langsung nih sama master2 disini,, agak kurang ngeh kalo cuma baca begini, klo live mgk ane bisa paham..

 
1225113:

MbakYo Lagi sibuk Bisnis .....ama jaga anaknya biar nggak nempel2 di laptop kwkwkw

Hahahha....  Inget aje!  Pasti yg merasa, lg senyum2 baca ini.  Hihihi... 

 
Yohsafat S:

HALOO

salam kenal semua.

ijin nyimak,,

BTW ada gak acara nongkrong bareng gitu sambil trading2, ane pengen blajar langsung nih sama master2 disini,, agak kurang ngeh kalo cuma baca begini, klo live mgk ane bisa paham..

Blm ada bro nongkrong gt.  Kalo ane sehari2 kerja,  jadi kuli.  Bisanya sabtu mnggu doank, .... Gak tau kalo sama master yg lain. 
1...306307308309310311312313314315316317318319320...614
New comment