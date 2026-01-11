Indonesian Member - page 316

New comment
 

nelayan79:

... Hayoo lagi

close hari jumat .... dan istirohat grak ... ngopi-ngopi dulu,... lumayan untuk dua hari kerja hehe... jaring terus ikannya pak nelayan ... kwkwkw

semoga hari ini semua trader beruntung.....


8900659492018.06.07 23:14:50buy1.00gold1296.480.000.002018.06.08 15:29:131298.720.000.00-10.80224.00
8900653352018.06.07 22:16:17buy1.00gold1297.080.000.002018.06.08 15:29:141298.720.000.00-10.80164.00
8900654452018.06.07 22:22:00buy1.00gold1297.230.000.002018.06.08 15:29:141298.720.000.00-10.80149.00
8900659042018.06.07 23:09:12buy1.00gold1296.770.000.002018.06.08 15:29:141298.720.000.00-10.80195.00
8900568002018.06.07 16:35:23buy0.05gold1298.470.000.002018.06.08 15:29:151298.720.000.00-0.541.25
8900652792018.06.07 22:13:36buy1.00gold1296.970.000.002018.06.08 15:29:151298.720.000.00-10.80175.00


hasil selama ini lumayan .... mudah mudahan jangan pecah telor  hehe.....


                                Gross Profit:4 068.44                                       Gross Loss:0.00                                  Total Net Profit:4 068.44
Profit Factor:                                                                           Expected Payoff:35.07
Absolute Drawdown:0.00                                                    Maximal Drawdown:0.00 (0.00%)              Relative Drawdown:0.00% (0.00)
Total Trades:116                                                            Short Positions (won %):75 (100.00%)       Long Positions (won %):41 (100.00%)
                                                                                        Profit Trades (% of total):116 (100.00%)      Loss trades (% of total):0 (0.00%)
 
alhamdulillah sae kang
:)
lagi memeperdalam trading
kayaknya gak mungkin terusan di koding
:D
 
1225113:

close hari jumat .... dan istirohat grak ... ngopi-ngopi dulu,... lumayan untuk dua hari kerja hehe... jaring terus ikannya pak nelayan ... kwkwkw

semoga hari ini semua trader beruntung.....


Ane lg gk trade hari ini,  di kantor lg sibuk sekalleeee....  Maklum jadi kuli yak begini.  Mana lg diajakin bukber lg.  Gak sempeeeettt tradingan.  Tp ane jadi kuli ada target cuma beberapa tahun lagi aja,  sdg memperdalam ilmu & pengalaman. Siapa tau bisa jadi bisnisman di sektor riill yg sukses,  sembari jago trading juga...  Kosong tradingnya hari ini. 
 
Umar Ismail:
alhamdulillah sae kang
:)
lagi memeperdalam trading
kayaknya gak mungkin terusan di koding
:D

nganggo system iki ae Mas Broo ... dijamin pasti with happy ... kwkwkwkw


8900950912018.06.08 18:12:21sell1.00gbpusd1.34070.00000.00002018.06.08 18:36:591.33960.000.000.0011.00
8900950262018.06.08 18:10:16sell1.00gbpusd1.34110.00000.00002018.06.08 18:37:001.33960.000.000.0015.00
8900950292018.06.08 18:10:26sell1.00gbpusd1.34120.00000.00002018.06.08 18:37:001.33960.000.000.0016.00
8900950872018.06.08 18:12:08sell1.00gbpusd1.34080.00000.00002018.06.08 18:37:001.33960.000.000.0012.00
8900949272018.06.08 18:07:54sell1.00gbpusd1.34100.00000.00002018.06.08 18:37:011.33960.000.000.0014.00
8900949562018.06.08 18:08:18sell1.00gbpusd1.34090.00000.00002018.06.08 18:37:011.33960.000.000.0013.00
8900949692018.06.08 18:08:47sell1.00gbpusd1.34100.00000.00002018.06.08 18:37:011.33960.000.000.0014.00
8900948892018.06.08 18:06:56sell1.00gbpusd1.34040.00000.00002018.06.08 18:37:021.33960.000.000.008.00
8900948972018.06.08 18:07:07sell1.00gbpusd1.34050.00000.00002018.06.08 18:37:021.33960.000.000.009.00


nambah lagi.... hehe ...

Gross Profit:4 180.44                                Gross Loss:0.00                             Total Net Profit:4 180.44
 

nelayan79:

Siapa tau bisa jadi bisnisman di sektor riill yg sukses,  sembari jago trading juga...  

itu yang siiip mas Brooo..... semoga semua cita citanya terkabul.... ammieeen !!!

 
1225113:

nganggo system iki ae Mas Broo ... dijamin pasti with happy ... kwkwkwkw


8900950912018.06.08 18:12:21sell1.00gbpusd1.34070.00000.00002018.06.08 18:36:591.33960.000.000.0011.00
8900950262018.06.08 18:10:16sell1.00gbpusd1.34110.00000.00002018.06.08 18:37:001.33960.000.000.0015.00
8900950292018.06.08 18:10:26sell1.00gbpusd1.34120.00000.00002018.06.08 18:37:001.33960.000.000.0016.00
8900950872018.06.08 18:12:08sell1.00gbpusd1.34080.00000.00002018.06.08 18:37:001.33960.000.000.0012.00
8900949272018.06.08 18:07:54sell1.00gbpusd1.34100.00000.00002018.06.08 18:37:011.33960.000.000.0014.00
8900949562018.06.08 18:08:18sell1.00gbpusd1.34090.00000.00002018.06.08 18:37:011.33960.000.000.0013.00
8900949692018.06.08 18:08:47sell1.00gbpusd1.34100.00000.00002018.06.08 18:37:011.33960.000.000.0014.00
8900948892018.06.08 18:06:56sell1.00gbpusd1.34040.00000.00002018.06.08 18:37:021.33960.000.000.008.00
8900948972018.06.08 18:07:07sell1.00gbpusd1.34050.00000.00002018.06.08 18:37:021.33960.000.000.009.00


nambah lagi.... hehe ...

Gross Profit:4 180.44                                Gross Loss:0.00                             Total Net Profit:4 180.44
senjatamu akeh temen suhuuuuu
aku bingung
iku indine opo wae?
 
1225113, thank for your indies. they are really interesting. could you upload indies from latest screenshorts?
 
1225113:

itu yang siiip mas Brooo..... semoga semua cita citanya terkabul.... ammieeen !!! 

Terima kasih mbo doanya.  Begitu pula yg mendoakan.  Amin YRA. 

 

 Ini indie yang bagus. line akan menunjukkan pada waktu tertentu, empat kali sehari. Di baris atas pengaturan, masukkan entry( OP Pada 2) . Saya pikir Anda bisa melihat semuanya. Semoga beruntung


Files:
4_Trendline_v3-MKS.ex4  27 kb
ChannelBreakPrice.ex4  18 kb
Zone.ex4  36 kb
 

Umar Ismail:
senjatamu akeh temen suhuuuuu
aku bingung
iku indine opo wae?

fttfx.900

1225113, thank for your indies. they are really interesting. could you upload indies from latest screenshorts? 


Here You go.....

1...309310311312313314315316317318319320321322323...614
New comment