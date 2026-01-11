Indonesian Member - page 316
You are missing trading opportunities:
- Free trading apps
- Over 8,000 signals for copying
- Economic news for exploring financial markets
Registration Log in
You agree to website policy and terms of use
If you do not have an account, please register
nelayan79:
... Hayoo lagi
close hari jumat .... dan istirohat grak ... ngopi-ngopi dulu,... lumayan untuk dua hari kerja hehe... jaring terus ikannya pak nelayan ... kwkwkw
semoga hari ini semua trader beruntung.....
hasil selama ini lumayan .... mudah mudahan jangan pecah telor hehe.....
:)
lagi memeperdalam trading
kayaknya gak mungkin terusan di koding
:D
close hari jumat .... dan istirohat grak ... ngopi-ngopi dulu,... lumayan untuk dua hari kerja hehe... jaring terus ikannya pak nelayan ... kwkwkw
semoga hari ini semua trader beruntung.....
Ane lg gk trade hari ini, di kantor lg sibuk sekalleeee.... Maklum jadi kuli yak begini. Mana lg diajakin bukber lg. Gak sempeeeettt tradingan. Tp ane jadi kuli ada target cuma beberapa tahun lagi aja, sdg memperdalam ilmu & pengalaman. Siapa tau bisa jadi bisnisman di sektor riill yg sukses, sembari jago trading juga... Kosong tradingnya hari ini.
alhamdulillah sae kang
:)
lagi memeperdalam trading
kayaknya gak mungkin terusan di koding
:D
nganggo system iki ae Mas Broo ... dijamin pasti with happy ... kwkwkwkw
nambah lagi.... hehe ...
nelayan79:
Siapa tau bisa jadi bisnisman di sektor riill yg sukses, sembari jago trading juga...
itu yang siiip mas Brooo..... semoga semua cita citanya terkabul.... ammieeen !!!
nganggo system iki ae Mas Broo ... dijamin pasti with happy ... kwkwkwkw
nambah lagi.... hehe ...
aku bingung
iku indine opo wae?
itu yang siiip mas Brooo..... semoga semua cita citanya terkabul.... ammieeen !!!
Terima kasih mbo doanya. Begitu pula yg mendoakan. Amin YRA.
Ini indie yang bagus. line akan menunjukkan pada waktu tertentu, empat kali sehari. Di baris atas pengaturan, masukkan entry( OP Pada 2) . Saya pikir Anda bisa melihat semuanya. Semoga beruntung
Umar Ismail:
senjatamu akeh temen suhuuuuu
aku bingung
iku indine opo wae?
fttfx.900
1225113, thank for your indies. they are really interesting. could you upload indies from latest screenshorts?
Here You go.....