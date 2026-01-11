Indonesian Member - page 310
Scalping system untuk M5
MagicMovingAverage
Forex StatisticAnalisys.
haha... sing penting pasti bermanfaat Broo...
Dz_TDI_PolyChormatic_Momentum_Indicator
Sharing info trading:
Ada 3 hal yang harus Anda pahami dalam belajar menentukan waktu trading forex terbaik.
1. Anda harus tahu jadual perdagangan forex dunia
Yang menyebabkan trading forex sangat unik adalah karena jadual perdagangannya. Dibuka pada jam 05.00 WIB di hari Senin dan ditutup pada jam 05.00 WIB di hari Sabtu. Perlu diingat, tidak sepanjang hari adalah hari yang tepat untuk trading. Waktu terbaik untuk trading forex adalah ketika sedang aktif-aktifnya. Kalau keempat pasar forex buka secara bersamaan, akan terjadi perdagangan yang sangat aktif. Dan ini artinya akan terjadi fluktuasi harga yang tinggi pada beberapa pasangan mata uang (pairs). Jika hanya satu saja pasar forex yang buka, pairs mata uang cenderung akan terjebak pada jarak pips yang ketat, biasanya sekitar 30 pips. Kalau ada dua pasar yang buka sekaligus, biasanya terjadi pergerakan harga yang lebih lebar sekitar 70 pips. Apalagi kalau dibarengi dengan rilis berita besar.
Jika Anda belum tahu kapan jadual perdagangan keempat pasar tersebut dibuka, berikut sedikit ulasannya.
– Pasar Forex Sydney
Buka jam 04.00 WIB, tutup jam 12.00 WIB. Pasar Sydney adalah patokan waktu awal perdagangan dibuka. Dan merupakan pasar terkecil dari beberapa pasar besar. Kalau diamati, dengan dibukanya pasar Sydney akan terlihat beberapa tindakan yang dilakukan trader individu atau perusahaan yang mencoba menstabilkan pergerakan harga akibat efek perdagangan yang berakhir pada hari Jumat minggu sebelumnya.
– Pasar Forex Tokyo
Buka jam 06.00 WIB, tutup jam 14.00 WIB. Atau bisa disebut sebagai pasar Asia mengingat Tokyo adalah pusat perdagangan di Asia, mengambil porsi perdagangan sekitar 21% dari total transaksi hari tersebut. Pasangan mata uang USD/JPY merupakan pairs terbaik untuk diamati ketika pasar Tokyo buka. Karena pengaruh Bank of Japan yang bisa memberikan efek besar pada pergerakan Yen.
– Pasar Forex London
Buka pada jam 14.00 WIB, tutup jam 22.00 WIB. Pasar London atau disebut pasar Eropa mengambil porsi terbesar yaitu hampir sekitar 36% dari total perdagangan. Pasar Eropa adalah saat yang paling ramai, dimana ribuan pengusaha-pengusaha kelas kakap dunia melakukan transaksi perdagangan forex. Pasar London mempunyai efek fluktuasi mata uang yang besar karena adanya Bank of England, yang menetapkan suku bunga dan kebijakan moneter dari GBP. Tak heran bila tren forex pun terkadang berasal dari London.
– Pasar Forex New York
Buka jam 19.00 WIB, tutup jam 03.00 WIB esok harinya. Pasar New York merupakan pasar valas terbesar kedua di dunia. Karena Dollar AS 90% terlibat dalam semua perdagangan. New York mengambil porsi 19% dari total perdagangan. Mutasi yang terjadi di New York Stock Exchange (NYSE), dapat berdampak langsung dan kuat pada pergerakan dollar. Ketika ada perusahaan bergabung dalam pasar dan proses akuisisi telah selesai, maka dollar bisa langsung melejit naik atau turun secara drastis.
2. Overlaps pada jam perdagangan
Diatas telah disinggung bahwa waktu terbaik untuk trading forex adalah ketika terjadi pergerakan pasar yang sangat aktif. Artinya disini, waktu terbaik adalah pada saat terjadinya overlaps (tumpang tindih). Overlaps memberi peluang lebih dalam trading karena rentang harganya lebih tinggi. Jika diperhatikan dari jadual perdagangan diatas, didapatkan ada dua kali overlaps.
– Sydney – Tokyo
Terjadi dari jam 06.00 WIB sampai jam 12.00 WIB. Meskipun volatilitasnya tidak terlalu aktif, overlaps yang terjadi pada pasar Sydney dan Tokyo masih menawarkan kesempatan bagus untuk trading dengan fluktuasi pips yang lebih tinggi. Pasangan mata uang yang sangat ideal untuk diamati adalah EUR/JPY, karena kedua mata uang tersebut saling mempengaruhi.
– US (New York) – London
Terjadi dari jam 19.00 WIB hingga 22.00 WIB. Ketika kedua pasar forex tersebut dibuka, terjadi tumpang tindih yang besar. Lebih dari 70% dari perdagangan global terjadi pada saat itu, karena Dollar AS dan Euro merupakan mata uang yang paling populer diperdagangkan. Jadi, kalau Anda mencari waktu yang tepat dengan volatilitas tinggi untuk trading, saat inilah waktu yang tepat.
3. Perhatikan waktu rilis berita dunia
Nah, setelah Anda tahu tentang jadual perdagangan pasar dan overlaps yang terjadi pada pasar, Anda sudah bisa menentukan waktu terbaik trading forex. Namun masih ada satu hal yang penting dan perlu Anda pahami, yaitu waktu rilis berita. Sebuah berita besar, dapat memberikan efek kuat pada pergerakan pasar yang normalnya berjalan lambat. Ketika ada sebuah rilis berita besar yang berkaitan dengan data-data perekonomian, terutama ketika bertentangan dengan prediksi pergerakan pasar, pasar forex akan naik dengan cepat atau terjun dengan cepat pula dalam hitungan detik. Tapi karena ada banyak jadual rilis berita yang bisa saja setiap hari, dan bisa mempengaruhi semua mata uang, bukan berarti Anda harus memperhatikan semua berita tersebut. Anda cukup memprioritaskan berita apa saja yang sekiranya akan Anda jadikan acuan untuk selalu diamati dan berita lainnya Anda amati sesekali saja.
Demikianlah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan waktu terbaik untuk trading forex. Apakah Anda sudah mendapatkan gambaran untuk menentukan waktu trading sendiri? Atau masih bingung? Intinya, Anda harus memperhatikan waktu terjadinya overlaps pasar dan rilis berita ekonomi. Sebagai seorang trader, tentunya Anda ingin mendapatkan atau meningkatkan profit. Dan dalam proses belajar forex, Anda harus punya tujuan untuk bisa trading ketika pasar sedang volatil, sambil tetap waspada akan rilis berita ekonomi yang ada. Dengan begitu, baik sebagai part time atau full tim trader, Anda bisa mengatur jadual trading forex yang bisa Anda lakukan dengan pikiran tenang dan tidak mudah panik karena bingung harus bertindak bagaimana ketika melihat pergerakan pasar yang volatil. Ingat, kesempatan akan selalu ada, apabila Anda mau memahami dan memperhatikan pasar.
Bermanfaat sekali mbah
Sinyal death cross dan golden cross memang sangat mudah untuk dikenali, begitu terjadi perpotongan antara moving average periode pendek dan panjang maka momen death cross atau golden cross telah terjadi. Namun dalam kondisi real dalam trading forex sinyal tersebut kadang masih bersifat semu karena ada kemungkinan harga kembali naik atau turun sehingga sinyal yang dihasilkan kurang begitu valid.
Untuk menghindari kesalahan sinyal dari momen death cross maupun golden cross sendiri, kita bisa memakai alat bantu yaitu level-level support dan resistance untuk mempertegas arah pergerakan harga.
Kemudian dari mana kita tahu sebagian besar pelaku pasar melakukan buy atau sell? Yaitu dengan momen break out atau tertembusnya level support atau resistance.
Ketika support berhasil tertembus maka psikologi market sedang dominan untuk melakukan sell, dengan pengaruh ini maka orang mulai berbondong-bondong untuk ikut melakukan sell sehingga harga akan jatuh lebih dalam begitu juga sebaliknya untuk momen penembusan resistance. Hal ini yang menjadi alasan kenapa sinyal death cross dan golden cross akan lebih akurat jika dipadukan dengan sinyal break out pada level support dan resistance.
Hal ini memang kadang sulit dipahami apalagi kalau kita sering bermain scalping, namun dengan berlatih secara swing atau daily trading, maka kita bisa lebih mengerti bagaimana trend, support dan resistance, psikologi market, fundamental itu menjadi satu kesatuan yang berpengaruh pada sebuah pergerakan harga.