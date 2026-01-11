Indonesian Member - page 298

nelayan79:
Gak tau bro,  bawaan android.  Top lah pake laptop layarnya bisa besar. Ane karena mobile. 

saya mobilnya di laptop mas Brro.... kita hajar lagi .......baru ngopi dan udut cheerrr


 
1225113:

mantab pak, opit trus...:)

  
hi me from tangerang you from where ?
 
Biantoro Kunarto:
I want to know how many people from Indonesia is joining this forum. If you're from Indonesia, please comment this topic..Thank you..
Hallo i,m indonesian . I don,t understant to operate this forum?. Help me
  
just as I agreed to help me ?
 
Sanyo Priyono:
Maksudnya apa pak? Ini hanya forum biasa, dan kita bisa pakai bahasa Indonesia di topik ini, kalau di topik lain harus pakai bahasa Inggris

 
Andri Aditya182:

Membantu apa pak?

 
Desika Yusuf Nugroho:

nambah lagi.... hehe




 

Indikator Perdagangan Forex PZ Forex

Forex PZ Harmonic Trading Indicator mendeteksi tingkat yang sangat tepat dari pola tindakan harga dengan penggunaan rasio Fibonacci tertentu yang menentukan lokasi pembalikan dengan probabilitas yang lebih tinggi.

Forex PZ Harmonic Trading Indicator telah dikembangkan dengan keyakinan bahwa ada beberapa siklus dan pola aksi harga yang berulang berdasarkan pada sejarahnya. Jadi, selalu ada tingkat kemungkinan yang lebih tinggi bahwa tindakan harga yang sama dapat mengulangi lagi. Jika dapat mengidentifikasi pembalikan dengan benar menggunakan Forex PZ Harmonic Trading Indicator , Anda akan dapat memenuhi peluang perdagangan yang signifikan menggunakan tingkat risiko yang sangat terbatas.

Sekilas tentang Forex PZ Harmonic Trading Indicator:

Sekali, Anda menerapkan indikator ini setelah proses instalasi, grafik Anda akan terlihat seperti gambar berikut:

Forex PZ Harmonic Trading Indicator Anatomy:

Forex PZ Harmonic Trading Indicator menggunakan persentase yang tepat dari level Fibonacci Retracement yang juga dianggap sebagai poin berayun. Harga ditolak dari titik berayun tersebut kemudian menciptakan beberapa pola aksi harga. Pola-pola tindakan harga ini secara historis berulang sehingga memungkinkan pedagang untuk menambahkan pertemuan ganda ke perdagangan mereka dengan mendeteksi titik-titik berayun dan mencocokkan pola tindakan harga. Dalam gambar ini, X, A, B, C, D adalah Fibonacci retracements / swinging point. Saat Anda menambahkan titik-titik itu bersama garis lurus, Anda akan menemukan polanya.

Forex PZ Harmonic Trading Indicator: Buy Parameter

PZ Harmonic Trading Indicator Buy Parameter
  • Harga mendapat dukungan dari titik-titik berayun PZ Harmonic yang lebih rendah
  • Harga naik ke atas dengan pola penolakan
  • Hentikan kerugian di bawah level berayun saat ini
  • Ambil untung setiap kali level swinging bearish terdeteksi

Forex PZ Harmonic Trading Indicator: Sell Parameter

PZ Harmonic Trading Indicator Sell Parameters
  • Harga ditolak dari setiap poin swing Harmonic PZ yang lebih tinggi
  • Harga berubah ke bawah dengan pola penolakan
  • Hentikan kerugian di atas level berayun saat ini
  • Ambil untung kapan pun level ayunan berayun terdeteksi

 

 

