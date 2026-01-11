Indonesian Member - page 324

New comment
 
1225113:

Ada cerita harus ada bendanya mas Broo..... baru itu yang namanya komplet hehe

mantap bro

 
ijin newbie ninggalin jejak dulu gan, mohon bimbingan suhu
 
salam kenal semuanya sy adji dr jogja..ijin ninggalin jejak
 
Siap pasang apa harini bos
 
hi aku dari indonesia juga
 
Salam kenal aku dari indonesia masih tahap belajar
 
oke bos salam kenal
 
Biantoro Kunarto:
Saya juga dari jatim, daerah sidoarjo
Salam dari tetangga, saya Gresik
 

Saksono Wijayanto

odikforex

fxthoriq

Miftahul Jamil

dadigawe

Achmad Sholehan

--------------------------- selamat datang semua ......... salam kenal

 

INDIKATOR PERDAGANGAN SINYAL FOREX ATRON DTA TT


indikator perdagangan sinyal Forex Atron DTA TT - pembaruan otomatis dari indikator channel populer dengan pengaturan

lanjutan  dan  efisiensi  tinggi.  Indikator  perdagangan sinyal   Forex Atron DTA TT  adalah indikator saluran, dimodifikasi

oleh Tankk, 


Parameter indikator ditambahkan:


  • meningkatkan batas untuk "angle" dalam 3 kali [Fleksibilitas]
  • 3 perhitungan untuk poin [CalcDots]
  • Peringatan terkait dengan poin: jika poin dinonaktifkan = tanda tidak berfungsi

Indikator perdagangan sinyal Forex Atron DTA TT dapat digunakan sebagai indikator yang menampilkan saluran tren,

dan sebagai salah satu sumber sinyal ke input, tunduk pada penyaringan tambahan.

Files:
Forex-Atron-DTA-TT.zip  4 kb
1...317318319320321322323324325326327328329330331...614
New comment