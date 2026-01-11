Indonesian Member - page 324
Ada cerita harus ada bendanya mas Broo..... baru itu yang namanya komplet hehe
mantap bro
Saya juga dari jatim, daerah sidoarjo
Saksono Wijayanto
odikforex
fxthoriq
Miftahul Jamil
dadigawe
Achmad Sholehan
--------------------------- selamat datang semua ......... salam kenal
INDIKATOR PERDAGANGAN SINYAL FOREX ATRON DTA TT
indikator perdagangan sinyal Forex Atron DTA TT - pembaruan otomatis dari indikator channel populer dengan pengaturan
lanjutan dan efisiensi tinggi. Indikator perdagangan sinyal Forex Atron DTA TT adalah indikator saluran, dimodifikasi
oleh Tankk,
Parameter indikator ditambahkan:
Indikator perdagangan sinyal Forex Atron DTA TT dapat digunakan sebagai indikator yang menampilkan saluran tren,
dan sebagai salah satu sumber sinyal ke input, tunduk pada penyaringan tambahan.