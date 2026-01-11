Indonesian Member - page 312

ini adalah mantan comersial yang masih bermanfaat


 
1225113:

Ichimoku adalah salah satu pilihan Non-repaint.
Ketika new high/low terjadi, tentu saja, itu bergerak lebih jauh, Jangan meminta Anda melakukan reverse.
Ketika subway terjadi, garis tensan dan kijun tidak bergerak membuat simple non-repaint sampai cross untuk reverse...


Bro, bisa tolong dikasih pilihan untuk menentukan nilai dari tenkan sen, kijun sen dan senko span. 


Trims banyak

 
I'm new bie from Malang, please guide me, to follow this champion
 
Here You go

Si opit si opit... 
 

Hallo sy dionsius trader dari pekanbaru, salam kenal buat trader indonesia...


oh iya saya ada satu pertanyaan nih, tolong dibantu ya.

https://www.mql5.com/en/forum/248145


terimakasih

HELP ME ANSWER THIS PLEASE
i want to ask about signal subscriber, if the signal provider close trade with divide opened lot, is the effect will be same with subscriber accou...
 
nelayan79:
Si opit si opit... Serunya opit pittt....  Xauusd mlm ini. 
 
Sharing info trading:
Harus mengenal teknik ini
2. Regular bearish divergence
3. Hidden bullish divergence
4. Hidden bearish divergence. 

Bagi yg menggunakan indikator RSI. 
Please see attachment.. 
 
CONGRATULATION FOR PROFIT SIGNAL
Surya Gede:
CONGRATULATION FOR PROFIT SIGNAL
Kayaknya pakarnya forex nih.  Sharing sharing dong,  pakai teknik apa tradingnya mas?  Selamat datang di forum indonesian member...  Semoga bisa berbagi ilmu & pengalaman disini. 
