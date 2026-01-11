Indonesian Member - page 224
kutu loncat tetep loncat... wakaka... dan sekarang cowok selalu benar dong... hththt.. apa hubungannya ya ?... emang market itu cewek ?? pantesan bisa membuat deposit jd margin call...untuk uang dapur..... hahaha
ni akun real ya bro?
Jelas ini pake kutu loncat atau tupai yang bermain inih
kayaknya diatas pohon bisa loncat sana sini dengan mudahnya
iam from INDONESIA also. one of seller signal here at mql5.com
Kok di hapus bro? Scalper forex ya.
Lahhh gk tau ane. Ane gk pernah hapus kok. Iya scalper
apa perlu ane posting ulang?
Gk usah bro, dari admin mungkin. Ente pake teknik apa trading? Dari mana indonesianya? Pengajar juga ya?
Kalau begitu kita chat lewat message. Udh ane add ente
Disini jg gkpp sembari ngopi + udud bareng sama temen2.
Gone with the winnnnn.... close baru ngopi + udud bareng sama temen2.... wakaka... hajar Brooo
bukan fundamental, tapi...berkat doanya whiteking Gold jadi naik lagi hehe..... hajarrr...close.... ngopi lagi + udud bareng sama temen2... wiki wiki....