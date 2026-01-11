Indonesian Member - page 109

whiteking:

Ditunggu naiknya malah sideways gold nih

mungkin senin gak ada news penting jadi sepi, perlu rem ini kalau

si mas balik arah


Sekarang waktunya BUY untuk Gold....hehe




 

ada yang pernah trade pake timing solution?

 
Yakin nh gan

ane juga masih nahan degdegan nih dah hampir kena stop loss

kalau gak kena stop loss saya anggap anugrah

 
Supaya ngga deg degan.... pakai indikator ini Broo... tinggal nunggu Alert  open Buy atau sell di H1... bereeesssss,,,,!

CO_NL_ZZ_nrp_Filter untuk menentukan only BUY atau Only Sell..... semoga bermaneaat
Files:
CO_NL_ZZ_nrp.ex4  16 kb
CO_NL_ZZ_nrp_Filter.ex4  22 kb
 
ngopi bro, menjelang akhir bulan market nya gak bergairah :)
 
Awas gan,  market nanti jam 1-2 mlm ini semua bergerak.  Ane prediksi gold mencapai resisten 1252 kemudian down. Keep watching bro and sis... 

 
FOMC Statement USD :), biarin tuyul yang tempur akh, ane mau bobo ganteng aja wkwkwk
 
Kirain mau begadang bos..  Hehehe
 
ngapain nunggu nunggu sekarang bisa dipanen Broo... hehe



 
Ada yg begadang ternyata buat panen..  Hihihi
