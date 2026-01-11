Indonesian Member - page 109
Ditunggu naiknya malah sideways gold nih
mungkin senin gak ada news penting jadi sepi, perlu rem ini kalau
si mas balik arah
Sekarang waktunya BUY untuk Gold....hehe
ada yang pernah trade pake timing solution?
Yakin nh gan
ane juga masih nahan degdegan nih dah hampir kena stop loss
kalau gak kena stop loss saya anggap anugrah
Supaya ngga deg degan.... pakai indikator ini Broo... tinggal nunggu Alert open Buy atau sell di H1... bereeesssss,,,,!CO_NL_ZZ_nrp_Filter untuk menentukan only BUY atau Only Sell..... semoga bermaneaat
Awas gan, market nanti jam 1-2 mlm ini semua bergerak. Ane prediksi gold mencapai resisten 1252 kemudian down. Keep watching bro and sis...
FOMC Statement USD :), biarin tuyul yang tempur akh, ane mau bobo ganteng aja wkwkwk
Kirain mau begadang bos.. Hehehe
ngapain nunggu nunggu sekarang bisa dipanen Broo... hehe
