nelayan79:
1225113:

Gone with the winnnnn.... close baru ngopi + udud bareng sama temen2.... wakaka... hajar Brooo

8841335912017.11.20 17:02:07buy1.00gold1286.610.000.002017.11.22 16:44:571286.950.000.00-0.70    34.00
8841504962017.11.21 04:01:29buy1.00gold1279.620.000.002017.11.22 16:44:571286.950.000.00-0.35733.00
8841670062017.11.21 14:29:57buy1.00gold1278.830.000.002017.11.22 16:44:561286.950.000.00-0.35812.00


bukan fundamental, tapi...berkat doanya whiteking  Gold jadi naik lagi hehe..... hajarrr...close....  ngopi lagi + udud bareng sama temen2... wiki wiki...

Mantap tenan. 
 
whiteking:

Secara fundamental emas diminta ke titik 1300, tp sdh mendekati fed hike rate yg spekulasi investor menahan diri untuk buy.  Sedangkan secara teknikal,  hrga sdh maksimal di 1294 menyentuh top BB 120. 
 
bener Broo... punyaku masih tertinggal satu belum kena close... yang lain sudah masuk kandang... hihi

sekarang sudah waktunya di kandangkan Broo... biar kumpul sama keluarganya... hihi


 
Benar mantab sambil ngopi ngudud ajar terus

jumat hati-hati nih

 
whiteking:

Benar mantab sambil ngopi ngudud ajar terus

jumat hati-hati nih

Diteropong secara teknikal siap memenuhi permintaan 1300 untuk gold fundamental.  BB 120 sudah mengarah ke atas dan Hrg tidak turun ke middle BB. Siap nombak. Tinggal cari moment OP yg tepat. 
 
Weekend time, ngopi time, yang jomblo meratap time, kapan dapat pasangan kencan. . . Selamat Jam segini bos kuh
 
Selamat berlibur bro....  Ane lg di luar kota.  Semoga cepet dapet deh,  hehhee.... 
 
ini  diluar kota ber libur dg keluarga apa berlibur dg pekerjaan nih hehe.....

Jum:at yang menyenangkan  skrng sudah saatnya tutup bedag... hehe..ane udah cukup capek nih bermain petak umpet dan kejar kejaran dg harga si Emas...hehe

lumayan dapat tambahan sedikit buat berlibur ... hehe dan patut disyukuri.... happy weekend buat temen temen semua

8842142512017.11.23 02:41:34sell1.00gold1290.630.000.002017.11.23 05:42:431290.510.000.000.00     12.00
8842142572017.11.23 02:42:31sell1.00gold1290.490.000.002017.11.23 11:14:371289.460.000.000.00103.00
8842236752017.11.23 11:17:57buy1.00gold1289.650.001290.232017.11.23 12:34:351290.230.000.000.0058.00
8842237872017.11.23 11:22:38buy1.00gold1289.570.001291.082017.11.23 12:34:411291.080.000.000.00151.00
8842313682017.11.23 15:59:53sell1.00gold1291.500.000.002017.11.24 10:00:441291.090.000.000.1541.00
8842325482017.11.23 17:01:31sell1.00gold1289.930.000.002017.11.24 14:03:241287.570.000.000.15236.00
8842326392017.11.23 17:11:03sell1.00gold1290.910.000.002017.11.24 10:14:451290.790.000.000.1512.00
8842594402017.11.24 15:05:44buy1.00gold1289.130.000.002017.11.24 17:07:191289.920.000.000.0079.00
8842622792017.11.24 15:58:20buy1.00gold1288.660.000.002017.11.24 17:07:191289.920.000.000.00126.00
8842670962017.11.24 17:27:27buy1.00gold1288.300.000.002017.11.24 17:53:161288.600.000.000.0030.00



Gross Profit:24 386.54Gross Loss:13.63Total Net Profit:24 372.91
Profit Factor:1789.18Expected Payoff:40.89 
Absolute Drawdown:0.00Maximal Drawdown:9.44 (0.06%)Relative Drawdown:0.06% (9.44)
 
Total Trades:596Short Positions (won %):336 (98.51%)Long Positions (won %):260 (99.23%)
Profit Trades (% of total):589 (98.83%)Loss trades (% of total):7 (1.17%)
Largestprofit trade:2 316.45loss trade:-9.44
Averageprofit trade:41.40loss trade:-1.95
Maximumconsecutive wins ($):185 (8 804.32)consecutive losses ($):1 (-9.44)
Maximalconsecutive profit (count):12 371.67 (150)consecutive loss (count):-9.44 (1)
Averageconsecutive wins:74consecutive losses:1
 
tak perlu putus asa menjadi jomblo, itu bukan nasib

sebab itu adalah pilihan menjadi jomblo

weekend time tapi tetap sibuk

