Indonesian Member - page 225
You are missing trading opportunities:
- Free trading apps
- Over 8,000 signals for copying
- Economic news for exploring financial markets
Registration Log in
You agree to website policy and terms of use
If you do not have an account, please register
Selamat dtg bro... Bgmn prediksi XAUUSD ke depan? Teknik apa yg ente pakai?
kalau ane berharap akan jauh naik bulan depan
tapi tak tahu yang terjadi akhirnya nanti
Gone with the winnnnn.... close baru ngopi + udud bareng sama temen2.... wakaka... hajar Brooo
bukan fundamental, tapi...berkat doanya whiteking Gold jadi naik lagi hehe..... hajarrr...close.... ngopi lagi + udud bareng sama temen2... wiki wiki...
kalau ane berharap akan jauh naik bulan depan
tapi tak tahu yang terjadi akhirnya nanti
Secara fundamental emas diminta ke titik 1300, tp sdh mendekati fed hike rate yg spekulasi investor menahan diri untuk buy. Sedangkan secara teknikal, hrga sdh maksimal di 1294 menyentuh top BB 120.
bener Broo... punyaku masih tertinggal satu belum kena close... yang lain sudah masuk kandang... hihi
sekarang sudah waktunya di kandangkan Broo... biar kumpul sama keluarganya... hihi
Mantap tenan.
Benar mantab sambil ngopi ngudud ajar terus
jumat hati-hati nih
Benar mantab sambil ngopi ngudud ajar terus
jumat hati-hati nih
Weekend time, ngopi time, yang jomblo meratap time, kapan dapat pasangan kencan. . . Selamat Jam segini bos kuh
Selamat berlibur bro.... Ane lg di luar kota. Semoga cepet dapet deh, hehhee....
ini diluar kota ber libur dg keluarga apa berlibur dg pekerjaan nih hehe.....
Jum:at yang menyenangkan skrng sudah saatnya tutup bedag... hehe..ane udah cukup capek nih bermain petak umpet dan kejar kejaran dg harga si Emas...hehe
lumayan dapat tambahan sedikit buat berlibur ... hehe dan patut disyukuri.... happy weekend buat temen temen semua
Weekend time, ngopi time, yang jomblo meratap time, kapan dapat pasangan kencan. . . Selamat Jam segini bos kuh
tak perlu putus asa menjadi jomblo, itu bukan nasib
sebab itu adalah pilihan menjadi jomblo
weekend time tapi tetap sibuk