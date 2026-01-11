Indonesian Member - page 219
Buy sampai 1284
wihh,,, sampai kesono ya,,,, ane cicil aja Broo (Short Term)... ngga biasa jauh jauh takutnya 1279 balik Sell panjang .... kwkwkw
Lha rak tenan .... terjuuuuuuuun!!!!... ambil tuh Floating minus ane... kena Swap lagi. yang mulai kemarin mbuat dag dig dug aje.... wiki wiki ssiiip dapet dehhhh ....... weleh weleh jadi gong nih..... istirahat ngopi lagi Brooo biar pikiran fresssh ... Bisa bobok manis malam ini,,,, segera tutup Bedag... wakaka
hihihi... nambah lagi pesenannya buat penglarisss... hajar terus Brooo, biar kapoookk.....kwek kwek
Selamat pagi forex mania diawali pagi ini dengan membaca bismilah semoga pada jaya semua
sehat dan berkah .... amiiiiiiiiiinnnnn....! thanks Brooo
seperti kita ketahui... betapa hebatnya Actual BBMA ini dalam merespon pergerakan harga... dan memperlihatkan batasan batasan pasti BBMA FLAT sehingga kita dapat dengan mudah menyiasati dalam mengambil peluang keuntungan....
sepecial thanks for Guru KG.... YOU ARE THE MAN !!!
Good Job for BBMA..........
Oh ini toh ternyata... Ane selama ini study, ujicoba, mencari rumus sendiri dgn pengalaman. Tp ya, tdk seampuh jurus ente krn sdh teruji oleh nya. Sy tdk ada guru krn mencari pola sendiri.
GURU itu awalnya menelaah berbagai macam pengetahuan sistem pola dan data data... akhirnya mencari polanya yang cocok dg dirinya sendiri.. semoga Ente jadi guru Broo (experiences for gold trading)
ane dulunya ngga pernah trading Gold... gara gara Ente jadi ketagihan... wakaka
( Page 97....."Profit gak bos? Malam yg hebat dua hari ini. Sy profit $1300." )_akaka
disambi ngobrol...ini saatnya close Brooo.. wakaka
Hajarrr lagi Brooo.... wikiki
Guru = master.... Yg bergelar master mbak yo. Hahahhaa.. Sy hy nelayan yg mencari ikan. Sy jg pernah lebih dari itu profitnya dalam sekali teguk sblm jadi indonesian member. Hanya memakai 0,2lots x 10, bersih sekitar $7000 Long term. Hahahha....
HIHIHI... betul tuh.... kemana dia ya... sudah pada kangen ngobrol nih... hehe