Sinyal fractals muncul untuk turun, tp stoch low, cci low, rsi low. Potensi buy bro dari monitoring. Sinyal false sepertinya sell itu. Gw jg lg ngetes indi baru, jadi gk OP.
bener Broo... thanks... Hajar Buy... wikiki
menunggu dan menunggu
nelayan79:
Hajar SELL Broo.. hihi... dia pasti ngga tahan sama Monthly flat SDev 1... close sebelum naik lagi... wiki wiki
menunggu dan menunggu
Ayo mas Saiful Huda biarkan Ariel saja yang bernyanyi menunggu... hehe.. kita hajar High Low USDPY.... sing penting profit ngga usah target targetan... hehe
Kita Hajar juga USDCAD.... close.... istirahat dulu... baru ngopi dan ngudud.... hehe
Ayo mas Saiful Huda biarkan Ariel saja yang bernyanyi menunggu... hehe.. kita hajar High Low USDPY.... sing penting profit ngga usah target targetan... hehe
mangtab nih pada perang beneran hajar buy buy buy lagi
kayak gak pernah loss saja to
close all pagi pagi mbah hhhe
kalau bisa ... tayangin Broo... supaya semua bisa nyimak open dan close systemnya kita share ok ,,, saling sempurna menyempurnakan.. hehe... kita semua belajar disini
keknya gold ada signal Buy Lagi Brooo.... ayo kita siap siap hajar lagi..... boleh pakai demo sambil ngetes improvementnya....
