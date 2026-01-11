Indonesian Member - page 218

nelayan79:
Sinyal fractals muncul untuk turun,  tp stoch low,  cci low,  rsi low.  Potensi buy bro dari monitoring.  Sinyal false sepertinya sell itu.  Gw jg lg ngetes indi baru,  jadi gk OP. 

  bener Broo... thanks... Hajar Buy... wikiki

8838551312017.11.13 04:58:33buy1.00gold1276.330.000.002017.11.13 09:30:531276.730.000.000.0040.00
 
1225113:

  bener Broo... thanks... Hajar Buy... wikiki

10-4 & 8-1-3 dan! 
 

menunggu dan menunggu



 

nelayan79:
10-4 & 8-1-3 dan! 

Hajar SELL Broo..  hihi... dia pasti ngga tahan sama Monthly flat SDev 1... close sebelum naik lagi... wiki wiki


8838765532017.11.13 13:27:56sell2.00gold1278.440.000.002017.11.13 15:53:541277.490.000.000.00    190.00
8838773242017.11.13 13:44:05sell2.00gold1278.000.000.002017.11.13 15:53:531277.480.000.000.00104.00
 
Saiful Huda:

menunggu dan menunggu



Ayo mas Saiful Huda  biarkan Ariel saja yang bernyanyi menunggu... hehe.. kita hajar  High Low USDPY.... sing penting profit ngga usah target targetan... hehe


Kita Hajar juga USDCAD.... close.... istirahat dulu... baru ngopi dan ngudud.... hehe


8838858672017.11.13 16:03:54buy2.00usdjpy113.320.000.002017.11.13 16:43:38113.380.000.000.00    10.58
8838860422017.11.13 16:08:14buy2.00usdjpy113.360.000.002017.11.13 16:43:38113.380.000.000.003.53
8838514202017.11.13 02:17:00buy1.00usdcad1.26980.000.002017.11.13 17:05:451.27180.000.000.00    15.73
 
1225113:

Ayo mas Saiful Huda  biarkan Ariel saja yang bernyanyi menunggu... hehe.. kita hajar  High Low USDPY.... sing penting profit ngga usah target targetan... hehe


Kita Hajar juga USDCAD.... close.... istirahat dulu... baru ngopi dan ngudud.... hehe


8838858672017.11.13 16:03:54buy2.00usdjpy113.320.000.002017.11.13 16:43:38113.380.000.000.00    10.58
8838860422017.11.13 16:08:14buy2.00usdjpy113.360.000.002017.11.13 16:43:38113.380.000.000.003.53
8838514202017.11.13 02:17:00buy1.00usdcad1.26980.000.002017.11.13 17:05:451.27180.000.000.00    15.73
close all pagi pagi mbah hhhe
 

mangtab nih pada perang beneran hajar buy buy buy lagi

kayak gak pernah loss saja to

 
Saiful Huda:
close all pagi pagi mbah hhhe

kalau bisa ... tayangin Broo... supaya semua bisa nyimak open dan close systemnya kita share ok ,,, saling sempurna menyempurnakan.. hehe... kita semua belajar disini

 
nelayan79:
10-4 & 8-1-3 dan! 

keknya gold ada signal Buy Lagi Brooo.... ayo kita siap siap hajar lagi..... boleh pakai demo sambil ngetes improvementnya....

 
1225113:

keknya gold ada signal Buy Lagi Brooo.... ayo kita siap siap hajar lagi..... boleh pakai demo sambil ngetes improvementnya....

Buy sampai 1284
