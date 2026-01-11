Indonesian Member - page 228

whiteking:

Pertanyaan selanjutnya dimanakah perusahaan anak berada?

dekat alexis, atau sunan kuning?


Bagaimana kalu bandungan saja... wkwkwkwkw

 
Nanang Satriyanto:

hahaha...  heran... kok pada hapal banget padahal besok ngga ujian lho ... IQ nya tinggi tinggi semua hihi

 
crocodylus.java:
Hello...
I come from Meikarta :D

selamat datang crocodylus.java ..... salam kenal

 

malam malam sambil ngopi... ngeclose beginian sing paling asyiiik..... wiki wiki


Gross Profit:36 142.34Gross Loss:13.63Total Net Profit:36 128.71
 

Only Time Will Tell bosku :) waktunya ngopi sampai market close nanti hari jum'at hehe

https://view.new10.top/en/contest/5

champ

  • view.new10.top
verified users only can participate in the contest Automated trading and manual trading are allowed for both or No limit for lot size (no max limit, no minimum limit) Contest Completion: 01.12.2017 The prize fund is divided onto two nominations. Price fund „is collecting now“ ↑ The winner will be determined in two nominations: 1. Profitability...
 
1225113:

Kalau lihat selalu ijo kok bisa ya, pake tuyul atau pentungan gan

pada untung semua malah disini buntung maning son

 
whiteking:

hehe... supaya ngga buntung maning ingat selalu arah trend dan op (Harus dipertanggung jawabkan alasannyam tidak asal-asalan)  hanya dg tren yg searah dg TF yang lebih tinggi serta tahu batasan cadle bergerak (dg Tren Line dan key SR, BB serta Formasi Candle) semua tools sudah saya upload disini arrow pakai CO_ENTRY_POINT.ex4  ... contoh.....

Batasan candle bergerak MA Monthly, Weekly, BB yeariy dan BB 4 Yearly... lihat formasi candle... Fundamental mempengaruhi market, berdampak pada naik turunnya PA dg menggunakan / pakai aturan Formasi candle

kalau tahu seperti ini kita tahu strategi untuk Buy buy buy dan Sell sell sell.... hajjaaaaaaaarrrrrrrr Broo!!!!! wakaka

jadi trading itu Happy Semudah yang egkau lihat (indicator yg baik itu digunakan agar kita bisa mapping/ memetakan keadaan untuk mempermudah kita memposisikan strategi entry dan menang, kayak strategi perang Broo kalau asal perang Bisa CO.ID segera)... hehe ....jangan kalah dengan dunia Broo...semangat semangat semangat...

jadi semua harus ditata rapi baik templet2 strategi dll.


 
Achmad Wijaya:

https://view.new10.top/en/contest/5



wee.... salut.... salut..... salut... kebut Broo.... siip Banget... ayo ngopi smp jumat ...wikiki... drawdownnya Juara juga tuh

 
Cukup kayanya dech, gak perlu memaksakan head to head sama yg pegang nominasi atas, yg penting Ada nyelip perwakilan dari Indonesia di papan pengumuman nanti :) walaupun cuma runner up
 
Achmad Wijaya:
Cukup kayanya dech, gak perlu memaksakan head to head sama yg pegang nominasi atas, yg penting Ada nyelip perwakilan dari Indonesia di papan pengumuman nanti :) walaupun cuma runner up

...Betul tuh... yang penting Low Risk, low Drawdown.. dan bisa Masuk nominasi lagi...weh itu prestasi dan prestise yg gak gampang... hehe... selamat Broo...!

