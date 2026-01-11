Indonesian Member - page 228
Pertanyaan selanjutnya dimanakah perusahaan anak berada?
dekat alexis, atau sunan kuning?
hahaha... heran... kok pada hapal banget padahal besok ngga ujian lho ... IQ nya tinggi tinggi semua hihi
Hello...
selamat datang crocodylus.java ..... salam kenal
malam malam sambil ngopi... ngeclose beginian sing paling asyiiik..... wiki wiki
Only Time Will Tell bosku :) waktunya ngopi sampai market close nanti hari jum'at hehe
https://view.new10.top/en/contest/5
Kalau lihat selalu ijo kok bisa ya, pake tuyul atau pentungan gan
pada untung semua malah disini buntung maning son
hehe... supaya ngga buntung maning ingat selalu arah trend dan op (Harus dipertanggung jawabkan alasannyam tidak asal-asalan) hanya dg tren yg searah dg TF yang lebih tinggi serta tahu batasan cadle bergerak (dg Tren Line dan key SR, BB serta Formasi Candle) semua tools sudah saya upload disini arrow pakai CO_ENTRY_POINT.ex4 ... contoh.....
Batasan candle bergerak MA Monthly, Weekly, BB yeariy dan BB 4 Yearly... lihat formasi candle... Fundamental mempengaruhi market, berdampak pada naik turunnya PA dg menggunakan / pakai aturan Formasi candle
kalau tahu seperti ini kita tahu strategi untuk Buy buy buy dan Sell sell sell.... hajjaaaaaaaarrrrrrrr Broo!!!!! wakaka
jadi trading itu Happy Semudah yang egkau lihat (indicator yg baik itu digunakan agar kita bisa mapping/ memetakan keadaan untuk mempermudah kita memposisikan strategi entry dan menang, kayak strategi perang Broo kalau asal perang Bisa CO.ID segera)... hehe ....jangan kalah dengan dunia Broo...semangat semangat semangat...
jadi semua harus ditata rapi baik templet2 strategi dll.
Only Time Will Tell bosku :) waktunya ngopi sampai market close nanti hari jum'at hehe
wee.... salut.... salut..... salut... kebut Broo.... siip Banget... ayo ngopi smp jumat ...wikiki... drawdownnya Juara juga tuh
Cukup kayanya dech, gak perlu memaksakan head to head sama yg pegang nominasi atas, yg penting Ada nyelip perwakilan dari Indonesia di papan pengumuman nanti :) walaupun cuma runner up
...Betul tuh... yang penting Low Risk, low Drawdown.. dan bisa Masuk nominasi lagi...weh itu prestasi dan prestise yg gak gampang... hehe... selamat Broo...!