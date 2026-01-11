Indonesian Member - page 227

Achmad Wijaya:
bukan project bikin duit bro, tapi project lain, ya kalo bisa sih project bikin anak, keknya asyik dah

Seperti itu bro, maka nikmat mana lagi yang kamu dustakan

project bikin anak memang nikmat bro haha

 
1225113:


Gross Profit:24 386.54Gross Loss:13.63Total Net Profit:24 372.91
Profit Factor:1789.18Expected Payoff:40.89 
Absolute Drawdown:0.00Maximal Drawdown:9.44 (0.06%)Relative Drawdown:0.06% (9.44)
 
Total Trades:596Short Positions (won %):336 (98.51%)Long Positions (won %):260 (99.23%)
Profit Trades (% of total):589 (98.83%)Loss trades (% of total):7 (1.17%)
Largestprofit trade:2 316.45loss trade:-9.44
Averageprofit trade:41.40loss trade:-1.95
Maximumconsecutive wins ($):185 (8 804.32)consecutive losses ($):1 (-9.44)
Maximalconsecutive profit (count):12 371.67 (150)consecutive loss (count):-9.44 (1)
Averageconsecutive wins:74consecutive losses:1

wah hasilnya bagus pak... kalau ngadain Live Tutorial lagi,  orang Malang jangan lupa  diundang lagi ya...  saya perlu belajar lagi nih ... salam BBMA hehe .. trims sebelumnya

Saya Trading tapi hasilnya masih belum sempurna... kurang PD kali ya...


Gross Profit:4 658.27                    Gross Loss:997.13                       Total Net Profit:3 661.14
 
whiteking:

anak perusahaan?
 
Achmad Wijaya:
mantab kalau memang bisa bikin anak perusahaan

menjadi boss perusahaan dipanggil bos 

 
whiteking:

Bapaknya Pengusaha, terus kalo anaknya ditanya sama orang, eehh cakepnya .... anak siapa ini ? jawab si anak nya, "anak perusahaan" :D
 
R.Endah.S:

wee ini temennya mbak Ana ya ... ngga pake kaca mata ya sekarang... jadi pangling nih

sekarang sudah ngga aktif lagi... yang nglanjutin temen temen yang muda2... kalau yang dulu di RM Terapung itu sekalian Reuni.. dari pada acaranya ngga jelas ... buat deh acara Live Tutorial..mumpung donaturnya banyak,.. sing penting ada manfaatnya hehe...

wah bagus tuh recoverinya...  sipp

 
Achmad Wijaya:
Bapaknya Pengusaha, terus kalo anaknya ditanya sama orang, eehh cakepnya .... anak siapa ini ? jawab si anak nya, "anak perusahaan" :D

nanti kalau ditanya dimana tempat lahirnya..?. jawab si anak nya, lahirnya di  "perusahaan anak ":D

 
1225113:

Pertanyaan selanjutnya dimanakah perusahaan anak berada?

dekat alexis, atau sunan kuning?

 
whiteking:

kalau itu tempat test drive mesin perusahaan ... wakaka

 
Hello...
I come from Meikarta :D
