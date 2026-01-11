Indonesian Member - page 227
bukan project bikin duit bro, tapi project lain, ya kalo bisa sih project bikin anak, keknya asyik dah
Seperti itu bro, maka nikmat mana lagi yang kamu dustakan
project bikin anak memang nikmat bro haha
wah hasilnya bagus pak... kalau ngadain Live Tutorial lagi, orang Malang jangan lupa diundang lagi ya... saya perlu belajar lagi nih ... salam BBMA hehe .. trims sebelumnya
Saya Trading tapi hasilnya masih belum sempurna... kurang PD kali ya...
Gross Profit:4 658.27 Gross Loss:997.13 Total Net Profit:3 661.14
anak perusahaan?
mantab kalau memang bisa bikin anak perusahaan
menjadi boss perusahaan dipanggil bos
wee ini temennya mbak Ana ya ... ngga pake kaca mata ya sekarang... jadi pangling nih
sekarang sudah ngga aktif lagi... yang nglanjutin temen temen yang muda2... kalau yang dulu di RM Terapung itu sekalian Reuni.. dari pada acaranya ngga jelas ... buat deh acara Live Tutorial..mumpung donaturnya banyak,.. sing penting ada manfaatnya hehe...
wah bagus tuh recoverinya... sipp
Bapaknya Pengusaha, terus kalo anaknya ditanya sama orang, eehh cakepnya .... anak siapa ini ? jawab si anak nya, "anak perusahaan" :D
nanti kalau ditanya dimana tempat lahirnya..?. jawab si anak nya, lahirnya di "perusahaan anak ":D
Pertanyaan selanjutnya dimanakah perusahaan anak berada?
dekat alexis, atau sunan kuning?
kalau itu tempat test drive mesin perusahaan ... wakaka