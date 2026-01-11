Indonesian Member - page 220
You are missing trading opportunities:
- Free trading apps
- Over 8,000 signals for copying
- Economic news for exploring financial markets
Registration Log in
You agree to website policy and terms of use
If you do not have an account, please register
Yang ikut veronica vivi perlu bertanya lagi. Apa akun nya aman??? Karena akunku loss all deposit g dimasukkan.
siapa dia gan, ane gak ikut
masih menunggu di halte keberuntungan
kok bisa deposit gak dimasukkan
siapa dia gan, ane gak ikut
masih menunggu di halte keberuntungan
kok bisa deposit gak dimasukkan
Kelamaan menunggu ngga berangkat berangkat Bis trendnya... ane close all aja... nanti beli tiket lagi untuk naik gunung.....
Buy sampai 1284
nyampai juga ya...
nyampai juga ya...
Begitulah kalo teknik fundamental, bisa neropong trend / ghoibkal. Hahahha..... Mana ya suara yg lain??? Ayo para traders, .... Fill the forum.
Kewren kayak di filem si buta dari gua hantu yang lagi teropong
teropongin juga masa depan ane dong gan hhh
Begitulah kalo teknik fundamental, bisa neropong trend / ghoibkal. Hahahha..... Mana ya suara yg lain??? Ayo para traders, .... Fill the forum.
wekekekeke Ghoibkal, bahasa inggrisnya opo ya? kelkelkelkel...
Kewren kayak di filem si buta dari gua hantu yang lagi teropong
teropongin juga masa depan ane dong gan hhh
wekekekeke Ghoibkal, bahasa inggrisnya opo ya? kelkelkelkel...