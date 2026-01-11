Indonesian Member - page 220

prastyan:
Yang ikut veronica vivi perlu bertanya lagi. Apa akun nya aman??? Karena akunku loss all deposit g dimasukkan. 

siapa dia gan, ane gak ikut

masih menunggu di halte keberuntungan 

kok bisa deposit gak dimasukkan  

 
Kelamaan menunggu ngga berangkat berangkat Bis trendnya... ane close all aja... nanti beli tiket lagi untuk naik gunung.....


Gross Profit:12 015.35Gross Loss:13.63Total Net Profit:12 001.72
Profit Factor:881.54Expected Payoff:26.79 
Absolute Drawdown:0.00Maximal Drawdown:9.44 (0.06%)Relative Drawdown:0.06% (9.44)
 
Total Trades:448Short Positions (won %):264 (98.11%)Long Positions (won %):184 (98.91%)
Profit Trades (% of total):441 (98.44%)Loss trades (% of total):7 (1.56%)
Largestprofit trade:315.00loss trade:-9.44
Averageprofit trade:27.25loss trade:-1.95
Maximumconsecutive wins ($):185 (8 804.32)consecutive losses ($):1 (-9.44)
Maximalconsecutive profit (count):8 804.32 (185)consecutive loss (count):-9.44 (1)
Averageconsecutive wins:55consecutive losses:1
you can check this thread https://www.mql5.com/en/forum/219860
 
nelayan79:
Buy sampai 1284

nyampai juga ya... 

 
1225113:

nyampai juga ya... 

Begitulah kalo teknik fundamental,  bisa neropong trend / ghoibkal.  Hahahha.....  Mana ya suara yg lain???  Ayo para traders, .... Fill the forum. 
Files:
imagesl46.jpg  38 kb
 
nelayan79:
Begitulah kalo teknik fundamental,  bisa neropong trend / ghoibkal.  Hahahha.....  Mana ya suara yg lain???  Ayo para traders, .... Fill the forum. 

Kewren kayak di filem si buta dari gua hantu yang lagi teropong

teropongin juga masa depan ane dong gan hhh

 
I am from Solo
 
nelayan79:
Begitulah kalo teknik fundamental,  bisa neropong trend / ghoibkal.  Hahahha.....  Mana ya suara yg lain???  Ayo para traders, .... Fill the forum. 

wekekekeke Ghoibkal, bahasa inggrisnya opo ya? kelkelkelkel...

 
whiteking:

Kewren kayak di filem si buta dari gua hantu yang lagi teropong

teropongin juga masa depan ane dong gan hhh

Gk bs gan,  dan jg gk boleh kita meramal masa depan,  jatuhnya syirik kecil.  Kita boleh menganalisa pasar aja. 
 
Nanang Satriyanto:

wekekekeke Ghoibkal, bahasa inggrisnya opo ya? kelkelkelkel...

Wah,  bs ty dgn bro achmad wijaya... Lebih tahu bahasanya apa. 
