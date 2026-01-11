Indonesian Member - page 217
sebenarnya tehnikalnya sudah bagus Simple system yang di android itu.. ane pakek juga sebagai templet pendamping,, hehe jossss pokoe... cuman kalau kemarin itu seharusnya sudah close hehe... welwh weleh kena SL... mangkanya ane dengan BBMA ngga pernah pakai SL,,, dengan pergerakan PA raversal seperti itu pasti kena SL semua wakaka ... saya hanya mengukur range candle daily untuk ketahanannya
Sy coba pakai EMA 8 dan 14 kesensitifan. Krn ane butuh sensitif arah candle, dan fractals ditambah monitoring CCI. Kayaknya lebih pakem. Cuman perlu dibuktikan dulu, sejauh mana kita bisa memakai dan akuratnya.
Siiiip kita lihat besok...hehe
Yup... karena saya trading manual Real Actual BBMA... dengan 10 templet pendamping... bukan pake Robot
Pake berapa layar (monitor) om?
Saya pake satu om
eh saya gak ditanya yah kok jawab hh
satu aja cukup... saya ngga membiasakan pakai 1 templet dalam satu jam... kenapa ?? ... hehe rahasia
hahaha... klo udah rahasia gini udah mentok deh, hanya dirimu dan dirinya yang tahu (ghoib... wikikiki). Yo wis semoga sukses selalu om, tak lanjut bertapa sik siapa tau dapat bisikan2 hehe
pagi ini saya harus ambil bagian dari sukses yang tertunda... hehe ,.....2017.11.13 04:06:45 close all !!!... trus istirahat graakk !!.... ngopi morning dan ngudut... ini baru membuat otak lebih fresh... hh yang lain pada kerja keras (ngantor)... kita kita yang diforex ini semua, termasuk kerja pintar Brooo ... wakaka
Harga Emas pada Senin pagi ini (13/November) nampak masih kesulitan beranjak dari level penutupan hari Jumat. Gold Spot XAU/USD hanya naik 0.04% ke $1276.25. Harga Emas Antam di LM Jakarta Pulogadung menurun dari Rp625,580 per gram ke Rp621,544 per gram; tetapi harga buyback tetap pada Rp557,000 per gram.
Menyusul peringatan Arab Saudi agar warganya tak bepergian ke Libanon pekan lalu, merebak kekhawatiran akan meletusnya konflik bersenjata antara Arab Saudi dengan Hezbollah yang didukung Iran di Libanon. Hal ini masih menjaga harga Emas dari kemerosotan lebih lanjut. Namun, ada banyak ketidakpastian yang membuat pasar sangsi.
Aksi jual Emas pada Jumat lalu bertepatan dengan pelemahan Dolar AS, yang dihantam oleh keraguan mengenai apakah Presiden Donald Trump akan berhasil menggolkan Reformasi Pajaknya tahun ini. Padahal biasanya, pelemahan Dolar AS cenderung menguntungkan logam mulia.
Pekan lalu, anggota Senat AS dari partai Republik mengungkap rencana Reformasi Pajak yang berbeda dengan rencana yang telah dibuat oleh anggota House of Representatives dari partai Republik. Ini berarti, dibutuhkan waktu untuk menyatukan pandangan dari kedua rencana yang sama-sama dikemukakan oleh anggota partai pendukung Trump tersebut; hal mana belum tentu dapat dilakukan sebelum tahun 2017 berakhir.
Di sisi lain, laporan World Gold Council terbaru menyebutkan bahwa meski permintaan Emas di Arab Saudi dan Uni Emirat Arab kemungkinan naik dalam beberapa pekan mendatang, tetapi bakal anjlok tahun depan. Pasalnya, kedua negara tersebut berencana menerapkan pajak (VAT) sebesar 5 persen atas logam mulia. Arab Saudi dan Uni Emirat Arab merupakan negara konsumen Emas terbesar keempat dan kelima di dunia, setelah India, China, dan Amerika Serikat.
Seakan tidak ada habisnya bila kita berbincang dengan teman-teman sekolah maupun teman kuliah yang sudah lama tidak berjumpa. Mulai dari membicarakan gosip masa lalu, hingga kejadian lucu serta unik, dan juga tidak lupa membicarakan si siapa kini telah menjadi apa.Setidaknya itulah pengalaman saya bila bertemu dengan teman-teman sekolah maupun kuliah. Ketika pembicaraan mengarah pada profesi dan pekerjaan seorang teman yang kita kenal secara umum, dan orang tersebut menjadi lebih maju dan sukses, setidaknya akrab saya mendengar pernyataan berikut, "Wah, si X itu hebat sekarang, hidupnya hoki tuh bisa seperti itu.?
Hoki dapat diasosiasikan dengan maksud keberuntungan. Yang dimaksud adalah, seseorang berhasil mendapatkan sesuatu secara tidak terduga, dan menjadi ?lebih? dari apa yang seharusnya diterimanya.
Namun di sisi lain, sering ada komentar-komentar yang bernada negatif terhadap kesuksesan seseorang, di antaranya "Jelas saja dia maju, bapaknya orang kaya." Atau seperti ini, "Jelas saja dia maju, tahu nggak, dia menggunakan jin atau pesugihan." Bahkan ada yang mengatakan : " Dia sukses tuh karena pandai ?cari muka? sama atasan."
Mari kita membahas yang negatif terlebih dahulu. Bagi saya, seperti apa pun kesuksesan seseorang, selalu ada saja pembahasan dari sudut negatif oleh orang lain. Hal ini lebih kejam daripada menyebut kesuksesan orang adalah murni karena keberuntungan, yang nantinya akan kita bahas di artikel ini.
Sesungguhnya, keberuntungan saja tidaklah cukup untuk membawa orang menaiki tangga kesuksesan dan kekayaan. Semua kesan negatif akibat kesuksesan orang lain sebenarnya menciptakan sebuah keyakinan di alam bawah sadar kita, bahwa untuk menjadi sukses, caranya adalah ya gitu! Ya gitu bagaimana? Ya gitu, harus punya bapak orang kaya, harus pakai pesugihan, dan ya harus cari muka sama atasan.
Sejatinya, semua orang ingin menjadi sukses. Namun mari kita eliminasi kata-kata sinis yang kadang menjadi tidak logis dalam mengomentari kesuksesan orang lain.
Baiklah, bagaimana dengan peran keberuntungan sendiri dalam kesuksesan? Apakah setiap orang mendapat keberuntungan? Dan betapa asyiknya bila kita menjadi orang yang beruntung.
Di dunia ini, rupanya cukup banyak orang-orang beruntung. Mari kita melihat beberapa contoh orang-orang beruntung yang ada di dunia.
Evelyn Adams
Mungkin nama ini masuk ke dalam daftar orang paling beruntung di dunia, karena bukan hanya beruntung memenangkan lotere satu kali, tapi dia berhasil memenangkan lotere dua kali dalam hidupnya! Kemenangan lotere Evelyn Adams adalah pada tahun 1985 dan 1986, sebesar 5,4 juta dollar AS di New Jersey.
Apa kabar Evelyn Adams setelah memenangkan lotere tersebut? Uangnya habis di mesin jackpot kasino Atlantic City, dan sekarang, dia tinggal di sebuah trailer park (rumah yang berbentuk kendaraan).
John McGuiness
John merupakan pemenang lotere sebesar 10 juta poundsterling di Inggris. Bagaimana menurut Anda, hoki atau keberuntungannya cukup besar bukan? Namun keberuntungan John tidak bertahan lama. Selang beberapa waktu, uang John habis karena berfoya-foya. Ia membeli aneka barang yang tidak jelas dan juga terlilit utang sebesar 2,1 juta poundsterlling pada Bank Skotlandia.
Sering kali, kita berpikir bahwa keberuntungan adalah kunci utama seseorang dalam mencapai kesuksesan atau kekayaan. Namun rupanya, keberuntungan tidak akan bertahan lama bila seseorang tidak siap untuk menerimanya.
Bila mungkin hari ini Anda berpikir bahwa Anda tidak beruntung, mungkin hal itu bisa saja benar. Namun saya sendiri berpendapat bahwa sebenarnya, setiap dari kita pasti akan mendapat setidaknya sekali momentum atau kesempatan yang di kemudian hari bisa dikatakan sebagai sebuah keberuntungan, yang dapat kita manfaatkan sebagai batu lompatan untuk berhasil dan sukses.
Kerja keras dan berusaha maksimal adalah bagian dari kewajiban kita masing-masing. Di sisi lain, kesempatan dan keberuntungan adalah bagian Tuhan. Persiapkanlah diri kita sebaik mungkin untuk hari di mana kesempatan itu datang, agar kita tidak menyesal di kemudian hari.
siiip... keknya Gold akan turun lagi nih...see and wait... perlu hajar lagi ....dengan kerja pintar kita Brooo.... wikiki
