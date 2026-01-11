Indonesian Member - page 223
Salam Kenal .. dari Jambi
salam kenal kembali gan,
masih satu negara kita gan alhamdulillah
salam nkri
XAU/USD
Perkiraan XAU -------> Bullish continue
Perkiraan USD -------> Bullish corectif
Perkiraan XAU/USD -> Bullish Rebound
Perkiraan untuk membuka posisi beli di area 1277. Bisa mulai sekarang, karena konfirmasi candlestick bullish H4 sudah muncul untuk konfirmasi bullish reversal XAU/USD H4, dimana harga akan menembus level Daily Fibo 38.2% ataupun Weekly Fibo 50.0% juga.
Target profit pertama area 1289 dan target profit kedua area 1294. Tentu seperti biasa nanti akan ada perlawanan dari seller, jika stop loss diperlukan. Stop loss berada di area 1271 dan area 1266.
Semoga ya emas naik lagi lebih tinggi,
juga silver naik lebih tinggi setelah ancang -ancang kemarin turun.
tapi apa nak dikata tak bisa kendalikan trend kalau mau turun market tetap selalu benar sedangkan cowok selalu salah
kutu loncat tetep loncat... wakaka... dan sekarang cowok selalu benar dong... hththt.. apa hubungannya ya ?... emang market itu cewek ?? pantesan bisa membuat deposit jd margin call...untuk uang dapur..... hahaha
Betul bro...
wah udah sehat lagi Broo....yesss... yessss...yesss.... ini baru ciamiiiik... seneng ane ngelihatnya.... hajarrr terusss... ini baru IWAN yang asli hahaha
Yg penting gak nabrak tiang lampu dan benjol segede bakpao.. Hahahhaha....
haha...
iam from INDONESIA also. one of seller signal here at mql5.com