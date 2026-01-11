Indonesian Member - page 231

Margiyono:

Woow ramai sekali pemakaian Indicator nya, mantabs.
Perlengkapan perang bro...  Ada amunisi,  granat,  senapan,  pisau,  siap tempur gan.  Ini blmnseberapa dibanding rambo trader.  Hahahha... 
 
nelayan79:
Rambo mah, pisau dapur juga ada hehe
 

Kalau dilihat jumlah halaman Indonesia member sudah 231 ....... ternya banyak juga.

Ternyata selama ini I ketinggalam Kereta karena gak tahu.

 
nelayan79:
Selamat pagi,  semoga beruntung...  Selamat beraktifitas kembali,  salam profit. 

mudah mudahan sudah diclose profit....hati hati.. SL keincer tuh.... kwkwkwkwkw


 
1225113:

Tenang,  sdh sy close.  Ini bakal up 1284. Bila ekonomi US bagus,  mengincar 1263.
 
Achmad Wijaya:
Sampe gunting kuku juga ada.  Hahaja
 
nelayan79:
Sampe gunting kuku juga ada.  Hahaja

hihihi... jangan lupa tambah paku pines... biar siap ndekor Resepsi..... kwkwkwkw

 
Margiyono:

Halo saya New bie, Salam kenal, ijin ikut nimbrung

salam kenal mas Margiyono .... ini newbie yg mana ya ... bisnisn Fxnya dimana mana... kwkwkwkwkw  .... newbies nimbrung kali ya,,, hehe ... mirip pak mario teguh ...... salam super!!! ...tetep duduk disini aja mas ngopi ngopi sama teman teman ....kita perlu ngobrol ngobrol ... keknya perlu dishare nih pengetahuannya hehe

 
1225113:

Salam Profit together

 
Margiyono:

Mrg_Revo_Power m-1.... performancenya  bagus sekali,... highest lowest entry pakai apa broo.. ada update revisinya yang terbaru...?

