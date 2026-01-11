Indonesian Member - page 231
Woow ramai sekali pemakaian Indicator nya, mantabs.
Perlengkapan perang bro... Ada amunisi, granat, senapan, pisau, siap tempur gan. Ini blmnseberapa dibanding rambo trader. Hahahha...
Kalau dilihat jumlah halaman Indonesia member sudah 231 ....... ternya banyak juga.
Ternyata selama ini I ketinggalam Kereta karena gak tahu.
Selamat pagi, semoga beruntung... Selamat beraktifitas kembali, salam profit.
mudah mudahan sudah diclose profit....hati hati.. SL keincer tuh.... kwkwkwkwkw
Rambo mah, pisau dapur juga ada hehe
Sampe gunting kuku juga ada. Hahaja
hihihi... jangan lupa tambah paku pines... biar siap ndekor Resepsi..... kwkwkwkw
Halo saya New bie, Salam kenal, ijin ikut nimbrung
salam kenal mas Margiyono .... ini newbie yg mana ya ... bisnisn Fxnya dimana mana... kwkwkwkwkw .... newbies nimbrung kali ya,,, hehe ... mirip pak mario teguh ...... salam super!!! ...tetep duduk disini aja mas ngopi ngopi sama teman teman ....kita perlu ngobrol ngobrol ... keknya perlu dishare nih pengetahuannya hehe
He he salam kenal mas 1225113 iya betul gak tau kalau ada forum Indonesia Lover disini. Saya malah buka tread di : https://www.forexfactory.com/showthread.php?p=10555872#post10555872
Salam Profit together
Mrg_Revo_Power m-1.... performancenya bagus sekali,... highest lowest entry pakai apa broo.. ada update revisinya yang terbaru...?