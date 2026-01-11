Indonesian Member - page 230

nelayan79:
Selamat berlibur.....  Profit yg luar biaza....  Bobok dulu...  Cukup kerja kerasnya.  Semoga temen2 profit juga.  Salam profit! 

trima kasih doanya Broo... terkabul sudah,,, close target ,,, wikiki... hari jumat khusus Buy aja... hehe High low Buy


Nanang Satriyanto:

Alasan utamanya pengen ngrasain aja, soale dari pertama trading belum pernah pake leverage lebih kecil dari 1000.

Setelah di rasaain sepertinya jadi lebih adem klo liat % margin level yang tidak terlalu besar dan pergerakan naik turun % margin-nya tidak terlalu signifikan seperti di 1000

ya klo di analogikan motor klo pake knalpot racing kan hawane arep blayer dolanan gas ae... hihihi

Tapi ndak tau juga mungkin hanya perasaanku saja kwkwkwkwkwk


thanks Broo... sama ane juga belum pernah ganti leverage... mulai trading pertama kali pakai  leverage  1:1000 .

dan ngga pernah mbaca bener2 tentang  leverage

 
1225113:

mang nagruhnya apa, kalau ane malah suka leverage 1;400

 

Alhamdulillah... trading jumat yang menyenangkan hehe... tutup bedag graaak . begadang jangan begadaang sebelum tutup pasar... haha... met Happy weekend kawan kawan.


Gross Profit:40 763.36Gross Loss:13.63Total Net Profit:40 749.73
Profit Factor:2990.71Expected Payoff:61.46 
Absolute Drawdown:0.00Maximal Drawdown:9.44 (0.06%)Relative Drawdown:0.06% (9.44)
 
Total Trades:663Short Positions (won %):370 (98.65%)Long Positions (won %):293 (99.32%)
Profit Trades (% of total):656 (98.94%)Loss trades (% of total):7 (1.06%)
Largestprofit trade:2 658.45loss trade:-9.44
Averageprofit trade:62.14loss trade:-1.95
Maximumconsecutive wins ($):217 (28 748.49)consecutive losses ($):1 (-9.44)
Maximalconsecutive profit (count):28 748.49 (217)consecutive loss (count):-9.44 (1)
Averageconsecutive wins:82consecutive losses:1
 
whiteking:

Yang pasti ngaruhnya sama ketahanan akun. Semakin besar leverage = semakin kecil margin jaminan = semakin besar free margin = semakin besar lot yang bisa di OP atau equitynya
Dilemanya adalah
Semakin besar jumlah Lot OP = semakin kecil ketahanan akun
Buat trader kayak saya yg Lot size-nya masih pake perasaan dari melihat % free margin apakah masih jauh dari 100% (area MC) tanpa perhitungan pasti nilai $/pip yang berbeda beda pada setiap pair maka menurutku saya ini ngaruh. 
 
Nanang Satriyanto:
Kalau gitu mana yang agan pilih leverage 1:1000 atau 1:100

 
whiteking:

Kalau di suruh milih + ngayal saya gak mau pake leverage/margin trading sistem/CFD
Saya lebih milih spot trade / tradisional jual beli langsung di money changer atau buka akun bank mata uang asing.
Tapi kembali lagi ke dilema
yang model begitu butuh modal guedee, bisa nahan sampe sak gumoh'e tanpa resiko soale mata uang nilai-nya gak bakalan 0 kecuali negaranya ilang wekekeke
Kalau sekarang ngayal dulu aja, sambil terus belajar analisa + nabung.
 
Biantoro Kunarto:
I want to know how many people from Indonesia is joining this forum. If you're from Indonesia, please comment this topic..Thank you..

Halo saya New bie, Salam kenal, ijin ikut nimbrung
 
Selamat pagi,  semoga beruntung...  Selamat beraktifitas kembali,  salam profit. 
 
nelayan79:
Woow ramai sekali pemakaian Indicator nya, mantabs.
