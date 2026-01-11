Indonesian Member - page 230
Selamat berlibur..... Profit yg luar biaza.... Bobok dulu... Cukup kerja kerasnya. Semoga temen2 profit juga. Salam profit!
trima kasih doanya Broo... terkabul sudah,,, close target ,,, wikiki... hari jumat khusus Buy aja... hehe High low Buy
Alasan utamanya pengen ngrasain aja, soale dari pertama trading belum pernah pake leverage lebih kecil dari 1000.
Setelah di rasaain sepertinya jadi lebih adem klo liat % margin level yang tidak terlalu besar dan pergerakan naik turun % margin-nya tidak terlalu signifikan seperti di 1000
ya klo di analogikan motor klo pake knalpot racing kan hawane arep blayer dolanan gas ae... hihihi
Tapi ndak tau juga mungkin hanya perasaanku saja kwkwkwkwkwk
thanks Broo... sama ane juga belum pernah ganti leverage... mulai trading pertama kali pakai leverage 1:1000 .
dan ngga pernah mbaca bener2 tentang leverage
mang nagruhnya apa, kalau ane malah suka leverage 1;400
Alhamdulillah... trading jumat yang menyenangkan hehe... tutup bedag graaak . begadang jangan begadaang sebelum tutup pasar... haha... met Happy weekend kawan kawan.
mang nagruhnya apa, kalau ane malah suka leverage 1;400
Yang pasti ngaruhnya sama ketahanan akun. Semakin besar leverage = semakin kecil margin jaminan = semakin besar free margin = semakin besar lot yang bisa di OP atau equitynya
Kalau gitu mana yang agan pilih leverage 1:1000 atau 1:100
I want to know how many people from Indonesia is joining this forum. If you're from Indonesia, please comment this topic..Thank you..
Halo saya New bie, Salam kenal, ijin ikut nimbrung
Selamat pagi, semoga beruntung... Selamat beraktifitas kembali, salam profit.
Woow ramai sekali pemakaian Indicator nya, mantabs.