Indonesian Member - page 229
Mantab laah masih belum bisa disiplin kitanya
tapi belajar disini gak rugi pake laptop gede gede juga
...Betul tuh... yang penting Low Risk, low Drawdown.. dan bisa Masuk nominasi lagi...weh itu prestasi dan prestise yg gak gampang... hehe... selamat Broo...!
Awal Bulan yang baik... saat yg tepat untuk OP yang tepat hehe buy buy buy...keknya prediksi sementara max terdekat di 1293-1303 dengan step profit target I di 1281 midle monthtly Flat
kita lihat di TF Monhtly,..MA Year diatas midle Actual BB SMA 4 Year flat menuju halte +SD1 lagi,... tanda perlawanan dari Buyer... hajar Broo
Sip bro, pengen ngebut juga sayang daripada mogok di jalan, waktu udah mepet, jadi mendingan masuk pit stop aja hehe
haha... ide safety masuk pit stop .... ganti busi aja Broo...hehe
keknya mau down maka ane close ...mendingan masuk pit stop aja hehe dari pada floating minus... hehe litle profit make happy..... nanti high low kita Buy lagi....
High Low and Low High Theory mksmith31, yg sering saya gunakan sebagai strategi terbukti sangat manjur,,, mungkin teman teman perlu mempelajarinya...
https://www.forexfactory.com/showthread.php?t=383972
Ganti busi Racing ya mas bro... biar ngacirrrrrr
Saya juga habis masuk pit stop, coba masuk kelas baru dari super bike Lev. 1:1000 cc ke Moto GP lev. 1:500, tunggangan baru sempet nibo nangi
Belum dapet feel-nya, moga aja kali ini lancaar nikung2-nya xixixixi
masuk kelas baru dari super bike Lev. 1:1000 cc ke Moto G pernahP lev. 1:500... ada alasannya ngga Broo... ?
gone with the win....
Alasan utamanya pengen ngrasain aja, soale dari pertama trading belum pernah pake leverage lebih kecil dari 1000.
Setelah di rasaain sepertinya jadi lebih adem klo liat % margin level yang tidak terlalu besar dan pergerakan naik turun % margin-nya tidak terlalu signifikan seperti di 1000
ya klo di analogikan motor klo pake knalpot racing kan hawane arep blayer dolanan gas ae... hihihi
Tapi ndak tau juga mungkin hanya perasaanku saja kwkwkwkwkwk