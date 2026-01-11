Indonesian Member - page 127
hi guys, dalam minggu2 ini hati2..
yang punya market sepertinya mau bikin kejutan.. kira2 seperti low nya USDCHF Jan 2015, bisa terulang atau skrg bisa jadi sebaliknya, dst
semoga kalau buka posisi bisa searah dengan kejutan itu ya hehe... ༼ʘ̚ل͜ʘ̚༽atau kalau mau lebih aman, pakai demo aja untuk merasakan getaran kejutan nya hehehe ...(^̮^)
Kalau di chart D1 terlihat potensi Suport yg begitu besar.....
sedikit tetapi tetap dalam zone keuntungsn close di halte BB Daily SD1
wah Gold Buahnya dipanen laggiii,,, hehe lumayan untuk saat ini ... seluncuran yuuuk.....
Gak jelas gold akhir pekan ini, setelah jatuh mungkin sebab news cpi ini jadi kena imbasnya
tapi kok kembali naik lagi bikin posang pala kambing
... kejutan market memang ada aja mas,
bagi saya kejutan yang menjengkelkan kalau ternyata marketnya sideways,
bikin planning rally nya ga jadi dapat.
karena jumat semalam dipenuhi banyak speeches yang saling tidak mendukung ke satu arah market,
beda dengan jumat lalu meskipun NFP bagus tapi ada 1 speeches mr. Trump membuat gold ke 1 arah (naik).
saya juga kesel deh level2 posisi trade plan ga kebuka, no entry ¯\_(ツ)_/¯
Im from east java, probolinggo city near from bromo mountain.. hello to all indonesian member of mql5
Selamat datang, pak David
(✿´‿`) di forum ini kita dibolehin pakai bahasa kita
wish you all the best here.
sip pak, sepertinya bpk berkawan dekat dg yang punya market ya hehe ... ʘ‿ʘ
dan trade plan saya minggu lalu pada EURUSD juga hit t/p https://c.mql5.com/1/72/EU_20170807_Support_Resultspng.png
☜(˚▽˚)☞
hehehe.... ada ada aja mbak Yohana ... yang pasti berkawan dengan trend aja deh... hehe
asik juga ya Trade plannya... sejak pertama saya masuk Member Indonesia (Page 53)... karena pengen nanyain trade planer ini hihihi ... soalnya terlihat lebih simpel dan terarah...sangat meyakinkan untuk tp di SR