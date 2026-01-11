Indonesian Member - page 127

New comment
 

hi guys, dalam minggu2 ini hati2..

yang punya market sepertinya mau bikin kejutan.. kira2 seperti low nya USDCHF Jan 2015, bisa terulang atau skrg bisa jadi sebaliknya, dst

semoga kalau buka posisi bisa searah dengan kejutan itu ya hehe... ༼ʘ̚ل͜ʘ̚༽

atau kalau mau lebih aman, pakai demo aja untuk merasakan getaran kejutan nya hehehe ...(^̮^)
 
Yohana Parmi:

hi guys, dalam minggu2 ini hati2..

yang punya market sepertinya mau bikin kejutan.. kira2 seperti low nya USDCHF Jan 2015, bisa terulang atau skrg bisa jadi sebaliknya, dst

semoga kalau buka posisi bisa searah dengan kejutan itu ya hehe... ༼ʘ̚ل͜ʘ̚༽

atau kalau mau lebih aman, pakai demo aja untuk merasakan getaran kejutan nya hehehe ...(^̮^)

Kalau di chart D1 terlihat potensi Suport yg begitu besar.....




sedikit tetapi tetap dalam zone keuntungsn   close di halte BB Daily SD1


  
Ticket              Open         Time   Type   Size   Item    Price     S / L   T / P       Close        Time        Price   CommissionTaxesSwapProfit

881083959    2017.08.11   17:24:33buy  0.50  usdchf  0.9625 0.00000.0000    2017.08.11 18:13:25  0.9630     0.00        0.000.002.60
8810841542017.08.11 17:28:55buy0.50usdchf0.96200.00000.00002017.08.11 18:13:250.96300.000.000.005.19
8810837792017.08.11 17:20:49buy0.50usdchf0.96290.00000.00002017.08.11 18:13:260.96300.000.000.000.52
 

wah Gold Buahnya dipanen laggiii,,, hehe  lumayan untuk saat ini ... seluncuran yuuuk.....


Ticket      Open          Time    TypeSizeItem   Price  S / LT / P Close        Time     Price   Commission     TaxesSwap Profit

8810788282017.08.11 16:00:48sell0.50gold1285.360.000.002017.08.11 16:07:171282.540.00                 0.000.00141.00
8810777312017.08.11 15:50:11sell0.50gold1286.700.000.002017.08.11 16:07:181282.540.000.000.00208.00
 

Gak jelas gold akhir pekan ini, setelah jatuh mungkin sebab news cpi ini jadi kena imbasnya

tapi kok kembali naik lagi bikin posang pala kambing

 
Yohana Parmi:

hi guys, dalam minggu2 ini hati2..

yang punya market sepertinya mau bikin kejutan.. kira2 seperti low nya USDCHF Jan 2015, bisa terulang atau skrg bisa jadi sebaliknya, dst

semoga kalau buka posisi bisa searah dengan kejutan itu ya hehe... ༼ʘ̚ل͜ʘ̚༽

atau kalau mau lebih aman, pakai demo aja untuk merasakan getaran kejutan nya hehehe ...(^̮^)

whiteking:

Gak jelas gold akhir pekan ini, setelah jatuh mungkin sebab news cpi ini jadi kena imbasnya

tapi kok kembali naik lagi bikin posang pala kambing


 ... kejutan market memang ada aja mas,

bagi saya kejutan yang menjengkelkan kalau ternyata marketnya sideways,

bikin planning rally nya ga jadi dapat.

karena jumat semalam dipenuhi banyak speeches yang saling tidak mendukung ke satu arah market,

beda dengan jumat lalu meskipun NFP bagus tapi ada 1 speeches mr. Trump membuat gold ke 1 arah (naik).

saya juga kesel deh level2 posisi trade plan ga kebuka, no entry ¯\_(ツ)_/¯

 

Im from east java, probolinggo city near from bromo mountain.. hello to all indonesian member of mql5

 
DAVID TRI RAHARDIAN:

Im from east java, probolinggo city near from bromo mountain.. hello to all indonesian member of mql5


Selamat datang, pak David

(✿´‿`) di forum ini kita dibolehin pakai bahasa kita 

wish you all the best here.

 
1225113:

Kalau di chart D1 terlihat potensi Suport yg begitu besar.....

sedikit tetapi tetap dalam zone keuntungsn   close di halte BB Daily SD1


sip pak, sepertinya bpk berkawan dekat dg yang punya market ya hehe ... ʘ‿ʘ

dan trade plan saya minggu lalu pada EURUSD juga hit t/p https://c.mql5.com/1/72/EU_20170807_Support_Resultspng.png 

☜(˚▽˚)☞

 
Dsini kbanyakn pake broker mana y.? Sy newbie. Saat ni broker2 yg sy daftar dgn deposit hny usd1 adlh fbs, fxtm, exness, ifxid. Ap broker2 tsb bgus n trjamin y.? Fbs akun cent spread eurusd rendah dbanding fxtm n exness, ifxid ksh promosi usd1000 ap benern y.? Saya msh bingung. Saat ni sy di fbs krn sistem depositny mudah lngsung intrnetbanking ga ribet lwt fasapay/laen2ny ntu.. Mohon saranny. Trims.. 
 
Yohana Parmi:

sip pak, sepertinya bpk berkawan dekat dg yang punya market ya hehe ... ʘ‿ʘ

dan trade plan saya minggu lalu pada EURUSD juga hit t/p https://c.mql5.com/1/72/EU_20170807_Support_Resultspng.png 

☜(˚▽˚)☞


hehehe.... ada ada aja mbak Yohana ... yang pasti berkawan dengan trend aja deh... hehe

asik juga ya Trade plannya... sejak pertama saya masuk Member Indonesia (Page 53)... karena pengen nanyain trade planer ini hihihi ...   soalnya terlihat lebih simpel dan terarah...sangat meyakinkan untuk tp di SR

1...120121122123124125126127128129130131132133134...614
New comment