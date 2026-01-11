Indonesian Member - page 122
You are missing trading opportunities:
- Free trading apps
- Over 8,000 signals for copying
- Economic news for exploring financial markets
Registration Log in
You agree to website policy and terms of use
If you do not have an account, please register
Waduhhhh... Panen Lagiiii.... walau 1 buah ......Kwek Kwek Kwek
Persiapan aba aba Sell
xixixixi..... habis terlalu lama webnya ditinggalin .... anak anak nya sampai ada yang nempel2 di SL dan MC.... kwkwkwkwkw
iya pak , mmg yg punya market nakal banget xixixi ( ͡ᵔ ͜ʖ ͡ᵔ )
laaa paneeeen.........!!!!
set up untuk buy big lot.... Sepertinya ingin ke Halte Low Weekly
iya pak , mmg yg punya market nakal banget xixixi ( ͡ᵔ ͜ʖ ͡ᵔ )
Mbak Yohana gimana kabar Contesnya .... orang orang sudah siap-siap bawa sepanduk, kalung karangan bunga dll... buat penyambutan..kwek kwek
Pak nelayan79 ... Ikannya dipanen segini aja ya.. daripada harganya turun lagi...capek nunggunya dong...kwkwkwkwkw
Pak nelayan79 ... Ikannya dipanen segini aja ya.. daripada harganya turun lagi...capek nunggunya dong...kwkwkwkwkw
Luar biasa..
Pak nelayan79 ... Ikannya dipanen segini aja ya.. daripada harganya turun lagi...capek nunggunya dong...kwkwkwkwkw
Mantab gan boleh juga bagi bagi pulsa semalem bisa opit 300 itu adalah satu hal yang luar biasa bagi saya mungkin modalnya besar