Indonesian Member - page 122

New comment
 

Waduhhhh... Panen Lagiiii.... walau 1 buah ......Kwek Kwek Kwek

Persiapan aba aba Sell


 
1225113:

xixixixi..... habis terlalu lama webnya  ditinggalin .... anak anak nya sampai ada yang nempel2 di SL dan MC.... kwkwkwkwkw


iya pak , mmg yg punya market nakal banget xixixi ( ͡ᵔ ͜ʖ ͡ᵔ )

 

laaa paneeeen.........!!!!

set up untuk buy big lot.... Sepertinya ingin ke Halte Low Weekly

 
Yohana Parmi:

iya pak , mmg yg punya market nakal banget xixixi ( ͡ᵔ ͜ʖ ͡ᵔ )

Mbak Yohana gimana kabar Contesnya .... orang orang sudah siap-siap bawa sepanduk, kalung karangan bunga dll... buat penyambutan..kwek kwek

 

Pak nelayan79 ... Ikannya dipanen segini aja ya.. daripada harganya turun lagi...capek nunggunya dong...kwkwkwkwkw 


Gross Profit:8 542.06Gross Loss:15.46    Total Net Profit:8 526.60
Profit Factor:552.53Expected Payoff:137.53 
Absolute Drawdown:0.00Maximal Drawdown:14.56 (0.23%)Relative Drawdown:0.23% (14.56)
 
Saya Baim salam kenal semua di forum ini 
 
dari dulu aku heran, member dimari nick nya angka semua wkwkwk @mba Yo, kapan ada waktunya kita bertarung lagi nich?
 
1225113:

Pak nelayan79 ... Ikannya dipanen segini aja ya.. daripada harganya turun lagi...capek nunggunya dong...kwkwkwkwkw 


Gross Profit:8 542.06Gross Loss:15.46    Total Net Profit:8 526.60
Profit Factor:552.53Expected Payoff:137.53 
Absolute Drawdown:0.00Maximal Drawdown:14.56 (0.23%)Relative Drawdown:0.23% (14.56)

Luar biasa..

 
1225113:

Pak nelayan79 ... Ikannya dipanen segini aja ya.. daripada harganya turun lagi...capek nunggunya dong...kwkwkwkwkw 


Gross Profit:8 542.06Gross Loss:15.46    Total Net Profit:8 526.60
Profit Factor:552.53Expected Payoff:137.53 
Absolute Drawdown:0.00Maximal Drawdown:14.56 (0.23%)Relative Drawdown:0.23% (14.56)
Selamat mas,  semoga panennya selalu menyertai.  Kita mau memberikan apresiasi gelar master nih.  Hihihi...  Sy jg semalem panen $300. Lumayan... 
 
nelayan79:
Mantab gan boleh juga bagi bagi pulsa semalem bisa opit 300 itu adalah satu hal yang luar biasa bagi saya mungkin modalnya besar
1...115116117118119120121122123124125126127128129...614
New comment