Wah pada panen raya ini emas memang naik tajam dan potensinya naik bisa sampai dimana nih yah
masih ada glecenan gak nih kalau buka buy lagi hehe
saya belum kepikiran OP Buy untuk saat ini..... kenyataannya sprti ini... takut telat dan formasi sprti ini turunnya sangat tajam Trio Tops
DAN sudah menyentuh Halte SD1 BB flat tahunan di TF Daily... apakah Buy atau Sell kita tunggu Bis di halte azza,,,hehe
Dan di TF H4... PA sudah Menyentuh Halte SD2 BB flat 4 Bulanan
Trima kasih Bu Master........keknya Bu Master baik hati akan men share indi A2SR Trade plannya nih teman teman.untuk ketepat penentuan SR nya.. trima kasih trimakasih trima kasih.... kwkwkwkw
hehe.. ¯\_(ツ)_/¯ jangan pak, karena keseringan nanti dikira ngiklan
hehe... trus EAIndiTester untuk apadonk..xixixixi
Halo...,
I'm from Tulungagung - Jawa Timur...,
You can find me at facebook dot com / fadllan dot achadan dot 1
or see my blog..., happytradertulungagung dot blogspot dot co dot id
:-) :-) :-)
#HappyTraderTulungagung
hehehe.... untuk ngetest indi-indi yang lain, dia repaint atau lagging atau untuk pilih mana yang paling cocok dari ribuan indi yang sudah banyak beredar (ʘ‿ʘ) kwkwkwkk
Weeee kirain hanya untukindi A2SR aja... trus bentuknya gimana repaint atau tidak dengan EA tersebut,,, ?
itu EA untuk ngetest semua indi pak.
jalankan EA nya pakai visual, lalu masukkan indi ke dlm chart itu, lihat di chart apakah indi nya repaint, lagging dst.
kalau yg punya kita, pastinya tidak repaint/lagging hehehe...
jd bisa untuk membuat trade plan \ (•◡•) /
----
tolong tidak membahas ini di forum, ya pak. nti dikira ngiklan lho ˙ ͜ʟ˙
hehehe... okay....bisa dimengerti...trims