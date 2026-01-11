Indonesian Member - page 126

New comment
 
whiteking:

Wah pada panen raya ini emas memang naik tajam dan potensinya naik bisa sampai dimana nih yah

masih ada glecenan gak nih kalau buka buy lagi hehe


saya belum kepikiran OP Buy untuk saat ini..... kenyataannya sprti ini... takut telat dan formasi sprti ini turunnya sangat tajam Trio Tops


DAN sudah menyentuh Halte SD1 BB flat tahunan di TF Daily... apakah Buy atau Sell kita tunggu Bis di halte azza,,,hehe


Dan di TF H4... PA sudah Menyentuh Halte SD2 BB flat 4 Bulanan


 
1225113:

saya belum kepikiran OP Buy untuk saat ini..... kenyataannya sprti ini... takut telat dan formasi sprti ini turunnya sangat tajam Trio Tops



betul pak 

dan memang harus menjadi pantangan ༼ʘ̚ل͜ʘ̚༽

jangan buy di resistance atau sell di support, karena selalu ada potensi koreksi lebih dulu (pelaku pasar sedang taking profit)

meskipun juga triple top kalau nembus bisa luar biasa jauhnya. 

biarkan break dulu, lalu tunggu lagi saat koreksi di previous SR.

---

tantangan trader adalah seberapa tepat penentuan SR nya ♪~ ᕕ(ᐛ)ᕗ

 
Yohana Parmi:

betul pak 

dan memang harus menjadi pantangan ༼ʘ̚ل͜ʘ̚༽

jangan buy di resistance atau sell di support, karena selalu ada potensi koreksi lebih dulu (pelaku pasar sedang taking profit)

meskipun juga triple top kalau nembus bisa luar biasa jauhnya. 

biarkan break dulu, lalu tunggu lagi saat koreksi di previous SR.

---

tantangan trader adalah seberapa tepat penentuan SR nya ♪~ ᕕ(ᐛ)ᕗ


Trima kasih Bu Master........keknya Bu Master baik hati akan men share indi A2SR Trade plannya nih teman teman.untuk ketepat penentuan SR nya.. trima kasih trimakasih trima kasih.... kwkwkwkw

 
1225113:

Trima kasih Bu Master........keknya Bu Master akan men share indi A2SR Trade plannya nih teman teman.untuk ketepat penentuan SR nya.. trima kasih trimakasih trima kasih.... kwkwkwkw


hehe.. ¯\_(ツ)_/¯  jangan pak, karena keseringan nanti dikira ngiklan 

 
Yohana Parmi:

hehe.. ¯\_(ツ)_/¯  jangan pak, karena nanti dikira ngiklan 


hehe... trus EAIndiTester untuk apadonk..xixixixi

 

Halo...,

I'm from Tulungagung - Jawa Timur...,

You can find me at facebook dot com / fadllan dot achadan dot 1

or see my blog..., happytradertulungagung dot blogspot dot co dot id

:-) :-) :-)

#HappyTraderTulungagung

 
1225113:

hehe... trus EAIndiTester untuk apadonk..xixixixi


hehehe.... untuk ngetest indi-indi yang lain, dia repaint atau lagging atau untuk pilih mana yang paling cocok dari ribuan indi yang sudah banyak beredar (ʘ‿ʘ) kwkwkwkk 

 
Yohana Parmi:

hehehe.... untuk ngetest indi-indi yang lain, dia repaint atau lagging atau untuk pilih mana yang paling cocok dari ribuan indi yang sudah banyak beredar (ʘ‿ʘ) kwkwkwkk 


Weeee kirain hanya untukindi A2SR  aja... trus bentuknya gimana repaint atau tidak dengan EA tersebut,,, ?

 
1225113:

Weeee kirain hanya untukindi A2SR  aja... trus bentuknya gimana repain atau tidak dengan EA tersebut,,, ?


itu EA untuk ngetest semua indi pak.

jalankan EA nya pakai visual, lalu masukkan indi ke dlm chart itu, lihat di chart apakah indi nya repaint, lagging dst.

kalau yg punya kita, pastinya tidak repaint/lagging hehehe...

jd bisa untuk membuat trade plan \ (•◡•) /

----

tolong tidak membahas ini di forum, ya pak. nti dikira ngiklan lho ˙ ͜ʟ˙

Files:
IndiTester.ex4  4 kb
 
Yohana Parmi:

itu EA untuk ngetest semua indi pak.

jalankan EA nya pakai visual, lalu masukkan indi ke dlm chart itu, lihat di chart apakah indi nya repaint, lagging dst.

kalau yg punya kita, pastinya tidak repaint/lagging hehehe...

jd bisa untuk membuat trade plan \ (•◡•) /

----

tolong tidak membahas ini di forum, ya pak. nti dikira ngiklan lho ˙ ͜ʟ˙


hehehe... okay....bisa dimengerti...trims

1...119120121122123124125126127128129130131132133...614
New comment